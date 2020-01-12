Глава Кольского района Андрей Малхасян: "Пусть никогда и нигде не будет войны"

В 2018 году главой Кольского района стал самый молодой политик в Мурманской области Андрей Сергеевич Малхасян. Биография народного избранника не покрыта завесой тайны, ее можно легко узнать из открытых источников. Но, как глава самого большого района области пришел к политике, почему много лет занимается благотворительностью и чем живет за порогом кабинета, никто не знает. «Комсомолка» решила во всем разобраться и пришла на работу к Андрею Сергеевичу. И, к слову, была тепло принята.

С рождения на Севере

Андрей Сергеевич родился 4 апреля 1988 года в Кильдинстрое. До сих пор политик никогда надолго не покидал родной Кольский полуостров. С первого по третий класс учился в школе в поселке Молочный. С пятого класса, когда семья в 1998 году переехала в Колу, – в мурманской гимназии №8. В восьмом вместе с братом перевелся в лицей №1. Высшее образование получил в Мурманском государственном техническом университете по специальности «Финансы и кредит».

Свою личную жизнь глава Кольского района ни от кого не скрывает. Фото: Из личного архива Андрея Малхасяна

- Мой отец - наполовину армянин, всегда был предпринимателем, сколько я его помню. Мама приехала в Мурманскую область с Украины, как в то время было принято говорить «за длинным рублем». Родители познакомились на Севере, поженились. В 1987 году родился мой старший брат Дмитрий, через год – я. Как и все дети, наверное, мечтал стать шофером. Не знаю, почему. Среди моих сверстников это было распространено. Школьником, говоря откровенно, не радовал родителей оценками, но в конце девятого класса взялся за ум. Школу окончил с одной тройкой – по русскому языку, - признался политик.

На вопрос о сильных сторонах Андрей Сергеевич ответил неохотно. Скромно улыбнувшись, отметил, что об этом имеют право судить люди со стороны, самому о себе – неправильно. А вот «минусы» огласил совершенно спокойно.

- Хорошей чертой характера могу назвать разве что требовательность: если за что-то берешься, выкладывайся на 100%, как перфекционист. И совсем не важно, какая это область действия. Своим отрицательным качеством в себе считаю поспешное принятие решений. Во многих ситуациях нужно подходить к делу более детально и взвешенно. Также стараюсь душить на корню лень, которая иногда позволяет просыпаться, - отметил Андрей Сергеевич.

Откровенно говоря, сложно говорить о лени, если учесть, что утро Андрея Малхасяна начинается в тренажерном зале.

- Отец с детства привил нам с братом любовь к спорту. Всегда говорил, что это необходимо. Занятия не носили профессиональный характер, но в жизни неоднократно были и выступления на соревнованиях. Пробовали себя в боевых искусствах, катались на лыжах и коньках. Считаю это правильной политикой воспитания: дать детям попробовать все, вдруг что-то действительно привлечет и это получится развивать. Сейчас, к сожалению, не располагаю большим количеством времени для занятий. Но регулярно утром езжу на тренировки в спортзал, - рассказал собеседник.

Несмотря на загруженный график, Андрей Малхасян успевает заниматься спортом.

По словам политика, трудностей у стопроцентного «жаворонка» ранний подъем не вызывает. Привычка выработана годами, а так называемые внутренние часы работают безотказно и позволяют просыпаться за пять минут до звонка будильника. Парадокс, но, несмотря на загруженный график, полноценный сон соблюдать получается - день начинается в 6.00 и заканчивается в 23.00.

Для работы – книги по благоустройству, для души – детективы

- Андрей Сергеевич, а у вас есть хобби? Что помогает отдохнуть и собраться с мыслями после напряженного рабочего дня?

- Мое хобби – книги. Читаю много профессиональной литературы, например, по благоустройству. Сейчас на моем столе лежит издание «Город для пешеходов». Это книга о принципах удобного проживания людей в мегаполисе, о необходимости снизить пользование автомобилей. В пример приводится Нью-Йорк, как один из самых пешеходных городов в мире, несмотря на многомиллионное население. А то, что дает возможность отвлечься и расслабиться, - мой любимый жанр - детективы, - рассказал собеседник. - Еще я очень уважаю рыбалку. К сожалению, выбираться получается редко. Помню, как в детстве мужской компанией (я, брат и отец) часто отправлялись порыбачить. Любить природу обучен с малых лет, а увлечение продолжается до сих пор. Правда сейчас носит более обширный характер: не столько рыбалка, сколько путешествия, например, добираться до труднодоступных мест на внедорожнике.

