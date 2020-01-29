2020-01-29T14:44:39+03:00
Экономика

«Россети» обеспечили энергией верфь по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Кольском заливе

Компания активно строит в Мурманской области высокотехнологичный электросетевой комплекс
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Павел Ливинский (справа) дал команду о начале работы современной мощной ЛЭП. Фото: пресс-служба "Россети"Павел Ливинский (справа) дал команду о начале работы современной мощной ЛЭП. Фото: пресс-служба "Россети"
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29 января глава группы «Россети» Павел Ливинский дал команду на постановку под напряжение линии электропередачи класса напряжения 150 кВ для электроснабжения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений – проекта компании «НОВАТЭК». О значимости события говорит тот факт, что символическая акция прошла в присутствии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и председателя правления компании «НОВАТЭК» Леонида Михельсона.

«С вводом в эксплуатацию построенной линии «Россети» обеспечили дополнительное развитие инфраструктуры на левом берегу Кольского залива, повысили надежность всей региональной энергосистемы и создали предпосылки для появления новых рабочих мест, - отметил во время пуска энергообъекта Павел Ливинский. - Это очередной шаг на пути раскрытия богатого потенциала Мурманской области и вклад в развитие Российской Арктики».

Руководство группы «Россети» планирует продолжить активное взаимодействие с администрацией Мурманской области для построения на территории региона современного высокотехнологичного электросетевого комплекса с внедрением в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030» передовых и инновационных технологий и решений.

«Развитие электроэнергетической инфраструктуры – базовое условие роста экономики любого региона, - сообщил Андрей Чибис. - Поэтому для Мурманской области сотрудничество с компанией «Россети» носит стратегический характер. При этом построенная инфраструктура не только обеспечит мощности важнейшему для региона проекту, но и повысит надежность электроснабжения потребителей».

Новая ЛЭП протяженностью более 55 километров построена с учетом климатических особенностей Заполярья. При ее строительстве впервые на Северо-Западе страны применен уникальный термостойкий провод отечественного производства с повышенной на 60% пропускной способностью, антигололедной поверхностью и абсолютной устойчивостью к ветровым нагрузкам, характерным для районов Крайнего Севера. Это обеспечит максимальную надежность электроснабжения стратегически важного потребителя.

Объем инвестиций, которые «Россети» вложат в 2020 году в модернизацию и развитие распределительного и магистрального комплексов Мурманской области, составляет более 1,9 млрд рублей.

Напомним, компания «Россети» - оператор одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире, куда входит 2,35 млн км линий электропередач и 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА.

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