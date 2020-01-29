Невероятный шедевр за полтора часа: в Кировске прошел международный фестиваль «Снеголед»

Под конец января в Кировске развернулся десятый международный фестиваль «Снеголед»: целую неделю талантливые мастера России и ближнего зарубежья соревновались в умении превращать сугробы в произведения искусства. Местные жители и гости города могли наблюдать, как 17 команд создают потрясающие скульптуры и воплощают в жизнь самую настоящую сказку. В этом году главной темой стал всем известный в Заполярье слоган «На Севере - жить!».

Почти неделю мастера трудились над созданием своих шедевров. Фото: vk.com/snowderevnya

Первый этапом фестиваля стал конкурс фигур из снега и льда. Несколько дней подряд профессионалы ваяли свои внушительные композиции, чтобы представить их публике. Главным победителем стала скульптура под названием «Просто пятница», которую смастерили жители Екатеринбурга Сергей и Алексей Николаевы.

Жюри очень пришлась по душе веселая скульптура. Фото: Игорь Громов

Фигура представляет собой мужичка в шапке-ушанке, который скинул валенки и оседлал полярного медведя. Екатеринбуржцы объяснили, что их работа – пародия на то, как иногда думают о северянах другие люди.

«Серебро» в состязании получила скульптура «Шапку надень» под авторством Владимира Филатова и Александра Михайлова из Тирасполя.

Снежного человека изваяли авторы из Тирасполя. Фото:vk.com/snowderevnya

Необычное творение представляет собой снежного йети, который заботливо поправляет головной убор у маленького человечка в пальто.

Третье место жюри отдало снежной композиции «Танец северных ветров». Ее изваяли гости из Перми Алексей Васюков и Максим Верт. Здесь изображены мужчины, которые, склонив головы и передвигаясь по кругу, совершают таинственный ритуал.

Фигуру "Танец северных ветров" создавали талантливые мастера из Перми. Фото: vk.com/snowderevnya

Вторым этапом фестиваля стало шоу-конкурс «Бешеная пила». Главное отличие – строго отведенное время. Здесь нужно было за 90 минут создать ледяную или снежную фигуру при помощи пилы.

Победителем стала скульптура «Обряд», над которой трудились мастера из Перми и Невьянска – Алексей Васюков и Кирилл Баталов. Они изобразили двух северных оленей, которые стоят друг напротив друга на фоне заполярных красот природы. По словам авторов, олени ведут диалог, который является обрядом.

Рогатые звери изо льда совершают таинственный обряд. Фото: vk.com/snowderevnya

На втором месте - ледяная фигура «Заветное желание» мастеров Ивана Локтюхина из Хабаровска и Елены Тимофеевой из Петрозаводска. Они изобразили девочку в лыжной маске. К ней прилетела снежинка, и, похоже, что та оказалась волшебной.

Композиция "Заветное желание" завоевала в конкурсе "серебро". Фото: Анна Смирнова

Бронзовыми призерами стали вновь мастера из Екатеринбурга – Алексей и Сергей Николаевы, которые представили работу «Исполнительница желаний». Авторов явно вдохновила известная сказка Александра Пушкина про золотую рыбку.

Волшебная рыбка заглянула в гости к кировчанам. Фото: Игорь Громов

Кроме того, участники фестиваля создали массу и других интересных скульптур. Например, маму тюленя с бельком.

Морские животные тоже "приплыли" на фестиваль. Фото: vk.com/snowderevnya

А от злых духов фестиваль даже охранял дракон!

Милый сказочный зверек охраняет Кировск. Фото: Игорь Громов

В общем, праздник снега и льда в городе горняков прошел на "ура", оставив массу хороших впечатлений и детям и взрослым!

КСТАТИ

Последние два года кировский фестиваль "Снеголед" попадал в топ-200 лучших событий России и получал статус важного национального праздника.