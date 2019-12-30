2019-12-30T18:50:00+03:00
Происшествия

Следком опубликовал видео обысков в мурманском филиале организации «Свидетелей Иеговы»

По факту работы запрещенной в России организации возбуждено уголовное дело [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Деятельность свидетелей Иеговы в России запрещена.Деятельность свидетелей Иеговы в России запрещена.
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Свидетели Иеговы* есть в разных странах, но не везде им разрешено существовать. Так, в России религиозную организацию признали экстремистской - решением Верховного Суда от 20 апреля 2017 года религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру местные религиозные организации были ликвидированы.

Только это не остановило особо рьяных приверженцев. Так, в Мурманске нашли иеговистов в организации "Центральная, Мурманск". У нее было как минимум пять адресов, где собирались северяне-последователи.

- Установленные следствием лица с апреля 2017 года по настоящее время осуществляли в Мурманске деятельность религиозного объединения. Проводили собрания, проповеди, распространяли религиозную литературу и доводили ее тексты до участников собраний, вовлекали новые лица в деятельность экстремистской организации, - уточнили в СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области.

Сотрудники ФСБ уже установили тех, кто организовывал собрания иеговистов, проводил их и участвовал в них. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

* запрещенная в России организация

Обыски в мурманском филиале запрещенной в России организации "Свидетелей Иеговы".Видео: СКР по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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