Азбука: Самые яркие события в Мурманской области 2019 года

А – Армия

Северный флот – надежный защитник Заполярья. Однако в 2019 году у него были три крупные трагедии. 22 января под Оленегорском в снежный заряд при посадке попал сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Погибли командир - майор Алексей Гурьев, его помощник - майор Константин Мазунин и штурман-оператор - капитан Виктор Грейф. Еще одному штурману, подполковнику Максиму Рылкову, удалось выжить. Главная версия произошедшей авиакатастрофы - резко испортившаяся погода. Еще один черный день для Северного флота – 1 июля, когда на глубоководном аппарате АС-31, находившемся на исследовании в Баренцевом море, случился пожар. Погибли 14 офицеров (в том числе семь капитанов первого ранга, два Героя Российской Федерации) – они отравились продуктами горения, еще пять попали в больницу. А 12 декабря беда случилась с крейсером «Адмирал Кузнецов», который стоял у 35 СРЗ в Мурманске на ремонте. По предварительной версии, во время сварочных работ искра попала на горючие материалы. Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. Пострадали 14 человек, в том числе двое военнослужащих, еще двое не смогли спастись. Так, пожар унес жизнь командира дивизиона аварийно-спасательных работ на «Адмирале Кузнецове» Виктора Измайлова.

novayagazeta.ru

Б – Богатство

Представители правительства РФ по приглашению губернатора Андрея Чибиса стали у нас частыми гостями, и это приносит свои плоды. Только на реанимацию здравоохранения региона из федерального бюджета выделили почти миллиард рублей.

На 300 миллионов закупили современную технику для 11 учреждений из девяти муниципалитетов. В частности, речь идет об аппаратах УЗИ, эндоскопическом оборудовании, аппаратуре иммунногистохимических исследований и стресс-эхокардиоскопии. Еще 620 миллионов рублей из резервного фонда потратят на онкологический диспансер Мурманской области. В том, насколько он морально устарел, министр здравоохранения России Татьяна Голикова убедилась лично. Для медучреждения приобретут диагностическое и лечебное оборудование, в том числе лучевое. Консультативную поддержку онкодиспансеру за Полярным кругом обещали оказать эксперты Минздрава России и НИИ онкологии имени Петрова.

В – Вера

Весной стало известно, что митрополита Мурманского и Мончегорского Симона переводят служить в Орловскую область. Однако вскоре из-за проблем со здоровьем он решил уйти на покой и вернуться на Крайний Север, которому отдал 24 года своей жизни. На посту в Мурманской области его сменил епископ Североморский и Умбский Митрофан, который вскоре был возведен в сан митрополита Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Летом на Кольском полуострове при Хибиногорской обители в Кировске появился первый женский монастырь. Пока женская обитель состоит всего из трех монахинь. Две из них – жительницы Мурманской области. В это же время стало известно, что грандиозная стройка Спасо-Преображенского морского кафедрального собора, который завещал возвести еще последний император России Николай II, откладывается. Для него будут искать более просторное место, а у Спаса-на-Водах появится Преображенский духовно-спортивный центр.

Г- Гигантский снеговик

У четырехлетнего Степы Зорина из Североморска много проблем со здоровьем - от ДЦП до деформации стоп. Но шанс на то, что мальчик будет жить нормальной жизнью, есть. Только для этого ему нужно проходить дорогие курсы в столице. С учетом того, что интервал между ними небольшой, собирать деньги семье юного северянина непросто. Поэтому родители решили поучаствовать в конкурсе на создание самого большого снеговика - победителям организаторы пообещали награду в 100 тысяч рублей. Сначала семье помогали около 50 человек, потом меньше. Только на нижний шар ушло 500 литров воды - так пришлось закреплять снег, который плохо лепился. От основания до верхушки снеговик получился 4,9 метра. Увы, семья Зориных не выиграла конкурс, но о Степе узнало много северян и ему помогли. Группа поддержки мальчика в «ВКонтакте» vk.com/dobriysnegovik

Д – Дайверы

16 июля в Баренцевом море вблизи полуострова Немецкий, у мыса Палтусово Перо, пропали два туриста, занимавшихся дайвингом под присмотром профессионального инструктора из клуба «Онега». Один мужчина был из Санкт-Петербурга, другой – россиянин с гражданством Финляндии. Что именно случилось в тот роковой день, выясняют следователи. Одна из версий – на дайверов напали морские животные, например, косатка. В момент погружения киты-убийцы плавали совсем рядом. Также рассматривается грубое нарушение правил безопасности. Пропавших мужчин, которые, к слову, были опытными спортсменами, искали даже с помощью глубоководного аппарата, но безуспешно. Дмитрию Беленихину, под присмотром которого шло погружение, было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ё-моё!

