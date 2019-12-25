Как детские сады Мурманской области будут работать 28 и 31 декабря
На этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что 31 декабря будет выходным днем для бюджетников, а вместо этого поработать придется 28 числа.
Однако носит это рекомендательный характер, и начальство может прислушаться, а может нет. Что вызвало неудобства для северян. Так, некоторым придется выйти на работу в субботу, да вот проблема - с кем оставить детей, если детские сады будут... закрыты.
Областной центр отличился
В Мурманске дошкольные учреждения 28 декабря работать не будут, хотя еще в понедельник у родителей спрашивали, нужны ли места в группах на эту дату.
- И с кем я теперь оставлю ребенка, если с мужем работаем, а бабушек и дедушек нет? - возмущается мурманчанка Ольга.
В Мурманске многие организации, например, водоканал и другие, будут работать 31 декабря. Поэтому и в областном центре 28 числа сады закрыты. При этом в некоторых организациях все-таки решили, что Андрей Владимирович был прав - надо потрудиться в субботу вместо вторника. Придется родителям как-то выкручиваться из этой ситуации
На встречу людям
Впрочем, каждый муниципалитет сам решает, работают детсады 28 декабря или нет. В Североморске, например, в субботу спокойно можно будет отдать детей воспитателям. Тогда как 31 декабря дошкольные учреждения ЗАТО будут отдыхать. Такая же ситуация в Полярных Зорях, Кандалакшском и Кольском районах.
- Мы провели опрос среди родителей: 90% сказали, что будут работать по федеральному календарю, то есть 28 декабря - выходной день, а 31 число - рабочий, - рассказал "КП" председатель комитета по образованию Кировска Андрей Грецкий.
Примеру Кировска последовал и Оленегорск с Печенгским районом. В последнем режим работы предпраздничной недели зависит от решения Кольской ГМК.
А пока родители соседних городов и поселков хватаются за головы, если их график не совпал с тем, что утвердили в управлении образования, в Апатитах сделали гибкий режим работы, подстроив работу своих учреждений под каждого.
- Такое решение было принято по просьбе родителей. Из 17 детских садов 12 откроют свои двери в субботу, а во вторник будут отдыхать. У одного учреждения 28 декабря - выходной, а 31 - рабочий. В остальных четырех воспитатели выйдут на работу и в субботу, и во вторник. Однако при необходимости мы готовы открыть дежурные группы во всех садах, - сообщили в отделе образования администрации Апатитов.
Справедливости ради отметим, что во многих муниципалитетах, где не могут похвастаться столь гибким графиком, заверили, что готовы скорректировать режим работы детских садов по просьбе родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU