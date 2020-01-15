2020-01-15T16:41:05+03:00
Здоровье

ТОП стоматологических клиник Мурманска-2020

Где в Мурманске вылечить зубы, рекомендации специалистов
Ника СВЕТЛОВА
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Нельзя забывать про лечение зубов - по жизни надо идти с улыбкой.Нельзя забывать про лечение зубов - по жизни надо идти с улыбкой.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Если раньше стоматологов боялись, потому что лечение часто было болезненным, то теперь опасения вызывают цены на услуги. Но это не значит, что на лечение зубов надо закрыть глаза. Это чревато тем, что в момент, когда улыбка будет решать очень многое, вам придется плотно сжать губы.

Правда, к лечению зубов и профилактике болезней надо подходить с умом. Выбрать первую попавшуюся клинику, врача и метод лечения - не самый разумный поступок. Вот только как правильно соориентироваться во всем многообразии специализированных медучреждений? Только в Мурманске - десятки практикующих стоматологов!

Конечно, один из вариантов - послушать сарафанное радио. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому для тех, кто задался вопросом лечения зубов и находится в поиске грамотного специалиста, "Комсомольская правда"-Мурманск" подготовила путеводитель по стоматологическим клиникам Заполярья. В нем вы узнаете, каким медучреждениям можно доверить свое здоровье, к каким врачам нужно обратиться, что они советуют и как заботиться о полости рта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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