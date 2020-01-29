Я у мамы с папой – чемпион!

В это сложно поверить, потому что кажется, было только вчера. Но нашему любимому празднику «Карапузы, на старт!» уже 10 лет! Юбилейный чемпионат «Комсомольская правда»-Мурманск» провела 25 января в гостеприимном семейном парке активного отдыха Activity Park в «Северном Нагорном.

Быстрее всех!

Стоит напомнить, что наша газета первой в Мурманской области провела в далеком 2010 году праздник, который тогда назывался «Забег в ползунках». После нас эту идею подхватили многие, поэтому соревнования проходят и в Мурманске, и в других городах региона. Но участники сходятся во мнении, что именно у «Комсомолки» всегда самая теплая атмосфера.

Из года в год на наш чемпионат приходит все больше юных спортсменов. Напомним: самым маленьким всего полгода, а самым старшим – три годика. Родители хорошо знают, какая пропасть лежит между такими малышами. Некоторые крохи в шесть месяцев еще ленятся ползать, поэтому на дорожках могут и полежать на животике, и задумчиво покачаться на месте. Мамам и папам приходится быть изобретательными.

Один из самых верных способов, как вдохновить маленького спортсмена на то, чтобы он прополз 6 метров, - это угощение. Баранки, детское пюре, конфеты, мармеладки, сок - набор вкусностей такой, что можно устроить пир. 11-месячного Льва Титова к финишу заманивали бананом.

Мы благодарим всех, кто разделил с нами радость праздника.Фото: Ольга ЗАСУХИНА

- Банан – это тот продукт, который очень любит наш ребенок, потому что у него пока только два зуба, легко жевать и очень вкусно. Конфеты он пока не кушает. Мы его даже прозвали «миньон». К сожалению, на середине дорожки растерялся, но главное – это участие. В следующем году обязательно придем! – рассказала мама Льва Анна.

Впрочем, чего только не увидишь на нашем празднике. Одни малыши с удовольствием «преследуют» на дорожке телефон с мультиками, другие соглашаются ползти, только если папа делает так же. Иногда применяется «метод кнута и пряника»: так, один из наших участников так любит играть с ремнем, что именно им и манили его к финишу родители.

Чем больше, тем веселее!

«Карапузы, на старт!» - это отличный повод собраться всей большой семьей. В группе поддержки у многих малышей – старшие или младшие братья, сестры, бабушки, дедушки, дяди и тети. Вот и семья Николаевых пришла на праздник едва ли не в полном составе. На дорожках – восьмимесячные Лилия и Екатерина, их поддерживают папа Саша и мама Вика, старшая сестра Яна, двоюродные брат Саша и сестра Арина, бабушка Людмила Ивановна и дедушка Александр Владимирович. А родной братик Матвей был на уроках в школе.

- Тренировались всего один день, был забег по квартире, - рассказывает мама двойняшек Виктория. – Катя у нас более шустрая.

Многодетная семья Николаевых пришла с солидной группой поддержки из родственников.Фото: Антон ЗАБИРОВ

В группах постарше задача перед мальчиками и девочками усложнялась – надо было преодолеть не 8 метров, а 10. А вот родителям, с одной стороны, сложнее, с другой – легче. После года уже не каждый ребенок захочет ползать, если уже умеет ходить. Поэтому некоторые юные спортсмены так и норовили дойти до финиша на своих двоих. И пока одни мамы подталкивали ребятишек под попы, другие то и дело опускали их на четвереньки.

Кстати, сделать это пришлось и самим родителям. Одним из конкурсов на нашем празднике стали соревнования между мамами и папами, ведь только кажется, что это легче легкого – проползти 10 метров. Но чем ты старше, тем неудобнее это делать. Только сравните: среди пап победил Евгений Блохин, который показал результат 3,58 секунды, среди мам – Анна Петрова (8,07 секунды). А победительница третьей группы Дарья Розова смогла дойти до финиша за 8,23 секунды.

Каждый год наши юные спортсмены и их родители удивляют нас костюмами.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Да пребудет с вами сила!

Отдельно стоит сказать о костюмах, в которых пришли наши участники. Семья Яковлевых словно сошла с экрана: все они были одеты в костюмы в стилистике фильма «Звездные войны». Элина – участница забега в третьей возрастной группе – была принцессой Леей, ее старший брат Давид – в костюме штурмовика.

- Мы уже четвертый раз участвуем в чемпионате. Стараемся всегда приходить в костюмах. Сын был Человеком-пауком, в другой раз всей семьей приходили в новогодних костюмах. В этом году наряды частично покупали, для дочки платье сшила сама, - рассказывает мама Татьяна.

Были на нашем юбилейном празднике мушкетеры, врачи, драконы, единороги и другие интересные персонажи. Глаза разбегались!

Элина Яковлева была принцесой Леей, а ее брат Давид - штурмовиком.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Все наши победители, в том числе и конкурсов, авторы самых креативных костюмов получили приятные призы от наших спонсоров: компании «Эссен-агро» (производитель продукции «Махеев», «Обжорики», «Клац-клац»), сети специализированных магазинов для детей «Малыш», сети центров раннего плавания «Буль-буль», детской парикмахерской «Красафчики», хлебозавода «Виктория». Поддержать силы до и после забега можно было стаканом чистой воды от компании «Кольская роса».

Отдельно благодарим за помощь в проведении праздника наших добрых друзей из ДК Ленинского округа!

Каждый год наш чемпионат набирает все больше участников.Фото: Ольга ЗАСУХИНА

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