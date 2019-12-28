2019-12-27T17:50:46+03:00
Общество

Из Мурманской области люди чаще переезжают в Санкт-Петербург, Москву и… Краснодар

Одна из причин отъезда на юг – желание восстановить родственные связи
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
Поделиться:
Все больше северян грезят о жизни в теплых регионах.Все больше северян грезят о жизни в теплых регионах.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

О проблеме демографии в Мурманской области не говорят разве что совсем ленивые. Старожилы сравнивают цифру населения в Мурманской области советского периода с настоящим. Молодежь, окончив школу, редко остается на малой Родине и подается в большие города. Может быть не все так трагично? «Комсомолка» попыталась разобраться в ситуации и пообщалась с кандидатом социологических наук доцентом Мурманского арктического государственного университета Екатериной Шаровой.

Компенсация климата

- Основная причина миграции из Мурманской области – суровый климат. У людей есть ожидания, что проживание на Севере должно быть каким-то образом компенсировано. К сожалению, северяне не видят преимуществ жизни за полярным кругом. В среднем для всех нормой является выезд в отпуск летом или несколько раз в год в другие субъекты страны, где люди видят другую жизнь и понимают минусы условий вечной мерзлоты. Это становится конкурентным преимуществом более теплых регионов перед Мурманской областью, - поделилась с «КП» Екатерина Шарова.

Основной город, забирающий у нас население, по словам преподавателя МАГУ, Санкт-Петербург. Северная столица близка по духу жителям Кольского Заполярья. Есть ощущение, что у нас один менталитет, поведение людей схожее, общий северный характер, как принято говорить.

- Бывает, что люди не хотят переезжать в более теплый климат, но мечтают о жизни в городе, где больше возможностей в плане трудоустройства или работы по специальности. Поэтому Питер – компромиссное решение, потому что нет как таковой культурной дистанции, - добавила собеседница «Комсомолки».

Все больше становится отток школьников после получения общего среднего образования. Молодые люди, сдающие ЕГЭ на высокий балл, могут выбирать вуз. Чаще школьники поступают в учебные заведения в больших городах, а не остаются в Мурманской области.

На втором месте среди городов, куда чаще переезжают северяне, Москва. На третьем – Краснодар. Но в южный город идет не такой большой поток северян, как в северную или златоглавую столицы. Есть такое явление, как восстановление родственных связей. Люди едут в отпуск к живущим на юге родным, приходит мысль переехать поближе к ним. Это, к сожалению, специфика всего Севера.

Отток населения продолжится

Но не стоит думать, что в Мурманскую область никто не едет. Самый сильный прирост населения дает Архангельская область, затем Республика Дагестан, Оренбургская область, Республика Коми, Челябинская область, Саратовская область, Астраханская область, Республика Башкортостан. Благодаря этим субъектам происходит положительная миграционная разница. Данные по переезду людей из стран СНГ разнятся. Например, в прошлом году был приток из Украины, в этом году – отток. Такая же ситуация произошла с Киргизией.

- Самые большие потери населения Мурманская область потерпела в 2013 году: уехало на 10017 человек больше, чем приехало. Но затем миграционный отток резко снизился за счет увеличения численности приезжающих в регион. Начиная с 2014 года, регион стал терять в результате миграции в среднем не более 5 тысяч человек. Самый минимальный отток - на начало 2018-го (минус 3,5 тысячи человек), - рассказала Екатерина Шарова.

По данным Мурманскстата, снижение будет продолжаться. К 2025 году численность населения Мурманской области составит 710 тысяч, к 2035 году – 646 тысяч человек. Но прогноз меняется и корректируется регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мурманский легкоатлетический манеж занял третье место среди лучших спортивных спец-сооружений в России
Из-за ухудшения погоды в Мурманской области перекрыли дороги
Новозеландский фотограф запечатлел жизнь Мурманска в полярную ночь
Онкобольным детям из Мурманска вручили новогодние подарки
Серьезное ДТП: под Мончегорском Volvo врезался фуру
Из заказника «Кутса» на юго-западе Мурманской области сделают природный парк
Жителям Мурманска приходят запоздавшие квитанции за газ
ЗА ШУБОЙ!
Мурманскую область признали одним из самых встревоженных регионов России
В Мурманске собирают людей на поиски пропавшего Робертаса Эльскиса
В Мурманске откроется новогодний фестиваль «На севере – жить!»
Повар из Мурманска угостила Сергея Лаврова треской "Северное сияние"
Житель Апатитов обнаружил в холодильнике на съемной квартире отрезанную ступню
Проект Мурманской области «Наша рыба» стал лучшей региональной практикой
В Кировске мужчину, который справлял нужду у детского сада, обвинили в эксгибиционизме
В Оленегорске огромная сосулька пробила крышу пристройки
В Мурманске пройдет чемпионат по кикбоксингу, посвященный памяти Элины Гисмеевой
Депутат из Североморска стал Дедом Морозом и поздравил многодетную семью с праздником
Под Полярными Зорями в лоб маршрутке выехала фура
Из-за угрозы взрыва в четвертый раз эвакуируют здание правительства Мурманской области
В Заполярном открылся самый северный кинотеатр в России
Новый год 2019-2020 в Мурманске: праздничная программа, перекрытия
В Мурманской области 54-летний мужчина не признался, что касался 12-летних девочек в интимных местах
В Мурманской области получила развитие история с "самой чудовищной елкой России"
"Доживет только до двух лет": на лечение годовалого малыша из Мурманска надо собрать 156 миллионов рублей
КАРАКУЛЬ — В МОДЕ!
Жильцов аварийного дома №15 на улице Царевского в Мончегорске расселят к 2021 году
В Кировске возбудили уголовное дело по факту гибели бабушки под колесами погрузчика
Жители Мурманска жалуются на странные требования сотрудников газовой службы