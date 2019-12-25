Как детские сады Мурманской области будут работать 28 и 31 декабря

На этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что 31 декабря будет выходным днем для бюджетников, а вместо этого поработать придется 28 числа.

Однако носит это рекомендательный характер, и начальство может прислушаться, а может нет. Что вызвало неудобства для северян. Так, некоторым придется выйти на работу в субботу, да вот проблема - с кем оставить детей, если детские сады будут... закрыты.

Областной центр отличился

В Мурманске дошкольные учреждения 28 декабря работать не будут, хотя еще в понедельник у родителей спрашивали, нужны ли места в группах на эту дату.

- И с кем я теперь оставлю ребенка, если с мужем работаем, а бабушек и дедушек нет? - возмущается мурманчанка Ольга.

В Мурманске многие организации, например, водоканал и другие, будут работать 31 декабря. Поэтому и в областном центре 28 числа сады закрыты. При этом в некоторых организациях все-таки решили, что Андрей Владимирович был прав - надо потрудиться в субботу вместо вторника. Придется родителям как-то выкручиваться из этой ситуации

На встречу людям

Впрочем, каждый муниципалитет сам решает, работают детсады 28 декабря или нет. В Североморске, например, в субботу спокойно можно будет отдать детей воспитателям. Тогда как 31 декабря дошкольные учреждения ЗАТО будут отдыхать. Такая же ситуация в Полярных Зорях, Кандалакшском и Кольском районах.

- Мы провели опрос среди родителей: 90% сказали, что будут работать по федеральному календарю, то есть 28 декабря - выходной день, а 31 число - рабочий, - рассказал "КП" председатель комитета по образованию Кировска Андрей Грецкий.

Примеру Кировска последовал и Оленегорск с Печенгским районом. В последнем режим работы предпраздничной недели зависит от решения Кольской ГМК.

А пока родители соседних городов и поселков хватаются за головы, если их график не совпал с тем, что утвердили в управлении образования, в Апатитах сделали гибкий режим работы, подстроив работу своих учреждений под каждого.

- Такое решение было принято по просьбе родителей. Из 17 детских садов 12 откроют свои двери в субботу, а во вторник будут отдыхать. У одного учреждения 28 декабря - выходной, а 31 - рабочий. В остальных четырех воспитатели выйдут на работу и в субботу, и во вторник. Однако при необходимости мы готовы открыть дежурные группы во всех садах, - сообщили в отделе образования администрации Апатитов.

Справедливости ради отметим, что во многих муниципалитетах, где не могут похвастаться столь гибким графиком, заверили, что готовы скорректировать режим работы детских садов по просьбе родителей.