2019 год был объявлен Годом театра. Да только в Мурманской области он вышел несколько грустным. Дело в том, что со всеми храмами Мельпомены в столице Заполярья беда. Здание театра Северного флота давно ждет ремонта. Его товарищам – театру кукол и областной драме – повезло больше, да и то с натяжкой. С 2015 года здание драмтеатра находится на реконструкции, которая затянулась из-за недобросовестного подрядчика. В начале года и вовсе разгорелся скандал, что труппу могут выселить из помещения бывшего кинотеатра «Атлантика», где она временно работает. К счастью, конфликт удалось сгладить, и актеры ждут, что в 2020 году вернутся в родной дом. А театр кукол 15 декабря уже справил новоселье в бывшем Доме офицеров. Много лет его сотрудники ждали, что им дадут помещение побольше. Теперь у них есть две сцены, студия звукозаписи, буфет, музей и многое другое.

Ж – ЖЗЛ

Отечественные, да и не только, звезды очень любят приезжать в Заполярье. Причем и на гастроли, и просто так. Например, звезда «Бумера» Андрей Мерзликин приезжал летом на рыбалку в Полярные Зори, а уехал не только с приятными впечатлениями, но и со свитшотом «#НаСевереЖить».

Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин этой зимой приезжали в Кировск, где снимали сериал для ТНТ «Полярный». Звезд впечатлили Хибины и весенние снегопады. У нас же они записывали ролики для своих соцсетей с полушутливой поддержкой Владимира Зеленского, который тогда баллотировался в президенты Украины. А еще Пореченков рассказал, что именно в Мурманске познакомился со своей женой. Звезда «Универа» Стас Ярушин приезжал в Заполярье ради съемок передачи про необычный хоккей.

Певица Ольга Бузова порадовалась, что ее в первый приезд в Заполярье встречают флешмобом. А вот Ирина Аллегрова до Мурманска так и не доехала. Ее концерт должен был состояться в ноябре, вот только поклонников ждал неприятный сюрприз – закрытые двери Ледового дворца спорта. Якобы императрица отечественного шоу-бизнеса не захотела выступать в холодном помещении. Но есть и другая версия – плохо раскупались билеты.

З – Заминирования

В этом году по Мурманской области прокатилась волна массовых заминирований. Начались они 30 января, когда из-за анонимных сообщений из Бельгии эвакуировали около 20 зданий в Мурманске, в том числе правительство, порт, МГТУ, «Арктику» и областную больницу. К счастью, все обошлось и ни одна из угроз не оказалась реальной.

12 апреля все вновь повторилась в заполярной столице: анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в деловой центр «Максимум», ТЦ «Солнечный», горбольницу и автоцентр Subаru. И опять «заминирования» были ложными.

Вишенкой на торте стал декабрь. Сначала эвакуация здания областного правительства прошла 5 декабря. На этот раз угроза взрыва оказалась вполне реальной: 36-летний мужчина готовил теракт. К счастью, сотрудники ФСБ задержали его как раз в тот момент, когда он вытаскивал бомбу из тайника. Как выяснилось, злоумышленник является сторонником запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Повторная эвакуация состоялась 16 декабря.

И – Интернат

За скандалом, который весной разразился вокруг Кильдинской коррекционной школы-интерната, затаив дыхание, наблюдала вся область. Еще бы! Министерство образования и науки региона вопреки воле родителей особенных детей и педагогов вознамерилось закрыть учреждение. Первоначально сообщалось, что нерационально тратить 3,5 миллиона рублей на устранение замечаний Роспотребнадзора ради 10 ребят, которые в сентябре пойдут учиться в интернат. Потом в ведомстве даже заявили об аварийном состоянии самого здания. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться Андрею Чибису. Он детально разобрался в вопросе и постановил: коррекционную школу-интернат не закрывать, а в спешном порядке готовить к началу учебного года. 1 сентября ее порог переступили 36 счастливых воспитанников.

