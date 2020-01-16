Пассажир сломавшегося в полете самолета Санкт-Петербург – Мурманск: «Подскажите контакты хорошего психотерапевта»

16 января утренний рейс FV 6346 из Санкт-Петербурга в Мурманск прошел не совсем гладко. Напомним: уже через 22 минуты после того, как самолет авиакомпании «Россия» взмыл в воздух, сломалась система кондиционирования, и экипаж решил вернуться в «Пулково». Однако вскоре дефект удалось устранить, и Airbus A320 вернулся на заданный курс. «Комсомолка» выяснила, как в этот момент чувствовали себя пассажиры проблемного борта.

19-летний студент Игорь Фомин летел этим рейсом домой на каникулы. В аэропорту молодой человек узнал, что родители по ошибке взяли ему билеты в обратном направлении – Мурманск – Санкт-Петербург. В спешном порядке пришлось покупать новые, на рейс Игорь успел. Правда, во время полета не раз вспоминал случаи, когда люди невероятным образом опаздывали на разбившийся самолет.

- Сначала все было хорошо, обычный штатный полет, - описывал для «КП» события, происходившие на борту, Игорь Фомин. - В какой-то момент началась турбулентность, а потом пилот объявил об аварийном снижении высоты. Стало немного страшно – раньше со мной такого не было.

Пока самолет делал петлю над Ладожским озером, в салоне нарастала паника. Фото: flightradar24.com

По его словам, бортпроводники вели себя крайне профессионально: были вежливы, все объясняли и успокаивали. Но потом пилот объявил об аварийной посадке, но не уточнил, на каком аэродроме. Зато попросил надеть кислородные маски, но его совету никто из пассажиров не последовал.

- В салоне началась легкая паника, но бортпроводники снова все очень доступно объяснили. Весь полет прошел напряженно в ожидании какой-то плохой концовки, которой благодаря отличной работе экипажа не случилось. На выходе я сказал "спасибо" за мягкую посадку и решил не загоняться – ведь ничего не случилось, - рассказывает собеседник издания.

Все хронологию напряженного полета Игорь опубликовал у себя в Instagram. Фото: instagram.com/stories/igfom/

Правда, в своем Instagram молодой человек опубликовал всю хронологию происходящих на борту событий и несколько сгустил краски, сообщив о нервном срыве и новой фобии, с просьбой дать контакты хорошего психотерапевта. Тем не менее, обратно в Санкт-Петербург Игорь Фомин намерен возвращаться также самолетом - билеты уже на руках.