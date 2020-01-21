Сила традиции и преимущества «цифры» в одном салоне

Одни из нас любят ходить по магазинам, для других это огромный стресс. Как бы то ни было, и первым, и вторым понравится новый салон связи в формате «трижды диджитал» Tele2, который открылся на первом этаже торгово-развлекательного центра «Мурманск Молл». Подобного формата в регионе раньше не было.

Эта торговая точка уникальна для нашего региона. Подобные открыли в Москве и Санкт-Петербурге. Исследовали сильные и слабые стороны, и теперь лучшие наработки воплотили в Мурманске.

Чтобы узнать все его инновационные изюминки, стоит внимательно осмотреться по сторонам. Тут нет бумажных плакатов и ценников, все электронное, а все зоны визуально выделены, так что покупатель может легко сориентироваться.

Еще одна новинка – виртуальные витрины. Они идеально подойдут тем посетителям, кто хочет выбрать себе гаджет или услугу в салоне, но по каким-то причинам не хочет общаться с продавцом. Процесс более чем простой. Вы держите смартфон в руках, а на экран рядом выводятся его характеристики, цена и даже отзывы с «Яндекс.Маркета».

Эта торговая точка уникальна для нашего региона

На витрине «Все в один клик» можно посмотреть карту покрытия Tele2 по Мурманской области, выбрать красивый номер, определиться с тарифом и дополнительными услугами, оставить заявку на переход по MNP.

- Несмотря на то, что онлайн-продажи с каждым годом растут, многие покупатели хотят сначала офлайн посмотреть гаджет, протестировать его вживую, - рассказала на открытии салона директор мурманского филиала Tele2 Татьяна Тихоненко. – Для таких посетителей наши витрины оформлены в стиле открытой выкладки, на них представлены не только смартфоны, но и аксессуары от часов до гарнитур. Лучший подход – это синергия между онлайн и офлайн продажами, когда можно в одном месте изучить товар вживую и оценить отзывы о нем в Интернете.

Посетителям нового офиса в «Мурманск Молле» стоит заглянуть и в уголок «Умного» дома. Здесь стоит станция от компании «Яндекс» с голосовым помощником «Алисой». Она не только ответит на вопросы или, например, споет песню. Через систему можно управлять разными приборами в доме, например, чайником, освещением, телевизором, кондиционером.

- Digital-подход используется, в том числе, в обслуживании клиентов. Наши консультанты теперь не находятся за стойкой, а работают с планшетами в зале, на глазах у клиента оформляют покупку. Так стирается граница между сотрудниками офиса и гостями, - пояснила Татьяна Тихоненко.