К – Кузомень

В уходящем году старинное поморское село на берегу Белого моря не покидало новостные ленты. В феврале пожар дотла уничтожил местную начальную школу. Никто не пострадал, но четырех учеников из-за ЧП едва не отправили в интернат в Варзуге. В итоге их оставили в родном селе на домашнем обучении. А вскоре в Кузомени началось строительство новой начальной школы, которую закончили к 1 сентября. Также помощь понадобилась живым символам села – диким лошадям. Каждую весну кто-то из них гибнет от истощения – найти пропитание в суровую северную зиму животным не под силу, а местные жители самостоятельно не могут прокормить табун из семи коней и кобылы. На призыв семьи Чуниных о помощи откликнулось много неравнодушных людей. На эти деньги смогли купить овес, комбикорм и овощи. Кажется, эта зима станет первой, когда никто из диких лошадей не погибнет.

Фото: Ольга Боман

Л – Ледоход

2019 год стал не очень счастливым для мостов на Кольском полуострове. Весной во время ледохода унесло вниз по течению переправу через реку Колу в Шонгуе. Жители поселка оказались практически отрезаны от берега с дачами и воинской частью, где работает большинство местных. Новый мост строить не хотели – слишком дорого. Уже осенью в ситуацию вмешался губернатор, и деньги нашли. Правда, до открытия движения далеко.

Вторая беда приключилась снова в Шонгуе – старый мост через Колу давно был в аварийном состоянии и... сгорел, после чего обрушился. Третьим по счету громко заявил о себе мост в Умбе, который в один момент просто исчез. Кражей железобетонного сооружения теперь занимаются полицейские. И под занавес уходящего года в Коле через реку Тулому началась реконструкция арочной переправы через реку Тулому, вместо которой дорожники намерены возвести более современное, пусть и не такое красивое сооружение.

Фото: Алексей Мкртчян

М – Моряки

В январе в африканском государстве Кабо-Верде задержали судно Eser под панамским флагом. Оно зашло в порт из-за гибели одного из членов экипажа. А после полицейские нашли на борту почти 9,5 тонны кокаина. Из-за этого экипаж (12 моряков, в том числе жители Мурманской области) попал в тюрьму, где находится до сих пор. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. В начале 2020 годау россиян должны судить. В конце сентября в Тромсё загорелся мурманский траулер «Бухта Наездник». 29 членов экипажа спаслись, а вот судно пошло ко дну.

Соль на рану северян – история с Мурманским морским пароходством. Некогда процветающая компания находится на грани банкротства, ее суда застряли в разных частях света из-за долгов, некоторые были проданы, как, например, «Кузьма Минин». А Николая Куликова, учредителя и председателя Совета директоров Мурманского морского пароходства, и бывшего генерального директора Алексея Глазунова обвиняют в незаконном выводе из оборота компании 580 миллионов рублей, которые должны были пойти на налоговые отчисления и выплаты в Пенсионный фонд. Против них возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых находятся под домашним арестом.

Н – Не повезло

На праздничном столе у некоторых северян обязательно будет красная икра. А вот кому-то она в рот не полезет. Член «Единой России» и член Общественной палаты Мурманской области Юлия Величко выложила в свой Instagram фотографию холодильника, забитого деликатесом, и подписала: мол, запасы на зиму. На мурманчанку сразу же обрушился шквал критики. Каких только обвинений не было: и что это пир во время чумы, и что негоже слугам народа так жировать. Юлия пыталась оправдаться, что это шутка и фото она нашла в сети. Но ей мало кто поверил. Инцидент даже высмеяли в шоу «Однажды в России». Фотография с красной икрой в Instagram подвела под монастырь и и. о. директора МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево Александру Зубаревич. Несколько сотрудников компании с весны не получают зарплату. Поэтому когда они увидели у начальника эту фотографию, разозлились.

