В Мурманске из тепловой камеры спасли собачье семейство, а крошечному щенку ищут дом

Жмемся мы друг к дружке, чтоб теплее стало... Для бездомных животных сейчас непростое время. Это мы с вами можем спрятаться от метели и штормового ветра дома, а куда бежать им? Кошки еще могут нырнуть в подвал через продух, а вот собаки?

В Мурманск пришли морозы, столбик термометра упал до -25. Поэтому дворняги все чаще идут на теплотрассы, надеясь согреть лапы и нос у труб. А еще они забираются в тепловые камеры. Строго говоря, доступ к ним должен быть закрыт, но горожане специально взламывают замки, ведь сердце кровью обливается за четвероногих друзей. Только вот специалисты не видят в этом ничего хорошего.

- Может прорвать трубу. Кипчяток шуранет туда, и этих собак сварит, - рассказали сотрудники "МЭС", которые на днях провели на улице Саши Ковалева настоящую спасательную операцию.

Из теплокамеры вытащили трех взрослых собак. Фото: скриншот видео

Здесь есть теплокамера, где живет собачье семейство. Специалистам понадобилось немало времени, чтобы вытащить оттуда всех животных. Благодаря местным жителям, которые, несмотря на погоду, помогали энергетикам, удалось выманить трех взрослых собак. Но, кажется, в теплокамере прячутся еще собаки.

- Четвероногих энергетики все время выманивают наружу, а доступ к теплотрассе закрывают. Но перед тем, как окончательно заварить вход, хотят убедиться - не спрятался ли кто? Подобное, учитывая сложность подземелья, уже было. Ведь энергетики – обычные люди, которые зла животным не желают, да и многие сами имеют питомцев. Поэтому перекрывают доступ некапитально: чтобы вовремя его вскрыть. Есть отверстие для воздуха и передачи еды от сочувствующих, ну, и, разумеется, чтобы четвероногий отшельник, если поначалу затаился, мог попросится наружу. Без присмотра свободный доступ оставлять нельзя – снова образуется "общежитие", - рассказали в пресс-служе "МЭС".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/757245" frameborder="0"></iframe> В Мурманске из тепловой камеры спасли собак.Авто: Пресс-службы МЭС! другой источник

А 27 января из теплокамеры достали...щенка. У девочки еще нет имени, как и дома. Отправить малышку в Центр содержания животных у сотрудников теплоснабжающей компании не поднялась рука. Поэтому ее на время приютила на ЦТП пресс-секретарь Анна Малахова. Она же ищет для крошки заботливых хозяев или передержку.

- Быть может, для кого-то щенок станет лучшим другом или хотя бы кто-то окажет помощь в передержке! На мороз детеныша выгонять - безумие. Хороших фотографий щенка у нас пока нет, потому что когда ее достали из камеры, она была ослеплена. И мы боялись ей навредить, - рассказывает Анна Малахова.

Если вы хотите сделать доброе дело и подарить малышке любовь, пишите Анне в "ВКонтакте" или звоните по телефону 8911-802-41-13.

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Руководитель "Группы волонтеров Лизы Титовой" Елизавета Титова:

- Если бы у нас было больше приютов, финансируемых государством, людям бы не приходилось взламывать теплокамеры. Если бы хорошо работала система по стерилизации бездомных животных, то не появлялись бы щенки, которым надо прятаться. Поэтому самое лучшее решение – реорганизация Центра содержания животных и организация приютов, куда можно было бы принести щенков, зная, что они не умрут от болезни и инфекции. Но мое мнение – если человек проявляет желание спасти животное, то это хорошо. Только нужен ликбез среди населения, что еще можно сделать, кроме взлома теплокамер и подобных правонарушений.