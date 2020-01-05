Фантастические твари мурманского моряка Романа Федорцова: где живет Ктухлху и драгоценные рыбы

Имя Романа Федорцова хорошо известно не только жителям Мурманской области. О фотографиях мурманского моряка говорят по всему земному шару. Дело в том, что Роман внимательно изучает морские существа, которые попадают в трал, и снимает их.

Многие рыбы выглядят как инопланетяне или мифические чудища. Хотя этому есть разумное объяснение. "Комсомолка" заглянула в Instagram нашего талантливого земляка и собрала самые интересные снимки за последнее время.

У моряков свое видение, как отмечать Новый год. Можно в компании людей, а можно и вместе с русалками и особенными звездами. Главное, чтобы Посейдон не гневился и не наслал шторм на море.

rfedortsov_official_account С Новым Годом! Это настоящие морские звезды, хотя может показаться, что это печеньки). Happy New Year! These are real starfish. But they look like cookies).

У Лавкрафта Ктулху жил на страшном острове посреди моря, к его берегу попали в основном случайно. Может, писатель не выдумал чудище, и оно действительно живет где-то в дали от наших глаз?

rfedortsov_official_account Пх нглуи мглв нафх Ктулху Р лайх вгах нагл фхтагн Зов Ктулху Говард Филлипс Лавкрафт Всем доброго утра/дня/вечера/ночи! Я вернулся с рейса. Что у Вас интересного? Good morning/day/evening/night! I came back... What s new?

Эти рыбки больше похожи на ожившие драгоценные камни.

rfedortsov_official_account Колючие пинагоры или круглоперые. Leatherfin lumpsucker.

До чего же богатая фантазия у матушки-природы. Хотя иногда можно усомниться в эстетичности ее вкуса.

rfedortsov_official_account Менек/Мень/Cusk/Tusk Представитель семейства тресковых. Характернои особенностью менька, отличающего его от трески, являются необычно длинные анальныи и спиннои плавники, почти срастающиеся с хвостовым. Сходное строение плавников имеет мольва и налим. Это породило давнее заблуждение. На севере России менька издавна считали зашедшим в морские воды налимом. Вырастает до метра длины и может весить до 15 кг. Попадается в трал при ловле трески и пикши. Мясо маложирное, богатое белком. При несильном рыбном аромате вкус менька весьма примечателен. Обилие ракообразных в рационе придает мясу выраженныи привкус креветок или крабов. Печень менька по полезности ничуть не уступает тресковои . Но надо быть осторожным-иногда попадаются очень червивые особи, причем паразиты могут присутствовать не только в печени, но и в мясе. #менек #tusk #cusk

К слову, Роман в своем Instagram собирает интересные видео, найденные на просторах Интернета. Сложно не пересмотреть каждое из них по нескольку раз.

rfedortsov_official_account Это слишком красиво, чтобы быть правдой. Но я думаю, что где-то в океане обитает что-то очень похожее на это. Природа давно всё придумала, просто мы еще не всё видели. Согласны? It s too good to be true! But I think that something like this lives somewhere in the ocean. The nature has created everything we just haven t seen all of them. Do you agree? work and design by @southarena

На странице у Романа Федорцова часто играют в игру "Что это за существо?" Над этим вопросом ломают головы даже ученые.