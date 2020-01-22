Начальник загса Мурманска: «Люди разводятся, а по глазам видно, что не хотят»

Невеста в белом платье и фате, вальс Мендельсона и два блестящих кольца на бархатной подушечке… Но не все современные молодожены согласны на такую традиционную свадьбу. Стены мурманского отдела загс видели невесту и жениха в пижамах, в образах средневековых дамы и рыцаря, свидетеля в костюме смерти, слышали «нет» в ответ на главный вопрос. О свадьбах, разводах, рождении и смерти с «Комсомолкой» поговорила начальник отдела загс администрации города Мурманска Татьяна Каменская.

Имя в наследство от старшего брата

- Татьяна, вы коренная северянка? Как пришли работать в загс, если не секрет?

- Я родилась 2 августа 1979 года в Мурманске и никогда надолго не уезжала. Здесь выросла, училась в мурманской школе №30, старшие классы – в №45. Затем поступила в МГУ (нынешний МАГУ) на юриста. После окончания в 2001 году сразу пришла работать в загс. Никогда об этом не думала, в семье работников подобной сферы нет – родители до пенсии служили в полиции. Просто случайно узнала от знакомых, что требуется сотрудник. Стало интересно, и я пришла работать специалистом второй категории. Начальником мурманского отдела ЗАГС меня официально утвердили недавно, 3 декабря 2019 года.

- Что самое трудное в работе сотрудника загса?

- Люди по своей природе нетерпимы к замечаниям. Если, например, что-то не в порядке с документами. Бывает, что граждане приходят с недействительным паспортом – порван. Либо для регистрации не хватает какой-то бумаги. Работник по закону не имеет права оказать услугу, и он в этом не виноват. А люди считают, что мы отказываемся от своих обязанностей.

- А самое приятное?

- Для меня – регистрация рождения, новой жизни. У родителей сияют глаза, некоторые в панике (что делать дальше?), опытные мамы и папы подходят к делу со знанием. Часто приходят прямо с малышами, ситуации ведь разные бывают. Не с кем оставить, например, не у всех ведь есть бабушки и дедушки. Представляете, совсем недавно пришли два папы, видимо, они были очень уставшими или после ночных смен. Оба мужчины зарегистрировали сыновей именами своих первых детей! Ситуации потом разрешили, все посмеялись. Завершилось все благополучно, и малыши получили собственные имена, а не старших братьев. А молодые отцы всегда очень волнуются, проверяют в документах каждую букву. И правильно делают! Всех просим досконально изучать свидетельства и рождении.

- В последнее время родители все чаще называют детей редкими именами. Наверное, уже никого не удивить Добрыней или Дафной.

- Вы знаете, нет. Довольно редко. Думаю, это больше распространено в больших городах или южных регионах. У нас все-таки более консервативные люди. Самые частые женские в последнее время – Анна, Анастасия, Арина. Мужские – Алексей и Иван. Бывают редкие, например, Глеб, Елисей, но не так много.

Татьяна Каменская стала начальником мурманского отдела загса 3 декабря 2019 года.

- Вам случалось регистрировать брак своих родственников или рождение их детей?

- Нет, по закону мы не имеем такого права. В таких случаях просим об этом других сотрудников. Друзей и знакомых приходилось не однократно. И женили, и детей регистрировали, и разводили даже.

- Было такое, что спустя недолгое время после свадьбы молодожены возвращались за разводом? Какие чувства при этом испытываете?

- К сожалению, это не редкость. Жалко людей. Молодежь нетерпима: не могут пойти на компромиссы, услышать друг друга и быстро сдаются. Это и мешает семейной жизни, нельзя ведь ставить свои интересы выше любимого человека. Именно люди до 30 лет – негласные лидеры по разводам в Мурманске. И тут случаются забавные ситуации. Как-то раз пришла компания, семейные пары дружили семьями. И решили поменяться. Получилось что-то вроде: «Мне надо с ней развестись, а на этой жениться. Все согласны, у нас все хорошо».

- По последним данным отдела загс, перевес идет в пользу рождаемости или смертности? И чего больше, браков или разводов?

- К сожалению, смертность выше, но, стоит отметить, ненамного. Рождаемость активно повышается, а показатели смертности падают. Браки все-таки преобладают, но и разводов много.

Свидетель в костюме смерти с косой

- Придумано безмерное количество анекдотов про женщину регистратора с томным голосом, которая при регистрации брака долго повествует о двух одиноких баркасах, которые связываются навеки, причалив в одной гавани… Есть ли какая-либо регламентированная речь для свадебного мероприятия или можно проявить творческую жилку?

- У каждого сотрудника своя речь. Но есть определенная канва, которой необходимо придерживаться. В любом случае мы обязаны озвучить, кто регистрирует брак, где и когда происходит регистрация, обоюдно ли согласие жениха и невесты, объявить их мужем и женой, предложить обменяться кольцами. Украсить свою речь регистратор, конечно, может. Изюминка есть у каждого. Когда я регистрировала браки, всегда смотрела на эмоции брачующихся и гостей. С каким настроением в зал заходили люди, такое появлялось и у меня. Но совсем не значит, что, если люди не очень радостные, их не нужно поздравлять.

- А невесты с торжества сбегали? Какие случаи запомнились при регистрации брака?

