Администрация Кировска: "Дворников с алкозависимостью у нас единицы, а дороги чистят круглосуточно"

Главная проблема в Заполярье зимой – это, конечно же, снег. В этом году белых мух нападало с лихвой, да так, что коммунальщики с трудом справляются с последствиями.

В Кировске несколько лет назад решились на социальный эксперимент по перевоспитанию алкоголиков в дворники, чтобы совместить нужное с полезным.

- Позиция администрации была в том, чтобы дать возможность людям с алкозависимостью получить работу, встать на ноги, реализовать себя, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии Кировска.

И желающие завязать со змием и исцелиться трудом нашлись. Только вот кировчане - те еще скептики. Местные жители начали думать, что снежные завалы в городе образовались из-за нехватки непьющих коммунальщиков, а также потому, что работают плохо. В администрации уверяют, что это совсем не так.

- То, что Кировск убирают алкозависимые дворники, которые не справляются с ситуацией, и именно поэтому город завален снегом, ! Сейчас все дороги и межквартальные проезды расчищены практически до асфальта. Уборка и вывоз снега происходят круглосуточно. Остаются проблемы по расчистке дворов, но управляющие компании дополнительно привлекают подрядчиков и работают по графику. А вот дворников с алкозависимостью у нас единицы, - объяснили в администрации Кировска.

Тем не менее, северяне отмечают, что насущная снежная проблема не всегда решается вовремя.

- Администрация Кировска убеждает, что социальные объекты расчищаются своевременно. Покажите, где они чистят? Нужно принимать меры, иначе мы дождемся того, что ребенка собьют на машине, потому что ему приходится идти по проезжей части, - отметила в комментариях на личной странице губернатора Мурманской области в соцсетях кировчанка Валентина Киселева.

Она подчеркнула, что дороги к детскому саду №10, школе №5 и около военкомата превратились в снежную кашу.

Лестницу к детскому садику совсем замело. Фото: Валентина Киселева

- 16 января, 08.30 - лестница к садику №10 завалена снегом. Что вчера, что сегодня. Изменений никаких. Отправляю заявление в прокуратуру, - пишет северянка.

Справедливости ради нужно отметить, что спустя сутки городская мэрия отреагировала на обращение местной жительницы, сообщив, что трап уже расчистили.

В администрации объясняют, что бороться со снегопадами не так просто, ведь всего за 9 дней января выпала месячная норма осадков, а за 17 дней она превышена чуть ли не в два раза.

- Город расчищает вся снегоуборочная техника, она работает на пределе своих возможностей. Но огромное количество выпавшего снега не позволяет мгновенно расчистить Кировск до идеального состояния, - отметили в мэрии.