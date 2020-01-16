Офтальмологическая клиника 3Z запускает для мурманчан новую программу Eyestour

Офтальмологическая клиника 3Z в Москве запускает на территории Мурманска новую программу Eyestour *– проект, который помогает пройти бесплатную диагностику и восстановить зрение со скидкой 10% **

Всего 2 часа перелета из Мурманска в Москву, и вы получите:

• бесплатную полную диагностику зрения;

• бесплатные лабораторные исследования, необходимые перед процедурой коррекции зрения;

• скидку 10% на процедуру коррекции зрения по любой показанной технологии

Лазерная коррекция зрения – процедура, которая навсегда меняет форму роговицы и делает ваши глаза идеальной оптической системой. Среднее время воздействия лазера на роговицу одного глаза – всего 27 секунд.

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Сеть офтальмологических центров 3Z работает на российском рынке уже 16 лет и является крупнейшей в стране, по данным исследования ООО «Реноме Онлайн» (февраль 2018 года). Клиники и диагностические центры 3Z работают в восьми регионах РФ. За это время хирурги сети провели более 225 тысяч операций, из них 60 тысяч – по современным лазерным технологиям коррекции зрения.

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Подробности о медицинском туре в 3Z, стоимости, можно по ссылке Eyestour

Лицензия ЛО-77-01-017774 от 28.03.2019г.

Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистами.

* Айстур

** Скидка действует бессрочно

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