Когда за дело берутся специалисты

По словам генерального директора ООО «Автодороги-Питкяранта» Эдвина Райскио, уходящий год получился насыщенным. Одним из самых социально-значимых объектов стала трасса «Ладва - Ревсельга - граница с Ленинградской областью».

Генеральный директор ООО «Автодороги-Питкяранта» Эдвин Райскио.

Напомним, что обновляемый участок региональной дороги находится в Прионежском районе Карелии, его протяженность составляет 17 километров. Большая часть работ уже выполнена. В ближайшее время дорога будет приведена в нормативное состояние.

- Специально для работ на этом объекте было приобретено высокопроизводительное оборудование, которое минимизирует потерю применяемого материала, - рассказывает руководитель ООО «Автодороги-Питкяранта».

Основная специализация предприятия – содержание автомобильных дорог. Государственный контракт с управлением автомобильных дорог республики сроком на три года был заключен сравнительно недавно, в этом году в марте месяце («на выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Сортавальском, Лахденпохском, Питкярантском и Олонецком районах Республики Карелия»).

Заключенные государственные контракты дают возможность развиваться компании. И в этом году было решено создать специальное подразделение по строительству и ремонту дорог.

- Оно уже создано и приступило к решению поставленных задач, - рассказывает Эдвин Райскио. - Есть свои нюансы и сложности, но это исключительно рабочие моменты.

ВЫПОЛНИЛИ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Кроме того, продолжает расширяться парк техники. В частности, уже приступил к работе высокопроизводительный дорожный прицепной грейдер производства финской компании. Также вся дорожная техника оснащена системами GPS-мониторинга – таково требование заказчика по содержанию дорог.

- Программа по техническому перевооружению на этот год выполнена. Серьезно обновился парк комбинированных дорожных машин, - говорит генеральный директор ООО «Автодороги-Питкяранта». – В ближайшее время ожидается поставка новых комбинированных дорожных машин на базе «Вольво» с оборудованием «Арктик машин».

Общее количество техники ООО «Автодороги-Питкяранта» сейчас составляет 136 единиц. Есть свои современные асфальтобетонные заводы. Все это позволяет компании вносить значительный вклад в то, чтобы карельские дороги становились комфортными и безопасными.

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА

ООО «Автодороги-Питкяранта» больше 6 лет занимается содержанием автодорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кола».

- Выполнять работы для двух заказчиков – федерального и регионального значения - фактически на одной территории - это правильный опыт. Федеральную магистраль можно сравнить с транспортной артерией, по которой осуществляется основной грузовой и пассажирский поток, а региональные дороги служат капиллярами, - говорит руководитель компании. – От качества дорог зависит развитие любой сферы жизнедеятельности человека: экономической, социальной, промышленной, аграрной, оборонной и это не полный список. Мировой опыт показывает: развитая дорожная инфраструктура - это один из самых главных и ценных ресурсов развития страны.

В то же время Эдвин Райскио отмечает: по сравнению с 2017 годом, в 2018 и 2019 году региональным дорогам было уделено самое пристальное внимание со стороны Правительства Республики Карелия в лице Управления автомобильных дорог. Привести их в порядок стало первоочередной задачей. Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, доведена до 33,4 процента. 520 километров дорог было очищено от ненормативной растительности в полосе отвода дороги, которая снижала видимость, в зимний период повышала снегозаносимость, деревья под тяжестью снега ломались и перекрывали движение. Также восстановлены водоотводные сооружения, однако это еще только начало работ всех дорожно-строительных организаций республики Карелия и не только. Кроме того, в этом году ООО «Автодороги-Питкяранта» заключила договор на содержание дорог в населенном пункте Хийтола, что даст компании опыт по содержанию муниципальных дорог.

Основная специализация предприятия – содержание автомобильных дорог.

Какие еще тренды задал 2019 год? Эдвин Райскио выделяет: цель осталась неизменна - трудиться на благо общества и государства, создать компанию с высокой производительностью труда и свести к минимуму непроизводственные расходы.

