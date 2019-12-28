Из Мурманской области люди чаще переезжают в Санкт-Петербург, Москву и… Краснодар

О проблеме демографии в Мурманской области не говорят разве что совсем ленивые. Старожилы сравнивают цифру населения в Мурманской области советского периода с настоящим. Молодежь, окончив школу, редко остается на малой Родине и подается в большие города. Может быть не все так трагично? «Комсомолка» попыталась разобраться в ситуации и пообщалась с кандидатом социологических наук доцентом Мурманского арктического государственного университета Екатериной Шаровой.

Компенсация климата

- Основная причина миграции из Мурманской области – суровый климат. У людей есть ожидания, что проживание на Севере должно быть каким-то образом компенсировано. К сожалению, северяне не видят преимуществ жизни за полярным кругом. В среднем для всех нормой является выезд в отпуск летом или несколько раз в год в другие субъекты страны, где люди видят другую жизнь и понимают минусы условий вечной мерзлоты. Это становится конкурентным преимуществом более теплых регионов перед Мурманской областью, - поделилась с «КП» Екатерина Шарова.

Основной город, забирающий у нас население, по словам преподавателя МАГУ, Санкт-Петербург. Северная столица близка по духу жителям Кольского Заполярья. Есть ощущение, что у нас один менталитет, поведение людей схожее, общий северный характер, как принято говорить.

- Бывает, что люди не хотят переезжать в более теплый климат, но мечтают о жизни в городе, где больше возможностей в плане трудоустройства или работы по специальности. Поэтому Питер – компромиссное решение, потому что нет как таковой культурной дистанции, - добавила собеседница «Комсомолки».

Все больше становится отток школьников после получения общего среднего образования. Молодые люди, сдающие ЕГЭ на высокий балл, могут выбирать вуз. Чаще школьники поступают в учебные заведения в больших городах, а не остаются в Мурманской области.

На втором месте среди городов, куда чаще переезжают северяне, Москва. На третьем – Краснодар. Но в южный город идет не такой большой поток северян, как в северную или златоглавую столицы. Есть такое явление, как восстановление родственных связей. Люди едут в отпуск к живущим на юге родным, приходит мысль переехать поближе к ним. Это, к сожалению, специфика всего Севера.

Отток населения продолжится

Но не стоит думать, что в Мурманскую область никто не едет. Самый сильный прирост населения дает Архангельская область, затем Республика Дагестан, Оренбургская область, Республика Коми, Челябинская область, Саратовская область, Астраханская область, Республика Башкортостан. Благодаря этим субъектам происходит положительная миграционная разница. Данные по переезду людей из стран СНГ разнятся. Например, в прошлом году был приток из Украины, в этом году – отток. Такая же ситуация произошла с Киргизией.

- Самые большие потери населения Мурманская область потерпела в 2013 году: уехало на 10017 человек больше, чем приехало. Но затем миграционный отток резко снизился за счет увеличения численности приезжающих в регион. Начиная с 2014 года, регион стал терять в результате миграции в среднем не более 5 тысяч человек. Самый минимальный отток - на начало 2018-го (минус 3,5 тысячи человек), - рассказала Екатерина Шарова.

По данным Мурманскстата, снижение будет продолжаться. К 2025 году численность населения Мурманской области составит 710 тысяч, к 2035 году – 646 тысяч человек. Но прогноз меняется и корректируется регулярно.