Когда в первый раз Андрей Сергеевич приехал в приют, обратил внимание на плачевное состояние актового зала "Берегини". И вместе с другими партнерами смог привести его в порядок. другиФото: Из личного архива Андрея Малхасяна

Конечно, после такого признания сложно было не спросить, какие места Андрей Малхасян предпочитает для экстрима и приключений. Все любимые точки на карте оказались населенными пунктами Кольского района! В Верхнетуломском политик отметил особую атмосферу природы, которой больше нигде нет.

- На рыбалку долгое время ездил именно на Верхнетуломское водохранилище. Привлекает наша заполярная жемчужина – Териберка, она не покладиста внешне, имеет северный характер. Ведь это единственное место в районе, где можно на машине добраться до моря, а также полюбоваться водопадами. Свою изюминку имеет село Ура-Губа, окруженное водоемами, - поделился собеседник.

Андрея Малхасян с удовольствием принимает участие во всех мероприятиях. Фото: Из личного архива Андрея Малхасяна

Не секрет, что Андрей Сергеевич – председатель попечительского совета приюта для детей и подростков «Берегиня» в Кильдинстрое. Правда активно помогать учреждению Малхасян начал задолго до вступления в должность.

- Все началось в 2010 году. Я еще не был депутатом, с братом занимались бизнесом. К нам обратилась директор приюта «Берегиня» с просьбой стать партнерами учреждения. Помню, когда в первый раз приехал в приют, обратил внимание на плачевное состояние актового зала. Вместе с другими организациями-друзьями «Берегини» отремонтировали помещение для проведения мероприятий, - вспоминает политик.

Со временем сотрудничество переросло в крепкую дружбу. Семья Малхасян уже практически 10 лет оказывает помощь разного формата: ремонт, покупка подарков и одежды детям и многое другое. Попечительский совет был создан только в 2016 году, в него также вступили коммерческие компании, Почта России, пожарная служба, УФСИН.

- Один из самых интересных проектов – дерево желаний. Дети пишут на бумаге то, о чем мечтают, а потом получают эти вещи в подарок. Что может быть лучше счастливых детских лиц? Ведь надо понимать, что в приюте живут дети, у которых одновременно и есть семья, и нет ее. То есть их родители еще не лишены прав, но в семье находиться опасно. К сожалению, чаще ребята попадают в детский дом, - с горечью в голосе отметил Андрей Сергеевич.

«Самое сложное – услышать всех»

Как известно, Андрей Сергеевич – самый молодой политик в регионе. Но, совсем не касаясь политики, вступить в должность главы района невозможно. Оказывается, опыт имеется и отнюдь не маленький.

- В 2005 году, когда не стало отца, мы с мамой и братом возглавили семейный бизнес, мне было 17. Вплоть до 30 лет занимался предпринимательской деятельностью, пока в 2018 году не стал главой Кольского района. Все началось с того, что в 2010 году мы с братом избрались в Совет депутатов города Кола. Мне было 22 года, Дмитрию – 23. Честно? В тот момент было просто интересно, как все работает, - вспоминает политик.

- Уверена, значительную часть вашего рабочего графика занимает общение с жителями во всех проявлениях. Что составляет наибольшие трудности?

- Знаете, самое сложное – услышать всех обратившихся жителей. Многие почему-то считают, что представители власти недоступны, но это не так. У меня лично в открытом доступе все аккаунты в соцсетях, указан личный номер телефона. Предпочитаю, чтобы люди напрямую звонили и писали. Обратная связь происходит и в комментариях под постами о проблемных ситуациях. Сейчас, например, жители сообщают, где плохо убирают снег. В этом случае обращения становятся помощниками и инструментами для работы, - рассказал глава района. - Не менее важны и личные встречи с жителями района, они регулярно проводятся. Это помогает быть в курсе всех трудностей. Нужно слушать людей! Многое зависит от того, что им негде выговориться, необходимо, чтобы кто-то выслушал и посодействовал. В любом случае важно попытаться помочь. Если не в силах это сделать, то направить в те органы, которые занимаются этим вопросом, а не отрезать фразой «Не в нашей компетенции.

Обо всех проблемах с уборкой снега глава Кольского района просит сообщать ему лично. Фото: Из личного архива Андрея Малхасяна

Напоследок, речь снова зашла о рыбалке. Поинтересовалась, что попросил бы мой собеседник, случайно поймав на крючок золотую рыбку. К моему удивлению, много желаний не понадобились.

- Самое главное, конечно, здоровья близким. Даже не знаю, что еще попросить у рыбки… Может это банально, но пусть никогда и нигде не будет войны. Знаете, я приверженец такого мнения: все, что имеет человек, хорошее или плохое, это результат его вчерашней деятельности. Поэтому нелепо говорить о каких-то материальных ценностях. Нет частных желаний, например, купить дорогую машину или дом в Москве. Это совсем не то, что необходимо в жизни. Третье мое желание пусть останется не загаданным, - улыбнувшись, ответил Андрей Сергеевич.