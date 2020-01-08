Бриллиантовая недвижимость: В Мурманске продают квартиру за 60 миллионов рублей

Помните отрывок про цифры из произведения «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери?

- Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби», — они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто тысяч франков», — и тогда они восклицают: «Какая красота!», - негодует главный герой книги.

Интересно, что сказал бы маленький принц, увидев цены на элитную недвижимость за полярным кругом. Да-да, не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Мурманске. Несмотря на отток населения, стоимость квартиры у нас не снижается, а наоборот становится все выше.

Моя квартира – лучшая!

Беседу о «бесценном» жилье с «Комсомолкой» поддержала риэлтор одной из компаний в Мурманске Галина Франчук.

- Люди всегда завышают цены на свою недвижимость, в 90% случаев точно. Понимаю, что у большинства собственников продаваемое жилье – единственное. Но нужно реально смотреть на вещи. Продать жилплощадь по завышенной цене чаще всего не удается даже опытному риэлтору, и люди либо резко сбрасывают половину стоимости и уезжают из города, либо сдают квартирантам. По моему мнению, необоснованно завышенная цена на квадратный метр в Мурманске появилась из-за военных, которые имели возможность переплачивать. Сейчас же большинство северян стараются приобрести жилплощадь в более крупных городах, заранее готовясь к переезду из-за поступления детей в вузы в миллионниках или по другим причинам, - поделилась с «КП» Галина.

Число уехавших из региона все-таки преобладает над количеством новоселов, хоть различие в цифрах в последнее время не критично. Но все-таки потребности в большом количестве новостроек в городе нет.

- За последнее время в Мурманске появилась всего одна новостройка – дом на Кольском проспекте, рядом с остановкой на улице Капитана Пономарева. Снаружи все выглядит прилично, но если посмотреть на внутреннюю отделку и планировку квартир… Не будет этот дом востребован, честно говоря: цена высокая, а «аксессуары» совсем не привлекают, - рассказала риэлтор.

Подробнее хотелось бы узнать все-таки о так называемой элитной недвижимости, стоимость которой оценивают в несколько десятков миллионов рублей. Не смотря на зашкаливающие суммы в объявлениях, по словам Галины Франчук, такие квартиры все-таки находят своего богатого покупателя.

- Самая элитная недвижимость была и остается в центре города – большие квартиры с просторными комнатами и высокими потолками в «сталинках», старом жилфонде. На наш век их точно хватит. А панельные дома пользовались популярностью только в 90-е годы, - отметила собеседница «КП».

«Дворцы» в центре города

К чему же эта длительная прелюдия? Давайте прогуляемся по продаваемым квартирам в центре столицы Кольского Заполярья и определим, стоят ли они тех денег, за которые собственники готовы продать свои хоромы.

30 ноября на «Авито» разместили объявление о продаже 4-комнатной квартиры в 14-этажном элитном доме «Премьер» на улице Капитана Буркова, 32, корпус 1. Стоят 183 «квадратика», не много не мало, 60 миллионов рублей. Оно и понятно, расположение – самое сердце Мурманска. Прочитав описание, можно в чем-то и согласиться с заоблачной суммой.

60 миллионов рублей и квартира на улице Буркова ваша! Фото: Avito

- Эксклюзивная видовая квартира с авторским ремонтом в классическом стиле с использованием дорогих итальянских и австрийских натуральных материалов, - вступление объявления уже невольно заставляет почесать затылок. Дальше еще интереснее.

В квартире довольно габаритная кухня – 31,5 квадратных метра и гостиная – 40. Есть кабинет, кладовка и 2 санузла. В «комнатах раздумий» тоже не все так просто: джакузи, инфракрасная сауна, душевая. Из панорамных окон – Мурманск, как на ладошке. На ремонт, судя по объявлению, хозяева потратили 1,4 миллиона евро. Нет смысла называть бесчисленное количество брендов. Двери – из ореха, паркет – из акации, люстры – из бронзы.

Кроме того, в этой локации безопасность превыше всего: охраняемая территория, консьерж, видеонаблюдение. А в случае всего в том же доме есть медицинский центр. Одно радует: «торг уместен».

Не будем уходить с этой улицы и заглянем в квартиру в том же доме, перейдя на сайт «Циан». На два этажа пониже первой квартиры за сумму около 23 миллионов рублей можно приобрести апартаменты из трех комнат. Общая площадь - 120,8 квадратных метров. Стоит отметить, что кухня – мечта любой хозяйки – занимает больше половины «квадратов» - 67,3. Обилия английских слов, обозначающих названия фирм, в объявлении нет. Зато подробно и с эмоциями описано все, что находится в квартире.

Трехкомнатные апартаменты с дизайнерсмким ремонтом стоят почти 23 миллиона рублей. Фото: Avito

- При входе имеется просторный коридор, декорированный зеркалом в багетной раме, большой встроенный шкаф для удобного хранения. Полы с регулируемым подогревом. Далее современная и функциональная кухня-столовая со встроенной техникой (холодильник, варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина). Установлен удобный кухонный островок с подсветкой и системой хранения, переходящей в гостиную комнату с комфортной зоной отдыха, обеденной зоной и панорамным видом на город, - написано под фото квартиры.

Есть даже небольшая отсылка к историческому процессу ремонта.

- При исполнении ремонта работали отдельно проектировщик и дизайнер, что отражает продуманность в эксплуатации и стиль в исполнении. При ремонте использовались исключительно зарубежные материалы, что гарантирует качество! – уверяет автор объявления.

А можно подешевле?

С высокой стоимостью этих двух квартир, скрепя сердце, можно согласиться: дорогой ремонт, центр города, развитая инфраструктура в округе. Но что вы скажете о следующей «героине» интернет-объявлений?

А в этой трешке на стенах декоративная веницианская штукатурка и регулируемое отопление. Фото: cian.ru

Дело в том, что двушку в полсотни «квадратов» размером собственник оценил в 33 миллиона рублей… Может там случайно нолик лишний дописали? Просто расположена квартира в доме на улице Гвардейская, это даже не совсем центр. А «Циан» оценивает эти апартаменты в диапазоне от двух до четырех миллионов рублей. Это не новый дом и не «сталинка» - 1970 год постройки. Да и объявление довольно скромное: косметический ремонт, ламинат, выровнены стены, окна во двор…

10 минут ходьбы до торгово-развлекательного центра владельцы этой двушки оценили в 33 миллиона рублей. Фото: cian.ru

Проехав одну-две автобусные остановки от центра, можно найти варианты поменьше и попроще, да и дешевле. На Воровского, 11 продается трешка площадью 80 квадратным метров за 12,5 миллиона рублей. Зато в разрекламированной риэлторами «сталинке», которая является объектом культурного наследия. На проспекте Ленина, 46 – 4-комнатная жилплощадь почти в сто «квадратов» за 11,5 миллиона рублей. Дом, судя по объявлению, считается элитным.