Образования кожи: диагностика и лечение

Республиканский онкологический диспансер предлагает дополнительные услуги по приему врача-онколога, различные методы удаления новообразований кожи (родинки, папилломы и т. д.) по показаниям.

Различные кожные новообразования встречаются очень часто. В структуре первичных обращений к поликлиническим врачам-дерматологам они составляют 20–25 % от всех дерматологических заболеваний.

Кожные новообразования (неопластические образования, опухоли) представляют собой ограниченное количественное разрастание или увеличение в размерах качественно измененных патологических клеток, входящих в кожные структуры.

Прежде чем удалить образование на кожном покрове, необходимо показать образование врачу-онкологу, для того чтобы убедиться, что данное образование можно удалять. После получения разрешения на удаление образования врач-онколог назначает дату удаления или направляет к хирургу по месту жительства.

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Правильное, своевременное, а значит успешное, лечение зависит от внимательного осмотра и учета всех симптомов, поэтому не стесняйтесь давать врачу полную картину вашего самочувствия. В компетенции врача назначить дополнительное обследование, определить необходимость удаления образований, взять материал на гистологическое исследование клеток и др.

Удаление доброкачественных образований и пороков развития кожи осуществляется преимущественно в косметических целях или тогда, когда они подвержены постоянному механическому раздражению или повреждению на определенных участках кожи. В остальных случаях возможно только периодическое наблюдение за ними для профилактики злокачественного перерождения и роста.

Лечение опухолей остальных видов заключается в их удалении термическим способом (криодеструкция), электроэксцизией, методом лучевого воздействия или хирургическим методом при невозможности использования других способов. Наиболее эффективным и надежным является удаление кожных новообразований радиоволновым (Сургитрон) или лазерным методом.

Традиционное хирургическое иссечение скальпелем дает возможность осуществлять гистологический контроль удаленного участка в целях исключения наличия злокачественных клеток. Недостатки заключаются в затрудненном визуальном контроле из-за кровоточивости, повреждении тканей, граничащих с опухолью, и возможностью заноса патологически измененных клеток опухоли в соседние зоны. Кроме того, иссечение скальпелем нередко оставляет после себя эстетический дефект в виде грубого рубца.

В отличие от него, лазерное удаление новообразований кожи осуществляется без непосредственного контакта с тканями. Оно характеризуется высокой точностью, отсутствием кровотечения и грубых послеоперационных рубцов, а также исключает занос патологических клеток в пограничные с опухолью ткани. Лазерное удаление новообразований является наиболее предпочтительной технологией, потому что может применяться в случае практически всех видов кожных дефектов.

Методика удаления патологического участка кожи с помощью радиоволнового ножа аппарата «Сургитрон» обладает всеми преимуществами операции посредством лазера. В то же время этот метод, обладая высокой точностью и узкой направленностью радиоволнового пучка, позволяет сохранить неразрушенной саму опухоль для гистологического изучения. Она является максимально нетравматичной процедурой, в основе которой лежит применение высокочастотных волн для удаления новообразований. Этот способ используют даже при необходимости убрать элемент, расположенный в труднодоступном месте (слизистая рта, веки). К преимуществам радиоволновой хирургии относят: полное отсутствие боли во время процедуры, отсутствие кровотечения после удаления, на месте удаления не остается следа, отсутствие риска присоединения вторичной инфекции, здоровые участки остаются нетронутыми, быстрый процесс заживления, можно его использовать для ликвидации бородавок папиллом и родинок.