Представители Мурманской области - о послании Владимира Путина к Совету Федерации

15 января двумя самыми обсуждаемым событиями стали обращение Владимира Путина к Совету Федерации и отставка правительства.

Напомним: президент в своем обращении озвучил много действительно важных для страны новостей. Из-за этого послание уже назвали историческим.

Работы много

На его оглашении в зале присутствовал спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

- Особенно важно, что глава государства высказал немало конкретных предложений, касающихся создания эффективной системы поддержки семей с детьми. В частности, с удовлетворением отмечу возможность горячего бесплатного питания всех учеников начальной школы, - отметил глава регионального парламента. - Повышенное внимание депутаты Мурманской областной Думы уделяют и демографической политике в нашем регионе. В декабре были приняты законы, касающиеся поддержки многодетных семей, продлено действие областного закона о поддержке молодых мам, родивших первенца. Предстоит большая работа, в том числе, на законодательном поле, в которой депутаты Мурманской областной Думы примут самое активное участие.

Также вживую Владимира Путина слушал депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер.

-Послание этого года, по моему мнению, было одним из самых интересных и значимых! Во-первых, оно практически полностью было посвящено вопросам внутренней жизни страны. Во-вторых. очень подробно и с конкретными предложениями президент акцентировался на социальных вопросах : демография, образование, здравоохранение и так далее. В-третьих, и для меня это было самым интересным, президент предложил внести ряд изменений в Конституцию страны, проведя перед этим широкую общественную дискуссию!

Представители Мурманской области слушали президента вживую. Фото: архив Алексея Веллера

Бесплатные обеды будут!

Послание президента к Совфеду прокомментировали и в администрации Мурманска. Ее глава Андрей Сысоев отметил, что акцент на семье, детях и молодежи был очень важен.

- Например, президент сказал об обязательном обеспечении горячим питанием всех без исключения детей с 1-го по 4-й классы. Следует отметить, что для реализации этого в Мурманске имеется необходимая инфраструктура. Еще 10 лет назад мы воссоздали в Комбинат школьного питания, который в советские годы был одним из лучших в стране. Сегодня «Центр школьного питания» обслуживает 50 муниципальных общеобразовательных учреждений. Меню разрабатывается с учетом необходимого количества основных пищевых веществ и соответствует принципам здорового питания. Мониторинг состояния здоровья мурманских детей и подростков показывает, что доля ребят, страдающих заболеваниями, связанных с организацией питания, снижается.

Такого же мнения, что будущее за семьей и детьми, придерживается и глава Мурманска Евгений Никора.

— Наши дети должны ходить не просто в школу, чтобы получить обязательное по закону образование, а в высокотехнологичное учебное заведение с мотивированными педагогами, реализующее современные методики и выпускающее в большой мир образованных граждан! Вот, что я вынес для себя из сегодняшнего послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина, - отметил мэр Мурманска.

В Мурманской области взяли курс на развитие.

"Суперактуально для нас"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис тоже слушал речь главы государства из первых рядов.

- Рад, что так много в сегодняшнем послании Президента было посвящено жизни непосредственно регионов! Поддержка семей — суперактуально для нас. Увеличение маткапитала — это возможность огромному количеству семей с первенцем действительно решить жилищную проблему, а мы сможем активнее заняться темой жилищного строительства. Поддержка образования — еще один из наших приоритетов. Целевая заявка на обучение медиков даст области возможность получить нужные кадры, а дальше уже наша задача оставить их в области. Решение о компенсации 2/3 льгот, которые субъект Федерации дает для того, чтобы пришел бизнес, позволяет решить и самые актуальные вопросы в социальной сфере: образование, медицина, поддержка семей, стимулирование рождаемости, - отметил Андрей Чибис.