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О – Общественный транспорт

В феврале Мурманск попал в ряды продвинутых городов. Еще бы! Ведь теперь оплачивать проезд в городских автобусах и троллейбусах можно банковской картой. Такой подарок «Электротранспорт» сделал своим пассажирам к 57-му дню рождения предприятия. Стоит ли говорить, что новая услуга стала пользоваться небывалой популярностью у горожан, ведь теперь перед поездкой можно не рыться в карманах в поисках мелочи. А вот маршруточники Мурманска отличились в негативном смысле слова. В начале года водители протестовали против несправедливых условий работы. И в какой-то момент просто не вышли на линии, чем привлекли внимание прокуратуры.

П – Правительство

В сентябре Андрей Чибис выиграл предвыборную гонку и стал губернатором. С марта, когда он был назначен врио главы региона, руководитель присматривался к составу правительства, работавшего с Мариной Ковтун. И понял, что оставлять можно далеко не всех. Первым вице-губернатором Мурманской области стала Оксана Демченко. Ольга Кузнецова, Роман Дурягин, Евгений Никора и Александр Хомяков сохранили свои посты, показав себя как эффективные руководители. Дмитрий Филиппов, Елена Дягилева и Оксана Астахова получили повышение, поменяв министерские кресла на должности вице-губернаторов. А Дягилева и Астахова к тому же будут совмещать новые обязанности с должностью глав профильных министерств. Аппаратом правительства теперь руководит человек Чибиса – Надежда Аксенова.

Изменилась и структура правительства. Так, вместо спорткомитета и комитета по культуре и искусству теперь появились соответствующие министерства. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям фактически распалось на две структуры - министерство внутренней политики и министерство информационной политики. Также на карте-схеме нового правительства появились министерство градостроительства и благоустройства и министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства.

Р - Рыба

В начале лета в Мурманской области подписали соглашение о поставке и продаже рыбы по низким ценам, чтобы заполярные жители могли позволить себе полакомиться дарами моря. Такая программа получила название «Наша рыба», и уже с июля на прилавках магазинов в Мурманске и других городах кольского края появились недорогая охлажденная и замороженная треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь, путассу и палтус. Затем к этому списку добавились горбуша и креветки. Ассортимент рыбы, которую можно купить по себестоимости, меняется в зависимости от сезона и поставок.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, проект будет развиваться, так как пользуется большим спросом северян.

С – Скандал

Осенью грянул небывалый скандал. Председателя Совета депутатов ЗАТО Заозерск Игоря Винокура поймали пьяным за рулем. О вопиющем случае стало известно от самого главы региона, который сразу пояснил, что такое поведение недопустимо. Игорь Викторович пытался оправдаться, что случившееся не более чем недоразумение. Мол, из-за лечения у стоматолога ему приходится часто полоскать рот специальным раствором, отсюда и запах алкоголя. Но медицинская экспертиза эту версию опровергла – в крови нашли 0,3 промилле. Суд лишил народного избранника права водить машину на 1,5 года и выписал штраф в 30 тысяч рублей. Игорь Винокур хоть и написал заявление в партию «Единая Россия» о своем исключении из ее рядов, но свою честь намерен отстаивать до конца и будет обжаловать решение Фемиды.

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Т-ТКО

С 1 января в квитанциях за «коммуналку» у северян появилась новая строчка – «Услуга по обращению с ТКО». Проще говоря, это плата за вывоз твердых коммунальных отходов. Тариф в платежках от «КолАтомЭнергоСбыта» сначала составлял 133 рубля с человека, но весной его сократили до 130,04 рубля. К слову, с января 2020 года местные жители будут платить за вывоз отходов еще меньше – 128,5 рубля.

Но даже такую небольшую сумму оплачивать полностью нужно не всем. Так, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, людям, пострадавшим от радиации, компенсируют половину стоимости услуги.

С начала года сбором и сортировкой мусора по всему кольскому краю стала заниматься АО «Управление отходами, которое уже отсортировало 553 тонны вторсырья, 498 уже вывезены из Мурманской области.

У – Утраты

В этом году не стало многих замечательных людей, которые внесли свой вклад в развитие Мурманской области.

5 августа в Севастополе погибла вице-чемпионка по кикбоксингу Элина Гисмеева, которой было всего 27 лет. Девушка утонула в штормящем море.

29 августа также не стало известной мурманской правозащитницы Ирины Пайкачевой. 66-летняя женщина купалась в Черном море в Болгарии, но внезапно у нее остановилось сердце. Ирина Владимировна многие годы своей жизни отдала защите прав призывников, военнослужащих, малочисленных коренных народов, людей в местах лишения свободы.

