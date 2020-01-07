Машинист остановил поезд, увидев лежащего на путях раненного пса, который не мог двинуться с места

- Здравствуйте! Вы спасаете животных? – такой звонок раздался утром 2 января в квартире руководителя группы «Ковдор Дом для животных» Галины Гусевой.

Привычная к такому зоозащитница сразу парировала:

- А вы?

Но вместо привычной истории про аллергию, беременность и неожиданно проснувшуюся агрессию к детям услышала куда более захватывающий рассказ о настоящем новогоднем чуде.

Верхом на лопате

Утром 2 января машинист поезда по имени Юрий (мужчина просил не называть его фамилию – Ред.) подъезжал к станции Ёна в Ковдорском районе Мурманской области, когда заметил недалеко от железнодорожный путей лежащую собаку. При виде подъезжающего состава животное даже не сделало попытку встать и отбежать подальше, а еще на морде виднелась запекшаяся кровь.

- Юрий остановил состав на станции и позвонил мне. Я предположила, что пес попал под поезд, и его надо переместить в тепло, но не на руках, а на покрывале или твердой поверхности, чтобы не усугубить последствия от полученных травм, - рассказывает Галина Гусева.

На лопате Юрйи доставил сбитого поездом пса в теплое место. Фото: Суровый Мурманский Поселок Ёнский

Машиниста не растерялся и бросился к дежурному по станции за помощью. Вместе они нашли широкую лопату, с которой наш герой и бросился к раненной собаке. К тому моменту, когда он добрался до животного, над ним уже кружили вороны, почуявшие легкую добычу. К счастью, их ожиданиям не суждено было сбыться. Юрий отнес пса в тепло. А в местной группе «Суровый Мурманский поселок Ёнский» появился пост с просьбой откликнуться тех, кто мог бы приютить беднягу.

Под счастливой звездой

Но вместо зооволонтеров на призыв откликнулась хозяйка пса.

- По словам женщины, она подобрала его еще полугодовалым щенком на улице, выкормила и вырастила красавца-пса. К слову, сейчас ему уже семь лет, - делится информацией Галина Гусева. – В ночь с 1 на 2 января собака попросилась на улицу. А дальше случилось то, что происходит со всеми не кастрированными кобелями. Пес увязался за собачьей свадьбой. Повинуясь инстинкту, он не заметил поезд и попал в беду. К счастью, на его пути встретился Юрий.

Хозяйка раненного животного сразу же забрала любимца домой и стала колоть обезболивающее, чтобы дотянуть до 3 января, когда откроется веткабинет в Ковдоре. Псу становилось все хуже. Если до этого он еще старался подняться на передние лапы, то потом перестал двигаться, отказываясь и от еды, и от воды. Казалось, что смысла в ветеринаре уже нет. Но собака в очередной раз доказала, что родилась под счастливой звездой.

- Ветеринар сказал, что все рефлекса сохранены, и позвоночник не задет. Животное отделалось сотрясением и сильной гематомой в области паха. Кстати, несмотря на сильный ушиб, нет внутреннего кровотечения, а это самое главное, - сообщила радостную новость собеседница «КП». – Впереди у пса и его хозяйки поездка в Кандалакшу на рентген, а потом долгий период лечения, но жить собака точно будет. Уже сейчас он просит почесать ему пузико и виляет хвостом.

Кстати, все это время Юрий держал руку на пульсе, интересовался судьбой спасенного им пса и успокоился только когда выяснилось, что с животным все хорошо.

К слову, в Ковдоре это не единственный случай. В августе зоозащитникам вместе с ветеринарами пришлось спасать бездомного пса, который после столкновения с поездом еще неделю где-то носился. Туману, как его окрестили волонтеры, нашли хозяина, ампутировали лапу, одно ухо и удалили глаз, но сегодня вряд ли удастся найти более счастливую собаку.