Превзойти себя: Мурманский морской торговый порт поставил новые рекорды

Сначала появился порт, а потом Мурманск - это мы помним с уроков краеведения. А вот урок жизни - без этого предприятия развитие столицы Заполярья будет не таким стремительным. Общий объем налоговых отчислений АО «Мурманский морской торговый порт» в 2019 году превысит 1 миллиард рублей, в том числе порядка 900 миллионов рублей пойдут в региональный и местный бюджеты.

В 2019 году инвестиции в производственную инфраструктуру в Мурманском морском торговом порту составили порядка 1,5 миллиарда рублей, в том числе более 950 миллионов - в экологические проекты и мероприятия.

Предмет особого внимания ММТП - экологическая программа предприятия, которая представлена в Соглашении о реализации экологических проектов, подписанном с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Роспотребнадзором РФ в 2017 году. В нее вошли все основные мероприятия экологической направленности, реализуемые в ММТП. Их общая стоимость составляет порядка 3 миллиардов рублей.

Не останавливаться

Как отметил на пресс-конференции по итогам года генеральный директор порта Алексей Рыкованов, предприятие отработало на пять с плюсом: впервые за свою историю взял рубеж грузооборота в 17,5 миллиона тонн. Впрочем, это не все, чем можно гордиться: побит рекорд погрузки на одно судно, продержавшийся с 2013 года, - теперь он составляет 156 тысяч тонн. Также достигнута новая планка максимальной суточной выгрузки вагонов - 858 единиц, из которых в арктические региона было направлено более 300 тысяч тонн и более 300 тысяч тонн импортировано в Россию.

- Для мурманских портовиков минувшие двенадцать месяцев были временем интересной и напряженной работы. Наши рекорды стали возможны благодаря слаженной совместной работе всех подразделений порта, наших коллег и партнеров, в том числе - благодаря реализованному совместно с ОАО «РЖД» полтора года назад проекту по реконструкции станции Мурманск, - отметил руководитель порта.

Эффективно и со вкусом

Впрочем, если мы говорим о том, что торговый порт стремительно развивается и наращивает производство, нельзя не подумать о том, как такой рост сказывается на окружающей среде. Ведь обычно чем выше показатели, тем тяжелее нагрузка на природу. Впрочем, на предприятии делают все, чтобы доказать - это заблуждение.

Неоднократно из уст представителей различных органов государственной власти и общественных организаций отмечалось, что Мурманский морской торговый порт - один из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий, которые должны применяться при перевалке навалочных грузов в морских портах России. Именно опыт мурманских портовиков лег в основу разработанного в этом году справочника наилучших доступных технологий для всех аналогичных портов РФ. При этом порядка 80% наилучших доступных технологий, которые вошли в него, либо уже реализованы, либо находятся в активной стадии воплощения на нашем предприятии.

Как именно порт решает «зеленые» проблемы, заметно невооруженным глазом. Если мурманчане и гости города выберут смотровую площадку, с которой хорошо просматривается прибрежная линия с судами и кранами, то заметят красивые оранжево-желто-зелено-синие «стены». Это пылеветрозащитные экраны, которые начали работать весной. Их высота - 20 метров, протяженность - 2 километра!

В этом году были введены в эксплуатацию пылеветрозащитные экраны.

- Мы поступательно движемся в реализации этой программы. В числе основных проектов 2019 года стоит отметить строительство пылеветрозащитных экранов и создание не имевшей аналогов экологической диспетчерской. В декабре мы завершили строительство второго этапа экранов и рассчитываем, что полностью это строительство будет завершено в первой половине 2020 года. Экраны мы делаем не как обычный производственный объект с его заводской архитектурой, а оформили их в концепции «северное сияние». Кроме того, на всем их протяжении будут выполнены пять художественных панно. Что касается диспетчерской, то сейчас она вышла на режим круглосуточной работы, - рассказал генеральный директор.

Сначала люди, потом техника

Чтобы Мурманский морской торговый порт в следующем году взял новые высоты, нужно работать на два фронта - техническая начинка и кадры. Последнее особенно важно, ведь без профессионала своего дела самая современная машина будет бесполезна.

За тем, чтобы сотрудники были довольны своей работой, на предприятии следят особенно тщательно. Средняя зарплата (около 90 тысяч рублей) - выше средней по отрасли, весомые социальные программы - это и санаторно-курортное лечение, и летние лагеря для детей. Также весь год работает благотворительный проект «Здоровая семья - будущее региона»: любой портовик или же многодетный мурманский родитель может бесплатно пройти одно из пяти ультразвуковых исследований - брюшной полости, молочных желез, щитовидной железы, предстательной железы или почек. С начала 2019 года в проекте приняли участие более 400 портовиков и 650 родителей многодетных семей.

На такие социальные проекты предприятие направило около 130 миллионов рублей.

С технической базой все тоже оптимистично. Для обработки современных большегрузных судов планируется увеличить общую проектную глубину у ряда причалов.

Привычные к труду

Чтобы увидеть работу Мурманского морского торгового порта, северянам необязательно идти к причалам. Благодаря поддержке предприятия в столице Заполярья появился уникальный спектакль с полным погружением «Мурманск 4145». Ранее были реконструированы два сквера у морского вокзала, благоустроена территория у памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову. В 2019 году началась реализация двухгодичного проекта по благоустройству дворовой территории на улице Карла Либкнехта в Мурманске. В рамках первого этапа положены асфальтобетонное покрытие, бордюры и сети освещения, выполнена работа по устройству ливневой канализации. В следующем году работа продолжится. Как отметил Алексей Рыкованов, это станет одним из подарков городу к 105-летию предприятия, которое будет отмечаться в 2020 году.

В 2019 году был первый выпуск транспортного класса. Несколько гимназистов поступили в Мурманский государственный арктический университет и Мурманский государственный технический университет на специальности, связанные с портовой деятельностью, чтобы связать свою профессиональную стезю с Мурманским морским торговым портом.

В наступающий год руководство и сотрудники порта смотрят смело: жизнь у причалов будет кипеть и 31 декабря, и 1 января, и все 366 дней. А такое трудолюбие не может не дать свои плоды.

- Следующий год станет особым для Мурманского морского торгового порта - мы будем отмечать 105-летие предприятия. Мы постараемся сделать так, чтобы это событие стало праздником не только для работников предприятия, наших ветеранов, но и для всех мурманчан. От лица АО «ММТП», компании СУЭК поздравляю с Новым годом и Рождеством! Пусть он будет богат на новые встречи, добрые дела и открытия. Желаю всем добра, здоровья, уюта в доме и всего хорошего в новом году! - сказал Алексей Рыкованов.