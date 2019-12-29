Во власти стихии: В Мурманске штормовое предупреждение, а самолет из Москвы дважды уходил на запасной аэродром

Последние выходные 2019 года выдались ветреными и снежными. Северяне, вынужденные отлучаться из дома по своим делам говорят, что впору снимать новую версию «Вечеров на хуторе близ Деканьки».

- 29 декабря с 7.00 до 11.00 по Мурманской области и в столице Заполярья ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 20-24 метров в секунду, снег при видимости 500-1000 метров, метель. Сохранится до 15.00 – 17.00, - предупреждает Мурманский гидрометцентр.

Движение парализовано

Предновогодняя буря уже внесла свои коррективы в движение на транспортных артериях Кольского полуострова. Из-за разыгравшейся метели первой закрыли дорогу на Териберку и Туманный. С 17.00 28 декабря с 32 километра Серебрянки проезд запрещен. А утром 29 декабря к ней присоединились еще два направления.

- Внимание! Из-за сложных погодных и дорожных условий с 8.00 закрыт проезд по автодороге Заполярный – Сальмиярви с 0 по 23 километр. С 8.30 из-за сильного ветра введено ограничение движения для большегрузного транспорта с 1149 по 1380 километр федеральной трассы «Кола», - информирует Мурманскавтодор. - С 12.15 перекрыто движение на участке с 1245 по 1272 километр из-за сильного ветра и плохой видимости. ввиду сложных погодных условий. Ближайший населенный пункт - Мончегорск.

Такие меры приняты исключительно из-за соображений безопасности. Еще вчера под Мончегорском в кювет улетели снегоуборщик и легковушка. А сегодня и вовсе видимость нулевая. Спасатели работают в режиме повышенной готовности.

Земля – воздух

Штормовой ветер парализовал работу и главной воздушной гавани Заполярья. Проблемы начались еще вечером 28 декабря, когда самолет авиакомпании «Победа», прибывший в Мурманск из московского «Внуково» не смог приземлиться и отправился в Санкт-Петербург. Борт вернулся через несколько часов, но снова потерпел фиаско и вернулся в «Пулково». Сесть на Кольском полуострове авиалайнер смог только утром. И как выяснилось вовремя, ветер снова усилился.

- В 11.22 воздушное судно, выполняющее рейс FV-6343 авиакомпании «Россия», отправился на запасной аэродром в Архангельск. Аэродром Мурманск технически не пригоден к приему самолетов, - сообщает аэропорт «Мурманск».

Елка на снегу

Символ года оказался на снегу из-за сильного ветра. Фото: Evgn Nrk

Однако разрушительные последствия штормового ветра, загостившегося в Заполярье, видны и на земле.

В Мурманске у дома №17 по улице Ивченко ветер повалил главный символ наступающего праздника. Пользователи соцсетей по этому поводу упражняются в сложении юмористических стихов, но менее творческие мурманчане уверены, что рабочие схалтурили, когда устанавливали елку. Так или иначе, лесная красавица теперь лежит на снегу.

А в Ревде штормовой ветер разобрал горку, которую рабочие установили у местного Дома культуры в преддверии зимних каникул. Что ж, после того, как непогода утихнет им придется все начать заново.