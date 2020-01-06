«Падающая звезда»: Северное сияние в Мурманской области озарилось сгорающими в атмосфере метеорами

Признаться, первая неделя января выдалась особенно капризной на погоду. Суровый северный климат успел подвить своими причудами не только туристов, приехавших в Мурманскую область на зимние каникулы, но и бывалых северян. За шесть дней нового года морозы успели смениться аномальной оттепелью, а потом метелью. Именно из-за вьюги на долгих 44 часа оказалась закрытой дорога на побережье Баренцева моря – в легендарную Териберку. Спасатели насчитали 23 автомобиля с особо отчаянными поклонниками местных красот, которых им пришлось вызволять из снежного плена.

Однако все эти приключения окупились с лихвой – в ночь на 6 января небо над Мурманской областью озарилось северным сиянием. Эффекта изумрудным сполохам добавили «падающие звезды» - сгорающие в земной атмосфере метеориты.

- Обычное сияние. По графикам, правда, было тихо, а на самом деле сияло красиво, - признается фотограф из Апатитов Виталий Истомин.

Тем не менее, фотохудожник пожалел, что не прихватил в этот день с собой на работу камеру. Конечно, менее избалованные этим сказочным явлением туристы оказались более впечатлены небесным зрелищем.

- Впервые прилететь в Мурманск на несколько дней и с первой же попытки поймать на фотоохоте северное сияние, да еще и при не особо благоприятном прогнозе, - это очень большая удача. Сбылась еще одна мечта - увидеть и запечатлеть это уникальное природное явление, завораживающую магию света, чудо чудное, диво дивное! - поделился впечатлениями Александр Нестеров.