8 сентября скоропостижно скончался от тяжелой болезни глава Териберки Константин Багаев. Он управлял поморским селом в 2016-2017 годах. Местные жители и коллеги отзывались о нем как о талантливом руководителе, профессионале своего дела, отзывчивом человеке. В этот же день после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачев, который с 30 октября 2010 года по 25 сентября 2015-го был мэром Кировска.

17 декабря перестало биться сердце «золотой скрипки» Заполярья, руководителя оркестра ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, заслуженного артиста России Виктора Куракина.

Ф – Фиаско

Весной в турецком городе Аланья выбирали мэра. В кресло руководителя курорта хотела попасть и уроженка Мурманска Анастасия Петрова-Четинкайя, которая уже много лет живет за границей и вышла замуж за местного. Она пошла на выборы как независимый кандидат. Наша землячка хотела развивать жизнь красивого уголка у моря (к слову, побратима Мурманска). Например, строить новые спортивные площадки, открыть производство одежды из банановых волокон и т. д. В предвыборной компании улыбчивой блондинке помог многолетний опыт работы в рекламном бизнесе. Но, увы, турки не поддержали Анастасию: она оказалась на четвертом месте с 0,52% голосов (837 человек). Впрочем, мурманчанка не расстроилась и сообщила, что предложит новому мэру свои проекты для воплощения в жизнь.

Х - Холодное лето

Лето-2019 выдалось в Мурманской области совсем уж прохладным – за три месяца солнышко радовало местных жителей теплом всего десять дней, а большую часть времени приходилось сидеть в обнимку с обогревателем. При этом не было и дня, чтобы столбик термометра поднялся до +30 градусов. В июне и июле кольский край даже ненадолго накрыло снегом, а в середине лета пришлось вернуть отопление в детские сады разных городов, так как было уж совсем холодно.

Также из-за такой скверной погоды леса Мурманской области остались без ягод и грибов. Дары природы просто не смогли созреть без солнечных лучей.

К счастью, немного теплых деньков пришло в Заполярье в самом конце лета и начале осени – температура воздуха поднялась до +23. и северяне смогли погреться на солнышке.

Ц – Центр ядерной медицины

Еще одним шагом на пути реанимации здравоохранения Мурманской области стало подписание важного договора с Медицинским институтом им. Березина Сергея. Теперь в нашем регионе должен появиться Центр ядерной медицины.

Каждый год не менее 50 жителей Заполярья нуждаются в операциях и другой высокотехнологичной онкологической помощи. Но сейчас им приходится ездить для этого в Санкт-Петербург. В ближайшем будущем такая необходимость отпадет -в Мурманской области появится свой центр ядерной медицины, где будут работать сотрудники, прошедшие переподготовку в институте имени Березина.

Ч – Андрей Чибис

Смену власти в Заполярье, пожалуй, можно назвать событием года. В марте словно гром среди ясного неба грянула отставка губернатора Мурманской области Марины Ковтун, которая провела на своем посту, по ее собственному выражению, семь долгих, но прекрасных лет. Кто будет временно руководить регионом, решил президент России Владимир Путин, прислав на Север вместо уроженки Заполярья заместителя министра строительства России и молодого технократа Андрея Чибиса.

После губернаторства Дмитрия Дмитриенко мурманчане не ждали от варяга ничего доброго, но, кажется, ошиблись и в этот раз вытащили счастливый билет. По крайней мере, меньше чем за полгода Андрей Чибис смог завоевать народную любовь и выиграть выборы. Но и после своей победы темпов работы не снизил и продолжил наводить порядок во вверенном ему регионе, не забывая при этом об интересах простых северян.

