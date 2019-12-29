Конфеты режем пополам, творог прощупываем

Мелодрама, в которой главный герой попадает за решетку, нередко мелькает на экране. А какими в фильмах представляют сотрудников следственного изолятора, куда до суда попадают киноперсонажи? Ответ прост: это безжалостные нелюди, которые всячески препятствуют свиданиям и телефонным разговорам с близкими. А если в кадре показан процесс «передачки» от друга или родственника, то до подследственного в лучшем случае доходит горсть листового чая и пара сломанных под самый фильтр сигарет – остальные гостинцы с воли бесцеремонно присваивают злые надзиратели.

Досадно, что из-за шаблонного взгляда кинематографа формируется именно такое мнение. «Это не честно!», - решила «Комсомолка» и обратилась в силовые структуры. На один день корреспондент «КП» стала младшим инспектором комнаты приема посылок и передач в СИЗО-1 Мурманска.

Строго по инструкции

Откровенно говоря, мне было одинаково интересно и волнительно попасть «на ту сторону». Перешагнула порог следственного изолятора, переоделась в форменные брюки, китель, куртку и меховую шапку и получила бейджик.

Когда в моей внешности не осталось ничего от гражданского лица, мы отправились на инструктаж. Его провел начальник отдела режима и надзора СИЗО-1 Эдуард Крылов.

Все продукты, предназначенные подопечным СИЗО, приходится разрезать, чтобы убедиться, что в них не спрятаны запрещенные предметы. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

- Комната приема посылок и передач делится на две части: территория принимающих и зал для посетителей. Раньше окно для передач выходило практически на улицу, места было мало, людям приходилось стоять в очереди в любую погоду. Сейчас же есть теплый просторный зал, где есть скамьи и столы для удобства, кулер с водой, туалет, весы, - рассказывает Эдуард Крылов.

В этом я и сама лично убедилась. После инструктажа мне выдали белый халат, чепец, нарукавники и одноразовые перчатки – к слову, все накрахмалено и стерильно.

Окно для «передачек»

Ровно в 9.00 две сотрудницы открыли окна и начали прием передач. У инспекторов комнаты три основные функции: оформление и организация свиданий, прием и досмотр посылок и передач и их вручение адресатам.

Первому посетителю младший инспектор отдела режима и надзора СИ-1 Елена Владимировна оформила свидание: проверила заявление и нужные документы в компьютере, записала в журнал, поставила на очередь и озвучила дату и время. На свидания и звонки сотрудники УФСИН повлиять никак не могут: все происходит по разрешению того органа, кто ведет дело подследственного. Второй к окошку подошла молоденькая девушка и спросила, когда будет день открытых дверей в отряде хозяйственного обслуживания. Это своего рода мини-колония при СИЗО, в которой содержатся осужденные, отбывающие наказание впервые и не за самые тяжкие преступления. Они работают на территории, готовят пищу. В общем, не ведут замкнутый образ жизни.

- Ой, не знаю, моя хорошая… Но сейчас я все уточню и расскажу, - ответила сотрудница комнаты.

Да, именно так, тепло и вежливо, разговаривала со всеми пришедшими Елена Владимировна. Не хамила, не кричала и не захлопывала окно перед носом, как принято представлять этот процесс. И не думайте, что это была постановка для журналиста. Сложно перепутать игру с естественным, привычным для человека общением. Еще труднее для меня представить, как тяжело будет этим женщинам работать в канун Нового года, когда огромное количество людей принесут продукты, чтобы скрасить пребывание близких в СИЗО перед праздником… Комната для приема будет полноценно работать даже 31 декабря.

Информация о передах есть вся на стенде в комнате приема посылок. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

Также спокойно и понятно она объясняла всем, что можно и что нельзя передавать.

- По правилам, полотенца можно только белые, футболки в количестве 4 штук, спортивный костюм, комплект нательного белья и тапки – в одном экземпляре, - терпеливо проговаривает каждому Елена Владимировна, хотя эта информация подробно расписана на стенде. – Передачи в СИЗО можно приносить хоть ежедневно, но месячная сумка не должна превышать 30 килограмм.

Бабушка протянула в окошко четыре мешочка с сахаром по 800 грамм. Узнав, что до нормы ей можно еще только два килограмма, спросила:

- А можно я с третьего пакета 400 грамм пересыплю?

Глядя в ее грустные глаза, я еле сдержала слезы. Настолько сильно ей хотелось передать сыну как можно больше сладкого…

В ассортименте

К слову, есть целый перечень предметов, которые можно передать в СИЗО, только купив через магазин на территории. Например, сливочное масло, зубные пасты, крема и другие средства гигиены в тюбиках.

