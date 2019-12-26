На курорте в Доминикане бизнесмен из Мурманской области 36 часов сидел в номере с телом жены

В непростой истории сейчас разбираются полицейские города-курорта Баваро в Доминикане. Здесь отдых семейной пары из Мурманской области, начавшийся еще 16 ноября, закончился смертью.

В номере пятизвездочного отеля Grand Palladium было найдено тело 47-летней россиянки Ирины Новиковой. Она приехала в Доминикану вместе со своим супругом 55-летним Игорем Куриленко.

- У пострадавшего имелись множественные рваные раны грудной клетки и плеча, гематома нижней губы и множественные гематомы сзади, - сообщает подробности сайт bavarodigital.net

При этом осмотр номера показал, что в нем есть следы борьбы. Также полицейским стало известно, что Игорь дважды не пустил горничных в номер, хотя уборка проходит ежедневно. Когда одна из сотрудниц отеля почувствовала неприятный запах из номера, то смогла зайти внутрь, когда турист вышел, и заметила тело, накрытое простыней. При этом в номере работал телевизор. Тогда же в отель сразу вызвали полицию.К слову, к моменту, когда было обнаружено тело россиянки, прошло уже 36 часов после ее смерти. Как узнали местные журналисты, муж Ирины утверждает, что у нее было больное сердце, что и стало причиной смерти. Но на вопрос, почему не сразу сообщил о случившемся, точного ответа не дает. И говорит, что не заметил ни тела, ни отсутствия жены почти двое суток.

Игорю Куриленко предъявлено обвинение в убийстве, ему предоставили адвоката. По предварительным данным, мужчина владеет бизнесом в Мурманской области. Игорь Николаевич Куриленко - предприниматель из Оленегорска, на которого зарегистрировано микропредприятие ООО "Бастион", которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом .