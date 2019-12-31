Самый танцующий Дед Мороз России живет в Апатитах

- Я был молодой, худой, как спичка. Конечно, было сложно играть Деда Мороза, приходилось пуховик надевать под шубу. Сейчас мне уже 40, таких трудностей нет, - рассказывает апатитчанин Илья Балымов.

Он – один из самых любимых волшебников у детишек города. Декабрь для Ильи всегда насыщенный по графику месяц, ведь надо успевать и на основной работе потрудиться, и сказку мальчикам и девочкам подарить. Тут надо попотеть во всех смыслах слова.

Дед Мороз и кандидат наук

О работе Дедушкой Морозом наш герой и не думал. Просто во время практики в вузе, где он учился на преподавателя дошкольной педагогики и психологии, попал на практику в детский сад. Дело было в Борисоглебске Воронежской области. Там попросили сыграть главную роль на утреннике.

- Честно говоря, все помню очень смутно. Было ведь очень волнительно, все-таки первый опыт. Поэтому что там происходило – как в тумане, - рассказывает Илья.

Потом он переехал жить в Апатиты, здесь родилась его дочка, и папа приходил к ней на утренники. Правда, не в качестве родителя, а как Дедушка Мороз. Тут уже появился вкус праздника, и Илья стал совмещать приятное с полезным. К слову, основная его работа более чем серьезная - доцент кафедры экономики управления и социологии филиала МАГУ в городе Апатиты и начальник отдела профориентационной работы. Также у него есть степень кандидат психологических наук. Но это не мешает ему быть действительно крутым волшебником.

Ноги сами идут в пляс

Кстати, фишка нашего героя – зажигательные танцы. Когда Дедушка выходит к ребятам и начинает выплясывать, все взгляды прикованы к нему. Видео с выступлением апатитского волшебника разлетелось по социальным сетям с пометками «Вот это настоящий Дед Мороз», «вот как надо!» и его оценили жители всей России.

- На самом деле, я танцевать не умею, с пластикой у меня все не очень. Но когда выходишь под музыку перед детишками, сама атмосфера к этому располагает. Недавно вот вспоминал макарену, а так обычно движения сами приходят, не репетирую, - рассказывает Илья. – Вообще в костюме танцевать сложно. Несколько минут попрыгаешь, и дыхание заканчивается. Иногда даже в глазах темнеет, тогда надо остановиться.

Больше всего мешает даже не теплая шуба (попробуй-ка походи в ней в хорошо отапливаемом помещении детского сада), а борода - из-за нее очень сложно дышать. Как рассказывает волшебник, в детских садах выдают свои костюмы, а для работы по частным заказам он сшил себе наряд на заказ.

- Замечаю, что Деда Мороза часто путают с Санта-Клаусом. Например, дети считают, что он тоже ездить на оленях, хотя на самом деле на санях, запряженных тройкой лошадей. Или носит валенки, хотя у него красивые сафьяновые сапоги. Я в этом году размечатался, думаю, надо и мне такие приобрести, - говорит Илья.

Апатитчанин старается рассказывать детям, кто такой наш Дед Мороз. А еще про особенности Восточного календаря. Например, прошлой зимой - интересные факты про свиней (можно даже похрюкать с детьми, так веселее), этой – про крыс. Вы, например, знали, что они общаются при помощи ультразвука?

- Еще я открыл для себя волшебную силу музыки. С утренниками понятно, а вот этой зимой впервые попробовали не только приходить, но и уходить под новогодние мелодии. Обычно подарил детям подарки – они сразу про тебя забыли, сложно внимание вернуть. А тут и провожают лучше. Конечно, бывают трудные дети, но главная сложность обычно в родителях. Иногда приходишь в квартиру, а тебя встречают с каменными лицами, даже не улыбнутся. И дети, понятное дело, не особо веселятся в таком случае. А еще стало много застенчивых и необщительных детей. Я их стараюсь на время оставить в покое, поиграть в игры с мамами и папами. А родители доставучие, все пристают к детям: «Давай, ты же учил!» В таких ситуациях бывает очень неловко. А бывают дети заводные, озорные, смех. В такую квартиру придешь – энергией наполняешься.

Кстати, наш собеседник советует родителям на утреннике поменьше смотреть в телефоны и снимать праздник, а лучше хлопать детям. Ведь малышам важнее видеть глаза и улыбки мам и пап, чем камеры смартфонов.

- Ребенку нужно чудо. Но я никогда искусственно не поддерживаю сказку про Деда Мороза. Бывает, что дети спрашивают, настоящий ли я. Я тогда говорю, что доверенное лицо волшебника. И все же хочется, чтобы Новый год всегда был для детишек любого возраста особенным праздником, - говорит Илья.