Пропавшую в Петрозаводске собаку из Мурманска искали сотни людей, а нашла дворняжка

- Вы знаете, я сейчас на вокзале, если что – перезвоню вам, - говорит в трубку мурманчанка Яна Пруцева.

В минуты, когда мы разговариваем, чтобы узнать удивительную историю цвергпинчера по кличке Софи, ее хозяйка готовится встречать любимицу с поезда. Четыре дня жители двух регионов искали собачку, которая пропала во время путешествия.

Доля секунды

Яна Пруцева с мужем Александром и детьми возвращалась на поезде Москва-Мурманск из отпуска. Любимица Софи ездила с ними. 21 января состав сделал остановку в Петрозаводске.

- Когда поезд отходил от перрона, я пошла к проводнику. Услышала, что он в тамбуре, направилась туда. Софи выбежала через приоткрытую дверь и побежала за мной. Я увидела, как она забегает в тамбур, двери вагона были открыты (оказалось, что пока не проедем платформу, их по правилам нельзя закрывать), и собака упала в эту дырку. Я не успела среагировать, все произошло в доли секунды, - рассказала «КП» подробности того волнительного дня Яна.

Броситься на помощь Софи хозяйка не могла – поезд все набирал ход. Легко представить, какое отчаяние охватило всю семью, пока за окнами проплывали зимние пейзажи: их любимица, абсолютно домашняя девочка, которая не знает, что такое жизнь на улице, одна в чужом городе. Да и на дворе зима. Пусть в Петрозаводске в эти дни и была плюсовая температура, по ночам все же столбик термометра опускался ниже нуля, что опасно для гладкошерстной собаки.

Пропавшая собака сплотила жителей двух регионов. Фото: Виктор Котович

Когда Пруцевы вернулись в Мурманск, то сразу разместили в «ВКонтакте» информацию, что Софи пропала. Просили всех, кто увидит ее в Петрозаводске, писать и звонить в любое время. Появилась даже группа (в ней, кстати уже более 1300 участников, и администраторы думают, что ее надо посвятить поиску пропавших животных).

Видели, но поймать не могли

Сотни людей откликнулись на беду мурманчан. Яна позвонила на вокзал Петрозаводска, там сказали, что видели собаку и пытались ее поймать, но безуспешно.

- Мне прислали видео, на котором видно, как Софи сбивает машина. Но она встала и убежала. По камерам видеонаблюдения местные жители посмотрели, куда она направилась, и стали определять место, где может быть собака. Потом люди стали выходить на поиски, ее в первый раз увидели вживую. Так определился радиус, где она бегает, - продолжает Яна. – Муж поехал в Петрозаводск искать собаку, его приютила семья Юрия и Анны Попович. Вместе с местными он выезжал по каждому сообщению, что видели Софи.

Чудо случилось 25 января. Александр вместе с другими добровольцами снова отправился на улицы столицы Карелии. Поиски оказались безрезультатными, поэтому мужчина поехал за листовками. Но потом снова стал искать Софи.

- Саша говорит, что его словно тянуло в конкретное место. И тут раздался звонок от одного из участников поисков Максима: «Я видел вашу собаку». Конечно, кинулись к нему. Обошли всю территорию – нет собаки. Ребята отчаялись, искали почти час. Решили оставить там вещи, чтобы Софи пришла на запах. И тут опять звонок от Максима: «Собаку нашли». Муж подумал, что это вопрос и сказал: «Нет». А ему в ответ: «Да это мы ее нашли!» - говорит Яна.

Спасибо, Жуля!

Оказалось, что Софи забежала на территорию одной из местных мастерских. Там была местная собака Жуля, и мурманчанка, испугавшись, спряталась в груду металлома. Сколько бы она там просидела, неизвестно. Но Жуля привела людей и показала им, где скрывается гостя. Четверо мужчин с помощью домкрата достали Софи и отдали Александру. Малышка сразу прижалась к хозяину и успокоилась.

- 25 вечером, когда нашлась Софи, я услышала, как Саша смееется. До того, как нашли собаку,Саша и Юра очень были уставшие и молчаливые. Читали только группу, и, "вздрагивая", Саша отвечал на звонки, - рассказала Анна Попович.

Тот сразу отвез ее к ветеринару. Оказалось, что собака истощена, устала, но цела и невредима! И это после столкновения с машиной и четырех дней на улице.

Домой Софи ехала на поезде. От хозяина ни на шаг!

До Мурманска Софи ехала на поезде. От хозяина не отходила ни на шаг. На вокзале ее встретила Яна – счастливыми слезами и поцелуями. Сейчас потеряшка отсыпается и отъедается дома.

– Мы даже не думали, что люди так сплотятся ради собаки. Рассчитывали, что лайкнут, сделают репост себе на страницу, но чтобы выходить на поиски… Огромное спасибо всем, кто помогал! Теперь будем путешествовать с ней очень бдительно. Следующий отпуск проведем в Петрозаводске. Но уже десантировать из поезда не будем – выйдем сами, - смеется Яна.