Ш – Шереметьево

5 мая стало черным днем не только для Заполярья, но и для всей России. В 18.03 самолет компании «Аэрофлот» SU1492 вылетел в Мурманск. Но почти сразу борт вынужден был идти на посадку. Что именно случилось в те роковые минуты, пока загадка – отчет МАК по трагедии еще не готов. Но основная версия: в Sukhoi Superjet попала молния. Сразу после соприкосновения с землей самолет загорелся. Из 78 человек на борту спаслись только 37. Авиакатастрофа унесла жизни 41 пассажира и члена экипажа, в том числе 26 жителей Мурманской области. Эта трагедия стала самой масштабной в гражданской авиации нашего региона. Потрясенные случившимся, северяне уже на следующий день вышли на акции памяти. В Мурманске такая прошла у памятника жертвам интервенции. Белый монумент заалел от гвоздик, а суда в порту дали затяжной гудок. Северяне предложили создать в Заполярье памятник, как дань памяти погибших на рейсе SU1492.

ria.ru

Щ – Щедрость

3 декабря Богдану Шабутдинову из военного городка Мурманской области Североморск-3 исполнилось 6 лет. День рождения мальчик отмечал в больнице - сейчас он проходит лечение от рака в Германии.

Страшный диагноз прозвучал в 2018 году. 15 октября у Богдаши разболелся живот, и на «скорой» его отвезли в больницу. Результаты УЗИ и КТ стали неожиданностью - у ребенка нашли объемное образование забрюшинного пространства. Диагноз оглушил родителей - нейробластома забрюшинного пространства с метастазами в костный мозг.

В России было пройдено все возможное лечение: 6 блоков полихимиотерапии, операция по удалению опухоли, экстренная операция по предотвращению послеоперационного спаечного процесса, высокодозная химиотерапия с трансплантацией костного мозга. Дальше плана по лечению Богдана в России не было - надо было ехать в Германию. Но откуда у простой многодетной семьи такие деньги? А требовалось ни много ни мало почти 20 миллионов рублей! На помощь пришел анонимный благодетель, который пожертвовал 15 миллионов рублей. Остаток удалось собрать благодаря отзывчивым северянам. Уже в Германии врачи сообщили, что нужен новый этап лечения за 47 тысяч евро. И опять часть суммы собрали простые россияне, а почти 3 миллиона пожертвовал аноним. Здоровья тебе, Богдаша! Группа поддержки мальчика в «ВКонтакте» vk.com/shabutdinov_bogdan.

Э – Эмираты

В январе на пляже Корниш в Эмиратах участники движения, которые собирают упавший в море «Лего», обнаружили интересную находку – капсулу с посланием. Текст был следующий: «Пошлите эту записку в ПИНРО Мурманска, указав, где, когда, на какой глубине, чем поймана рыба, и ее наибольшую длину. Пришлите ушные камни из головы (их еще называют отолитами, они рассказывают о возрасте рыбы. - Ред.). Сообщите адрес. Получите вознаграждение». Конечно, многих заинтересовало, кто отправил записку в плавание, когда и ждут ли весточку о ней. Увы, в ПИНРО изучили свои архивы и не нашли записей о капусуле. Не исключено, что в свое время она не была зарегистрирована по какой-то случайности. Например, потому, что была утеряна.

Ю – Юмор

В этом сезоне Высшей лиги КВН снова играли наши! «Сборная Снежногорска» достойно выступила на фестивале «КиВиН», где и набирают участников «вышки». Летом команда взяла главный приз «Голосящего КиВиНа» (впервые в истории Мурманской лиги) и дошла до финала. Увы, перед полуфиналом команду постигла большая беда: от рака сгорела жена капитана Сергея Жарикова Евгения. С момента, как врачи поставили ей диагноз, до того, как остановилось сердце улыбчивой и красивой молодой женщины, прошло меньше месяца. Евгения умерла в больнице за день до выступления. Кавээнщики были огорошены горем, но ради Жени решили выйти на сцену, ведь она говорила, чтобы они не останавливались. В полуфинале «Сборная Снежногорска» заняла второе место, а зал им аплодировал стоя. В финале наши земляки, к сожалению, заняли последнее место. Но для нас они первые.

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Я – Яд

С легкой руки прокуратуры Мурманской области депутаты областной Думы объявили войну электронным сигаретам. Законопроект, запрещающий продажу вэйпов и жидкостей для них несовершеннолетним, приняли в первом и окончательном чтении. Продавцов, пренебрегающих этой нормой, ждет административная ответственность. За продажу электронных сигарет несовершеннолетним предусмотрен штраф: для граждан - до трех тысяч рублей, для должностных лиц – до пяти тысяч, а для юридических лиц – до двадцати тысяч рублей. К слову, если желающих пренебречь законом эти суммы не остановят, то депутаты будут готовы их увеличить.