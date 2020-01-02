Дневник стоматолога: «Боюсь пациентов сильнее, чем они меня!»

Яркий свет лампы, кресло с подлокотниками, запах лекарств и это заговорщицкое «Откройте рот, я только посмотрю». А потом резко начинает жужжать бормашина, и прием у врача превращается в пытку! Похоже на сюжет фильма ужасов, только очень уж жизненный. Дентофобией – боязнью стоматологов - страдает огромное количество людей. Стоматолог Абдула Гамзатов из Видяево поделился с «Комсомолкой» историями своей врачебной практики и секретами ухода за зубами. Молодой врач приехал из Дагестана в Мурманскую область в 2016 году.

«На Север – проявить себя»

Жители Видяево рассказали «КП» про стоматолога с легкой рукой, врачебным талантом и ответственным подходом к делу. Существует мнение, что хорошие врачи знают о своем предназначении с детства. Но это всего лишь стереотип.

- В детстве мечтал стать футболистом. Я родился в небольшом поселке Унцукуль, мама работала учителем русского языка и литературы в школе. Чтобы не ругала дома, приходилось хорошо учиться и соответственно вести себя. Основной целью было не попасться, поэтому меня называли тихим хулиганом. В старших классах всерьез задумался учиться на экономиста, но в последний момент родители настояли на поступлении в медицинскую академию.

После ее окончания Абдула проработал несколько лет в Дагестане, но не захотел оставаться там надолго. Решил уехать в другой регион, чтобы проявить себя. Первые воспоминания о приезде в Мурманскую область у молодого врача очень неоднозначные.

- В аэропорту я поймал такси и отправился в Колу, где меня должны были определить на место работы. Таксист всю дорогу рассказывал об истории древнего города. Ноябрь, 5 утра, а температура +6 - +7 градусов! А я был готов встретиться лицом к лицу с суровыми морозами! (смеется). Солнца только не хватает. Пока ждал открытие поликлиники в Коле, к дверям стали подходить и пациенты. Заскучать не успел: меня расспросили, кто я, рассказали о нехватке врачей и необходимости приходить в поликлинику ни свет, ни заря, чтобы успеть взять талон. Конечно, первое впечатление о регионе составляют его жители. С первого дня понял, что здесь живут добрые и теплые люди. А они при первой встрече интересовались, как долетел, предлагали помощь. Правда из-за мыслей о предстоящем полете я не спал двое суток, поэтому ничего не соображал и спал всю дорогу до Видяево, куда меня направили работать. В поселке первую неделю жил в гостинице, потом получил служебное жилье. В первый рабочий день еще не разобрался со всеми порядками, и брался лечить пациенту чуть ли не все зубы за раз. В коридоре собралась огромная очередь, люди жаловались на долгий прием. Зашла заведующая и объяснила, что по правилам за один прием нужно лечить только один зуб.

Звука бормашины боятся и сами стоматологи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Плохой» и «хороший» доктор

Читательница «Комсомолки» поделилась забавной историей про своего маленького сына. Александра собралась с мальчиком в гости к маме. Накануне они ходили на прием к Абдуле Магомедовичу, поэтому ребенок решил, что и сейчас они направляются в поликлинику. Когда мальчик понял, что машина сворачивает «не туда», он с искренней досадой в голосе спросил: «А мы что, не к стоматологу?» Уже три года стоматолога ошибочно считают детским врачом. Хотя, не так это и ошибочно.

- Не знаю почему, но все три года в поселке меня всерьез считают детским стоматологом, хотя по специальности я - взрослый врач. Люди говорят, что я их «заговариваю», но, сам не знаю, как получается находить контакт с детьми. Просто всегда говорю им правду, не обманываю. Сначала, если ребенок даже боится открыть рот, успокаиваю, что «только зубки посчитаю». Потом размеренным голосом объясняю все, что собираюсь делать, без сюрпризов: «Сейчас немного пожужжим, поставим пломбочку и ты пойдешь домой». Самое болезненное для них – уколы. Тут важно объяснить, что нужно немного потерпеть, и все будет безболезненно.

Главная проблема в том, что родители либо вообще никак не готовят детей к стоматологу, либо запугивают. И то, и то неправильно. Ребенок ждет «пчелку, которая не больно укусит», а видит громкую машину. Интересные случаи с маленькими пациентами происходят часто. Помню, как после академии пришел работать в Унцукуль, родное село в Дагестане. Людей принимали вместе с опытным специалистом. Ребенок капризничал, плакал, совсем не давался. Успокаивал весь коридор. Слышали про метод «хорошего и плохого полицейского»? Там было также, только с врачами. По легенде я был «плохим» доктором, который лечит больно. А опытный стоматолог – «хороший». Малыш не поддавался ни на какие провокации, и, когда положительный - по нашей сказке - врач вышел в коридор, я спросил у мальчика: «Можно я попробую?» Он спокойно открыл рот и выдержал все лечение.

Бывает, что в состоянии зубов детей виноваты родителей.

- Совсем недавно на прием пришла 6-летняя девочка: все зубы разрушены, десны опухшие, развился флюс. «Раскрыл» зуб, сделал надрез в области флюса. Маме ребенка сказал, что нужно принимать антибиотики и полоскать рот содовым раствором, а через неделю снова прийти. В назначенный день девочку привела бабушка. Оказалось, что никакие рекомендации не выполнялись, щека набухла еще сильнее, эти дни прошли для девочки зря. Бабушка оказалась серьезной женщиной. Выслушав мое негодование, уверила, что такого не повторится, и она сама займется здоровьем внучки. А малышка совсем ничего не боялась, уходя, помахала мне и сказала: «Пока, пока». Каждый ребенок индивидуален. Кто-то боится, кто-то обещает, что придет еще.

