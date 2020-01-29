2020-01-29T14:49:17+03:00
Общество

Мурманчанка, живущая в Пекине: «Паники из-за коронавируса нет»

Маргарита Таничева рассказала, какие меры предпринимает, чтобы не подхватить опасную болезнь
Елена МОЛОДЦОВА
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Маргарита Таничева, живущая в Пекине, не выходит на улицу без медицинской маски. Фото: Владимир ВороновичМаргарита Таничева, живущая в Пекине, не выходит на улицу без медицинской маски. Фото: Владимир Воронович
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Между Мурманском и Пекином - 8735 километров, но даже на таком большом расстоянии северян съедает страх перед страшным вирусом, который распространяется по Китаю. Вероятно, дело в туристах из Поднебесной, у которых Заполярье в последние годы пользуется особой популярностью (40% нашего турпотока составляют именно они).

В Заполярье заболевших пока нет. А вот в самом Китае есть мурманчане, которые находятся практически в эпицентре эпидемии. Например, 27-летняя Маргарита Таничева, которая еще 2,5 года назад вышла замуж за жителя Поднебесной. Девушка рассказала «КП», как изменился их с супругом образ жизни и не появилось ли у нее желание вернуться на родину из-за коронавируса.

- Сейчас в Китае новогодние каникулы, которые правительство решило продлить до 3 февраля. Поэтому мы с мужем стараемся не выходить на улицу без особой надобности. В обязательном порядке носим маски. Возвращаясь домой, моем руки и протираем их 75% медицинским спиртом, - говорит Маргарита Таничева.

Несмотяр на эпидемию, возвращаться на родину пока мурманская красавица не собирается. Фото: Из личного архива Маргариты Таничевой

Несмотяр на эпидемию, возвращаться на родину пока мурманская красавица не собирается. Фото: Из личного архива Маргариты Таничевой

Однако паники в стране нет, да и желание вернуться на более благополучную в эпидемиологическом плане родину у мурманчанки пока не возникало.

- Я понимаю, что сейчас неспокойное время в Китае, но вижу, какую большую каждодневную работу проделывают правительство и медики, чтобы победить вирус. К тому же, мы находимся в Пекине, где зараженных коронавирусом очень мало. Местные жители ответственно подходят к рекомендациям по безопасности. Поэтому паники нет, - делится наблюдениями мурманчанка.

Кстати, нет паники и у мамы Маргариты, которая живет в Мурманске. Она доверяет рассказам дочери и лишь просит быть аккуратнее.

- В аптеки мы с мужем не ходим. По новостям, правда, передают, что есть недостаток в масках. Мы заказали их через Интернет. Сказали, что привезут без проблем, но придется подождать, - описывает ситуацию Маргарита Таничева. – В эпицентр эпидемии каждый день со всей страны направляют гуманитарную помощь: маски и другие необходимые медикаменты.

Про то, что Россия из-за эпидемии приняла решение закрыть границу с Поднебесной, в местных новостях пока не передавали. Но Маргарита уверена, что подавляющее большинство китайцев трезво воспримут это сообщение – все-таки это вынужденные меры.

Мурманчанка, живущая в Пекине, рассказала о короновирусе.Автор: Владимир Воронович! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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