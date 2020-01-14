2020-01-14T14:57:02+03:00
Общество

В Мурмашах бомж терроризирует жителей нескольких домов

В полиции и администрации поселка отправляли мужчину в соцучреждение, но он оттуда сбежал
Елена МОЛОДЦОВА
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Запах от мужчины стоит такой, что в подъезде просто невозможно находиться. Фото: Мурманск. Официальная группаЗапах от мужчины стоит такой, что в подъезде просто невозможно находиться. Фото: Мурманск. Официальная группа
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Результат отсутствия социальных лифтов для людей, освободившихся из мест лишения свободы, на себе испытывают жители нескольких домов в Мурмашах. На улице Тягунова поселился мужчина, который вышел из тюрьмы, а родственники не шибко обрадовались его появлению и отказались с ним жить под одной крышей. Теперь бомж кочует из подъезда в подъезд.

- В подъезде дома №1 на улице Тягунова уже месяц живет бомж. Он спит там и гадит под себя, вонь стоит невозможная! В полиции не знают, что с ним делать, – сообщила о беде жительница поселка.

За этот месяц северяне вызывали блюстителей порядка не раз, но от опасного и ароматного соседа избавиться не удалось.

- К нам поступило много как устных, так и письменных обращений по этому поводу. Сотрудники отреагировали на все. Мужчину доставляли в отдел и составляли на него протоколы за появление в общественных местах в нетрезвом виде (статья 20.21 КоАП РФ). Кроме того, администрация Мурмашей по инициативе ОМВД по Кольскому району направляла этого гражданина в социальное учреждение, где он неподобающе себя вел, а потом просто сбежал. К сожалению, сотрудники правоохранительных органов не вправе принудить его начать работать и перестать употреблять алкогольные напитки, - прокомментировала ситуацию начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Как это не печально звучит, видимо, у бомжа одна дорога - обратно в колонию. Правда, для этого он должен совершить очередное преступление, а, значит, жители сразу нескольких домов в Мурмашах становятся его потенциальными жертвами. Не говоря уже о том, что совсем рядом находится детский садик.

Звучит жестоко? Безусловно! Тем не менее, жители улицы Тягунова оказались в безвыходной ситуации.

- К сожалению, наше законодательство таково, что пока мужчина сам не захочет изменить свою жизнь: трудоустроиться, обрести какое-то жилье, не пойдет, например, в благотворительную организацию «Улица» или на Свято-Феодоритовское Архиерейское подворье, - все будет оставаться на своих местах. Сейчас даже нет статьей в Уголовном кодексе за бродяжничество и тунеядство. Поэтому правового решения этой ситуации нет. Единственное, что могут сделать люди, вызвать полицию, которая будет его забирать и штрафовать. Я искренне сочувствую жителям Мурмашей, но, увы, больше ничего сделать нельзя, - расставил все точки на i правозащитник Юрий Мананков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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