Часто в плохом состоянии зубов детей виноваты именно взрослые.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Набраться храбрости

- Забавно, но я в детстве вообще не боялся зубных врачей, спокойно сам ходил на удаление и лечение. Страх появился… Когда сам стал стоматологом. Поговорка «сапожник без сапог» - про меня. Откровенно говоря, до поступления в академию никогда не видел себя в роли врача, тем более стоматолога: боялся, что могу причинить боль или навредить. Хотя… если честно, я и сейчас боюсь. Наверное, это основная причина, почему лечение в большинстве случаев проходит не больно. Просто представляю себя на месте пациента!

Боязнь стоматолога распространена и среди взрослых.

- Не знаю, что в их страхе играет главную роль: грубое отношение врачей, воспоминания о советских бормашинах, возможно, что-то еще. Помню, пришла пожилая женщина, жалуется на боли во всей челюсти. Плачет от страха, просит удалить все больные зубы. Долго пытался успокоить, но понял, что не получится. Сказал: «Давайте отправим вас домой, вы наберетесь храбрости и придете через неделю?» Бабушка, конечно, охотно согласилась. Когда в следующий раз пришла, уговорил на укол, вылечил зубы. Не удалил ни одного, все можно было сохранить. Женщина растерялась: «И это все? Почему вы меня в прошлый раз не поругали, чтобы я спокойно сидела и не переживала?» Бывает, когда пациенты всеми силами не показывают боязнь. Однажды пришел военный, сделал ему укол. Он долго хвалил «легкую руку», хотя дело было банально в тонкой игле… Настолько люди запуганы.

Из-за нехватки стоматологов в регионе врача иногда приглашают работать в районный центр.

- В такие дни я встаю в 5.00, в 6.00 выезжает автобус. Кольский район – самый большой в Мурманской области. За день один зубной врач может принять по талонам и острой боли 10 - 15 пациентов. И в поселке может собраться целый коридор больных, но в Коле – это поток. Население в Видяево небольшое. Случаются забавные ситуации. Понятия не имею, откуда люди, которых я впервые вижу, знают меня в лицо? И это при условии, что на работе я всегда в маске! (смеется). Встречая на улице, просят записать на прием, хотя для этого существует регистратура, пишут в соцсетях. Стоматологические консультации проходили даже в магазине! Сходил за хлебом, называется.

Существуют показания, когда стоматолог может не взяться лечить сложный зуб, а направить пациента к хирургу в Колу или в Мурманск. Чаще всего такими сложными оказываются зубы мудрости.

- И за них нужно браться, а не направлять к другому врачу при любом удобном случае! Нельзя же всегда бояться ответственности, тогда нет смысла лечить людей. Работал в Коле, на прием пришла женщина. Попросила направление в областную больницу, потому что врачи в нескольких платных учреждениях побоялись самостоятельно удалять. Мне зуб показался вполне нормальным, к счастью пациентки, осложнений с корнями не было. Удаление прошло успешно.

Знакомство на собственной свадьбе

- Пациенты и коллеги особенно в первые дни работы на Севере интересовались моим семейным положением, женат ли я. Первый год здесь прожил холостым. На Кавказе свои традиции. Чаще всего молодой человек встречает девушку, влюбляется и отправляет родных ее сватать. У меня было по-другому. Моя жена младше меня на 12 лет, помню ее совсем ребенком. В 2015 году родители решили меня женить. Показали мне фотографию девушки. Я сказал: «О! Симпатичная! Надо сватать!». (улыбается) Два года Айша была сосватана за меня, все это время мы ни разу не общались, даже по телефону. Впервые встретились на свадьбе. Спустя какое-то время жена рассказала, что с детства мечтала уехать жить туда, где много снега. Конечно, сначала ей было сложно привыкнуть. Практически месяц не выходила из дома. Но вскоре устроилась на работу, познакомилась с людьми в поселке и жизнь наладилась. Сейчас Айша учится в Мурманском педагогическом колледже, хочет стать учителем начальных классов.

Напоследок, стоматолог ответил на вопрос, как уберечь здоровье зубов жителям Крайнего Севера. Все оказывается очень даже просто!

- К сожалению, северный климат отрицательно сказывается на здоровье зубов. Причиной многих стоматологических проблем является банальный недостаток солнца: плохо усваивается витамин D. Также северяне не получают в нужном количестве полезные элементы из свежих фруктов и овощей. А гиповитаминоз может привести к разрешению и подвижности зубов, кровоточивости десен и многим другим «прелестям». Необходимо употреблять в пищу продукты, содержащие кальций и фтор; недостаток рыбы в Заполярье, к счастью, сложно представить. Не менее важен полноценный уход для полости рта: индивидуальный подбор зубной пасты, к примеру. Из-за фобии стоматологов люди чаще всего обращаются к врачу, когда зубы совсем запущены. Если честно, пациентов, которые добровольно приходят на профилактические осмотры – редкие единицы. Только если это в принудительном порядке, в составе медкомиссии по работе, например. А если посещать стоматолога хотя бы раз в год, многих проблем можно избежать.