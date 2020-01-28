Ко Дню российского студенчества Сбербанк провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Техникуме городского хозяйства в Петрозаводске

24 января 2020 года, Петрозаводск — В Петрозаводском техникуме городского хозяйства прошла специальная лекция Сбербанка, приуроченная ко Дню российского студенчества.

Наталья Малышева, заместитель управляющего Карельским отделением Сбербанка, рассказала студентам техникума об основах финансовой грамотности, личном бюджетном планировании, современных инструментах инвестирования, возможностях формирования капитала для будущей пенсии.

На лекции студенты узнали о том, какие финансовые риски существуют и как ими управлять, что за методы используют кибермошенники и как от них защититься.

«Завтра у студентов России – профессиональный праздник. А лучший подарок любому профессионалу – это новые знания. Именно поэтому сегодня Сбербанк проводит лекцию по финансовой грамотности.

Что значит быть финансово грамотным человеком? Это, как минимум, уметь правильно планировать свой бюджет и не попадаться на уловки мошенников, а как максимум – приумножать собственный доход с помощью финансовых инструментов. Хочется, чтобы ребята начали разбираться в этом как можно раньше, ведь время сегодня диктует такие скорости, что без повышения собственной грамотности можно всюду опоздать», – поделилась Наталья Малышева.

Такие лекции ко Дню студента-2020 Сбербанк проводит более чем в 100 российских вузах по всей стране.

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Сбербанк

Пресс-служба

Ольга Иванова

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