- С самой церемонии, к счастью, нет. Может быть уже в семейной жизни, но из загса – при мне ни разу. На моей памяти однажды молодожены забыли дома кольца. Но не растерялись: у кого-то из гостей нашелся кусок проволоки, жених скрутил два кольца. Посмеялись с невестой и сказали, что никогда не будут их снимать. Недавно сотрудники рассказывали, что кольца принесли в коробочке из-под пулек, как в тире. Одно время были в моде тематические свадьбы, кого мы только не видели: Алису в Стране чудес, гангстеров из Чикаго, средневековых даму и рыцаря, молодоженов в пижамах в виде животных, свидетеля в костюме смерти с косой. Уже ничему не удивляемся. К счастью, отошел и другой бум, когда жениха спрашивали, согласен ли он взять в жены невесту, он отвечал: «Нет… (на этом моменте все гости в изумлении замирали прерывали дыхание на вдохе) не может сказать мое сердце, поэтому я говорю «да».

Ведь одна невеста отнесется к этому с юмором, а другую таким можно и расстроить. Все-таки свадьба – это событие трепетное… Неужели потом захочется всю жизнь смотреть на недоумевающие лица родных и близких на фотографиях? Это и пытаемся объяснить людям, которые при подаче заявления задумывают о подобном.

- Всегда ли молодожены действительно «молодожены»? Жених с невестой на пенсии – редкое явление?

- Не редкое. И это очень радует, что люди не отказываются от любви, не остаются одинокими, а находят вторую половинку. Северяне старше 60 лет часто регистрируют брак. Относимся к таким парам с особым трепетом. И они друг к другу с такой нежностью, которую не часто увидишь между молодыми женихом и невестой. А тем людям, которые поженились много лет назад и прожили бок о бок до серебряной или золотой свадьбы, дети также организовывают регистрацию. Нужно обратиться с паспортами юбиляров и свидетельством о заключении брака. Мы передаем данные в администрацию, где готовят поздравление, подписанное главой города. При проведении церемонии вручаем юбилярам памятный адрес. Все происходит под вальс Мендельсона, с кольцами и росписями. Спрашиваем: «Дали бы вы согласие снова стать супругами?»

- «Сломать» или изменить закрепленную правилами церемонию вступающие в брак пытаются?

- Конечно, да… И марш Мендельсона сменить на современные хиты просили. Но мы отказываем, невозможно подстроиться под каждую пару. Если есть подобные пожелания, рекомендуем воспользоваться услугами тамады. То есть подписать в загсе документы и отправиться на собственное неофициальное мероприятие. Ведущий проведет выездную регистрацию с учетом всех пожеланий жениха и невесты. Мы же выезжаем за пределы стен загса только в такие учреждения, как СИЗО и колонии. Честно, не приветствую это, но и осуждать нельзя. Это выбор каждого человека, и ситуации в жизни бывают разные. Исторический пример и образец для подражания – жены декабристов. Крайне редко бывают выездные регистрации на дому в случае инвалидности или тяжелой болезни. Например, парализованный человек настолько светится жизнерадостностью, что совершенно не замечаешь отличия такой свадьбы от обычных заключений брака. От всей души радуешься, что формируется семья.

- Какие бывают национальные или религиозные свадебные особенности?

- Мусульманские пары по религиозным соображениям отказываются от первого поцелуя. Православные верующие не надевают в загсе кольца, потому что накануне совершили обряд венчания и обменялись ими в церкви. По украинским или белорусским традициям на полу в зале застилают рушники. В подобных ситуациях пытаемся объяснить, что это государственное учреждение, но стараемся идти на встречу. Азербайджанские пары завязывают на руках красные ленты.

Решить, как жить дальше…

- Самый грустный повод посещения вашего учреждения – смерть… Как не впасть в депрессию, переживая эмоции вместе с людьми, которые приходят регистрировать потерю родных и близких?

- Невозможно от этого полностью абстрагироваться… Очень больно, когда регистрируют смерть молодых, еще страшнее - детей. Привыкнуть нельзя: каждый раз испытываешь спектр эмоций, при этом выполняя обязанности в строгом соответствии с законом. Единственное, что спасает, - агенты, которые занимаются похоронными услугами. Такие случаи проходят для сотрудников спокойно, не видим скорбящих родственников. Так немного проще.

- Напоследок, приоткройте завесу тайны, приходилось быть для обратившихся за регистрацией людей психологом?

- Очень часто, причем на любом участке, даже на рождении. Нужно поддержать, если, например, родился больной ребеночек. Нередкое явление, когда люди подают на развод, но по их глазам видно, что не хотят этого. Поругались и решили прийти друг друга попугать. Мы не можем прямо отговаривать, но всегда стараемся по-человечески поговорить: «Посидите в коридоре, погуляйте, может быть нужно немного подумать?» При регистрации смерти сложно подобрать слова. Человек сам решит, как жить дальше. Но нужно дать понять, что никогда не стоит отчаиваться. Никто не может знать, как повернется жизнь. Может, и развод происходит не зря? Не судьба просто, как говорится. Никогда не скажешь, что время регистрации ограниченно. Каждый случай уникален, и нужно подбирать слова индивидуально для каждого человека. Простой разговор может быть необходим.