Продукты, купленные в магазине при СИЗО, доходят до подследственных целости и сохранности. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

Основной плюс торговой точки при СИЗО – из нее все доставляется в целостной упаковке, эти товары не ломают и не режут для проверки. Покупки продавец записывает и отдает чек посетителю. Затем товар собирают по списку и передают в корпус заключенным под стражу. Получив передачку, подследственный проверяет наличие продуктов и вещей, после чего расписывается за получение передачи. Через тот же магазин подследственный, сидя в камере, может заказать нужные вещи и продукты, а родственники просто периодически пополняют его лицевой счет. Но чаще люди одновременно и приносят, и приобретают какой-то товар на месте.

- Мне кажется, через магазин намного проще, чем приходить со своим. Там довольно большой ассортимент. Приходишь, подаешь заявление, выбираешь товар, платишь за него, расписываешься. С чеком на руках уходишь уже через 10-15 минут без очередей, - делится своим мнением один из посетителей комнаты.

Конечно, услышав столько про этот магазин, захотелось туда попасть. Оказалось, что в этой торговой точке цены почти такие же, как в обычных супермаркетах. Я почему-то ожидала увидеть полупустые полки, но все витрины оказались заполнены. На них теснились не только товары первой необходимости, но и конфеты, лапша быстрого приготовления, свежие фрукты и овощи, шампуни, лимонады, сахарозаменители. Сильнее всего меня удивило количество видов сигарет – более тридцати.

- Чаще всего берут майонез, печенье, табачные изделия, зубные пасты. К Новому году привозят больше сладостей, чем обычно. Есть даже пирожные. В канун Пасхи ассортимент пополняется куличами. Бывает готовая еда: курица-гриль, шаверма, чебуреки. Их покупатели заказывают за день по заявке, – рассказала продавец Татьяна Николаевна.

Проверку прошла

После магазина мы вернулись в комнату приема, где мне предстояло самой принять передачку. Сначала Елена Владимировна показала, как это делается, научила на специальном станке резать пополам мыло и предупредила, что для каждого вида продуктов существует отдельный нож – всего их 11.

Моя задача – проверить передачку на наличие запрещенных предметов: наркотиков, дрожжей, телефонов и комплектующим к ним.

Блюда в СИЗО навеяли на корреспондента "Комсомолки" воспоминания о детском саду. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

- Были случаи, когда до режимной территории почти долетали квадрокоптеры, мы их перехватывали. В кусках хозяйственного мыла передавали телефоны, в искусно закрытых консервных банках – наркотики, спирт, в овсяных хлопьях – дрожжи, в праздничных открытках – сим-карты. Пытались передать запрещенные предметы в креме для рук, окладе иконы и многом другом. Перечислять можно долго, случаев было немало. Кроме визуальной проверки передачки также проверяют металлоискателем и с помощью наркорозыскных собак, - рассказывает начальник пресс-службы УФСИН по Мурманской области Ольга Столярова.

Всего, по ее словам, в 2019 году сотрудники пресекли попытки передать в колонии и СИЗО региона 178 средств мобильной связи, 10,5 литров алкоголя, 288 грамм наркотиков, 4 колюще-режущих предмета и один раз – дрожжи.

Поэтому прием продуктов начинается со стандартного вопроса «Запрещенные предметы есть?» Опытные работники говорят, что по реакции на этот вопрос легко понять, врет человек или нет.

Продукты, доставшиеся для проверки мне, принесли для женщины. Я аккуратно разламывала печенье, лапшу и галеты, разрезала пополам каждую конфету, копченое мясо, колбасы, сыр и фрукты в нескольких местах, пересыпала в пакеты кофе и быстрорастворимые супы, прощупывала творог, ломала на две части каждую сигарету и все это для того, чтобы убедиться, что в продуктах нет запрещенных предметов и веществ. Сотрудницы СИЗО все делают быстро и умело, у меня же с непривычки даже заныла спина – это очень тяжелый труд как морально, так и физически. Думаете легко говорить людям «Это не положено», глядя в грустные глаза?

Но мне повезло: девушка, которая принесла передачку, была общительной и дружелюбной. Аккуратно передавала мне в окно продукты, разворачивала конфеты из фантиков. В сумме набралось три пакета. Я уже почти схватила в руки один, но меня остановили. По вызову пришел молодой человек, отбывающий наказание в хозяйственном отряде, чтобы перенести сумки.

