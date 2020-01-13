2020-01-13T11:27:46+03:00
Общество

В Мурманске предложили построить частное наземное метро

Оно будет идти по эстакадам над дорогами, а стоить одна поездка не более 30 рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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Предложение о наземном метро направлено в правительство Мурманской области.Предложение о наземном метро направлено в правительство Мурманской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Каких только идей по транспорту не возникало в свое время в Мурманске. Многие помнят, как в свое время по городу хотели тянуть канатную дорогу, а не так давно к Абрам-мысу мог дотянуться фуникулер, если бы в правительстве региона не отказались строить именно там "Новый Мурманск".

Одно из самых смелых мечтаний мурманчан - метров. Но его строительство у нас выйдет слишком дорого и тяжело: пробивать гранит сопок - удовольствие сомнительное. Поэтому от этой идеи отказались.

Но предприниматель из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин предложил правительству Мурманской области подумать над создание наземного метро.

- 10 километров - минимальная протяженность первой линии. Желательно строить две ветки общей протяженности до 20 километров. Расчет идет по численности населения и размерам города. Метро будет идти на эстакадах над дорогами общего пользования, это будет второй ярус движения. Опоры эстакад не займут много места на проезжей части дорог. Подвижной состав метро будет на шинном ходу, как в Париже и Сантьяго-де-Чили. То есть метро будет таким же бесшумным, как троллейбусное движение. Шинный ход позволяет брать перепады высот до 15% (150 метров на 1 километр). Так что плотная застройка не является помехой, - рассказал "КП" о деталях проекта Ринат Бичурин.

При этом стоимость проезда запланирована на уровне 30 рублей.

- Но это тариф на оплату. Себестоимость эксплуатации частной надземки во много раз меньше, чем на государственном метрополитене. Бизнес-модель частного надземного метро не зависит от платы за проезд. Большую часть дохода будет получаться от аренды коммерческих помещений в составе надземных станций, - пояснил предприниматель.

К слову, предложения о наземном метро Ринат отправил и в другие регионы от Карелии до Сахалинской области. Пока никто из субъектов страны не поддержал его инициативу.

Кстати, в свое время в Мурманске был прадедушка наземного метро - узколинейная железная дорога, которую еще называли мурманским трамваем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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