ГЛАВНОЕ - ЖЕЛАНИЕ

Кстати, в 2019 году у ООО «Автодороги-Питкяранта» увеличилось количество не только техники. Численность сотрудников тоже стала больше: сейчас на предприятии трудятся 235 сотрудников различной профессиональной подготовки, протяжённость содержания дорог - 1393 км.

- Некоторые вакансии еще открыты. Какие критерии отбора? Главное - желание. Если у человека горят глаза, и он готов учиться и расти, то он нам подходит. Как говорится, не умеешь – научим, но не хочешь - не заставим, - объясняет Эдвин Райскио.

При этом в ООО «Автодороги-Питкяранта» работают мастера своего дела. Кто-то владеет сразу несколькими специальностями! Это позволяет выполнять разные виды работ и управлять различной специализированной техникой.

- Сейчас мы отталкиваемся от такого понятия, как сезонность, - продолжает руководитель предприятия. - Зимой такие специалисты работают с одним оборудованием, летом - с другим.

Владение сразу несколькими специальностями положительно отражается на зарплате. С 2020 года на предприятии будет ведена система образования и самообразования, которая так же будет отражена в системе оплаты труда работников. Будет проходить аттестация работников на соответствие занимаемой должности, которая позволит работнику за счет своих знаний и умений повысить свою заработную плату в 2 раза!

Получается, что у сотрудников есть стимул работать и давать результат. К слову, средняя зарплата в ООО «Автодороги-Питкяранта» - 59 тысяч рублей. По уровню региона это очень неплохо.

в 2019 году у ООО «Автодороги-Питкяранта» увеличилось количество не только техники, но и численность работников.

ЗНАЙ НАШИХ!

Предприятию есть кем гордиться. И стремительный карьерный рост здесь не редкость.

Например:

- Сергей Анатольевич Верютин пришел на предприятие дорожным мастером в 2013 году, с 2015 года – начальник участка, с 2017 года – начальник подразделения (в подчинении 2 мастерских участка);

Евгений Владимирович Веселов пришел на предприятия в 2013 году дорожным рабочим (бригадиром), с 2017 года –дорожный мастер;

Константин Анатольевич Решетов пришел на предприятие в 2018 году водителем автомобиля, через 2 месяца – механик;

Сергей Анатольевич Дементьев пришел на предприятие в 2015 году диспетчером, с 2017 года – дорожный мастер;

Алексей Александрович Авдеев пришел на предприятие в 2015 году дорожным рабочим 2 разряда, через 2 месяца – водитель автомобиля, с 2016 года механик;

Евгений Иванович Аман пришел на предприятие в 2016 году дорожным рабочим (бригадиром), через 2 месяца – начальник участка, с 2017 года - начальник подразделения, с 2019 года - в подчинении 2 мастерских участка;

Андрей Викторович Билан пришел на предприятие машинистом дорожно-строительной техники в 2019 году, через 2 месяца – мастер дорожный;

Александр Андреевич Колосов пришел на предприятие в 2016 году дорожным рабочим, через 2 месяца – водитель автомобиля, с 2017 года – дорожный мастер.

НА ЗАМЕТКУ

Генеральный директор ООО «Автодороги-Питкяранта» Эдвин Райскио добавляет, что в следующем году компания планирует нарастить объем работ, что позволит быстрее обновить парк техники и продолжить развитие компании. Кроме того, сейчас предприятие обсуждает с иностранными партнерами вопрос о монтаже установки для производства материала для разметки. ООО «Автодороги-Питкяранта» также специализируется на нанесении горизонтальной разметки на асфальтобетонное покрытие современными материалами. Предприятие выполняет этот вид работ в Архангельской и Вологодской областях.

СКАЗАНО!

«Подрядчики, как правило, стараются работать качественно. Они понимают, что на них возложена большая ответственность. Как перед пользователями дорог, так и перед заказчиком работ».

(Юрий ПОЛОСИН, заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола».)