«Совпадений не найдено»

Теперь передачку предстояло доставить подследственной. Попасть на территорию, где находятся заключенные под стражу, нелегко. Выйти из нее – тоже не просто. Не помню, сколько точно железных решеток я прошла. Сначала сдала паспорт и получила взамен пропуск. Потом спросили данные моего документа – видимо, чтобы проверить, назову ли их без запинки, доказав, что это мой паспорт, попросили сдать мобильный телефон. На следующем пункте меня проверили металлоискателем. Я даже успела испугаться, когда он «пикнул» на уровне наручных часов. Потом мы долго шли по петляющим лестницам.

На выходе к режимным корпусам – новый пункт. Там бумажный пропуск обменяли на номерной железный жетон и после проведенного инструктажа «О мерах безопасности на режимной территории» выдали переносную тревожную кнопку. По правилам и соображениям безопасности, персонал женского пола может входить туда только с таким брелоком и в сопровождении сотрудника - мужчины.

И вот мы во внутреннем дворике. На улице играет радио, а рядом с крыльцом изолятора – снежная фигура в виде памятника «Защитникам Заполярья». «Алешу» слепили отбывающие наказание в отряде хозобслуги. Ощущения, что нахожусь в полушаге от камер с подследственными, меня так и не посетило.

Все сыпучие продукты сотрудники СИЗО пересыпают в пакеты и прощупывают. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

В женском корпусе нас встретили сотрудники изолятора. В двери нужной камеры открыли окошко и стали передавать внутрь продукты из пакетов. Женщина, заключенная под стражу, не ожидала такой большой передачки. Каждый раз, когда я протягивала ей мешочек, она спрашивала: «Еще не все?» Внутри меня все наполнилась чувством какого-то неожиданного тепла. Я столько времени готовила эти продукты к передаче и теперь сама касаюсь рук человека, для которого все это делала…

- А если, например, в камере произойдет драка? Как в фильмах, подследственные будут стучать в дверь, чтобы кто-то услышал? – задала я мгновенно всплывший в голове вопрос.

- По обе стороны от дверей расположены «глазки», посмотри в них, видно всю камеру. Есть пост видеонаблюдения, там постоянно находится сотрудник, который в режиме реального времени контролирует, что происходит, - успокоил меня заместитель начальника СИЗО-1 Максим Волков.

Наблюдать интересно: в одном помещении врач лечит зубы, в другом готовят еду, в третьем занимаются своими делами подследственные.

После того, как моя миссия стажера была выполнена, для меня провели экскурсию по отряду хозяйственного обслуживания. Это мини-колония, в которой осужденные не сидят за решеткой, а работают. Помещение напоминает общежитие с хорошим ремонтом: большая столовая, где можно отдохнуть, душевая со стиральными машинами, туалет, тренажерный зал. На стенах коридора вывешены стенды с фотографиями различных мероприятий. Есть компьютер, на котором можно изучать законодательство и даже играть в интеллектуальные игры, к примеру, в шашки и шахматы. А жилые комнаты совсем не похожи на камеры с железными дверями, которые я представляла. Это просторные проветриваемые помещения с аккуратно заправленными кроватями и тумбами.

В пищеблоке готовят тоже осужденные отряда. По случайному совпадению по времени я попала на ежедневную проверку качества еды. Проверяющие даже снимали на камеру пробу блюд. И нет… Это была не баланда. Нас вооружили алюминиевыми ложками и предложили присоединиться к дегустации.

На первое в этот день был борщ, на второе – ленивые голубцы. И, если честно, их вкус напомнил мне блюда в детском саду… Кстати, здесь отдельно готовят для людей, которые придерживаются диеты по медицинским показаниям. Для них сварили гороховый суп и перловую кашу с говядиной, которая мне особенно понравилась.

Выход с территории прошел по тем же этапам. К ним прибавилась еще проверка по отпечатку пальца. Дело в том, что в базу вбивают «пальчики» всех, кто пребывает в СИЗО и в колонии. Поэтому выйти удастся, только если из чудо-машины прозвучит электронное «Совпадений не найдено».

Мы вернулись в кабинет, с которого я начала свой «рабочий день». Хотя, можно и без кавычек, действительно, проносив форму сотрудника УФСИН столько часов, уже и сама поверила, что являюсь настоящим стажером.

Надеюсь, этой историей я смогла хоть немного искоренить стереотипы про сотрудников, работающих в следственном изоляторе и в колониях…