2019-12-31T14:42:13+03:00
Общество

Кондуктор, работающий в новогоднюю ночь: «Конфеты и мандарины для пассажиров, безалкогольное шампанское и петарды для нас»

Как встречают праздник жители Мурманской области, вынужденные работать под бой курантов
Елена МОЛОДЦОВА
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Пока одни отмечают, другие под бой курантов работают.Пока одни отмечают, другие под бой курантов работают.Фото: Олег ЗОЛОТО
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31 декабря – особенный день для каждого северянина. Предновогодняя суета захватывает людей, и они с особым воодушевлением готовятся к наступающему празднику. Однако есть и те, кто в новогоднюю ночь вынужден работать. Например, кондуктор с 20-летним стажем Надежда Конышева, которая уже дважды встречала главный праздник на линии, в том числе и уходящий сегодня 2019.

- Когда работали в «Автоколонне-1118», последние рейсы отменялись и люди встречали праздник дома, а в Североморском АТП все рейсы выполняются без исключения, - рассказывает Надежда Конышева.

Вместе с водителем Надежда всегда украшает свой автобус к празднику, покупает конфеты и мандарины для пассажиров и записывает на флешку тематическую музыку, которая и звучит в течение всего дня в общественном транспорте. Сама же кондуктор надевает красный колпачок с косичками, приветствует пассажиров и создает и себе, и им праздничное настроение.

- В прошлом году нам выпало работать на маршруте №108. На нем я проработал девять лет. За это время местная детвора выросла на моих глазах, а у меня появились знакомые, - объясняет собеседница «КП». – Есть пассажиры, которые в преддверии праздника дарят подарки и поздравляют с наступающим. Один раз на мой день рождения нарвали огромную охапку полевых цветов и вручили. Конечно, было приятно.

В Кильдинстрой ехало 15-20 человек. С шутками и нвоогоднеми песнями. В поселок автобус прибыл в 23.50. В полночь водитель вместе с Надеждой Конышевой открыли безалкогольное шампанское, выпустили петарду и отправились в обратный путь. Чтобы из парка уже ехать к родным за новогодний стол.

- Сложнее работать 1 января, когда люди возвращаются после празднования. Бывают и скандальные, и пьяные. Стараюсь сглаживать острые углы и напоминать, что сегодня праздник и не надо его портить. Лишний раз поздравляю и стараюсь свести зарождающийся конфликт на позитив, - открывает секрет Надежда Анатольевна.

Но за многолетний стаж работы бывало всякое. Был и мужчина с гитарой, который всю дорогу до Кильдинстроя пел романсы, а девочки на передней площадке даже танцевали. Правда, Деда Мороза со Снегурочкой Надежде Конышевой обелечивать еще ни разу не пришлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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