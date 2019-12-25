2019-12-25T17:42:01+03:00
Общество

Как детские сады Мурманской области будут работать 28 и 31 декабря

Каждый муниципалитет сам определил график для дошкольных учреждений
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Вот такие объявление появились в детских садах. Правда, в каждом информация разнится.Вот такие объявление появились в детских садах. Правда, в каждом информация разнится.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
Изменить размер текста:

На этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что 31 декабря будет выходным днем для бюджетников, а вместо этого поработать придется 28 числа.

Однако носит это рекомендательный характер, и начальство может прислушаться, а может нет. Что вызвало неудобства для северян. Так, некоторым придется выйти на работу в субботу, да вот проблема - с кем оставить детей, если детские сады будут... закрыты.

Областной центр отличился

В Мурманске дошкольные учреждения 28 декабря работать не будут, хотя еще в понедельник у родителей спрашивали, нужны ли места в группах на эту дату.

- И с кем я теперь оставлю ребенка, если с мужем работаем, а бабушек и дедушек нет? - возмущается мурманчанка Ольга.

В Мурманске многие организации, например, водоканал и другие, будут работать 31 декабря. Поэтому и в областном центре 28 числа сады закрыты. При этом в некоторых организациях все-таки решили, что Андрей Владимирович был прав - надо потрудиться в субботу вместо вторника. Придется родителям как-то выкручиваться из этой ситуации

На встречу людям

Впрочем, каждый муниципалитет сам решает, работают детсады 28 декабря или нет. В Североморске, например, в субботу спокойно можно будет отдать детей воспитателям. Тогда как 31 декабря дошкольные учреждения ЗАТО будут отдыхать. Такая же ситуация в Полярных Зорях, Кандалакшском и Кольском районах.

- Мы провели опрос среди родителей: 90% сказали, что будут работать по федеральному календарю, то есть 28 декабря - выходной день, а 31 число - рабочий, - рассказал "КП" председатель комитета по образованию Кировска Андрей Грецкий.

Примеру Кировска последовал и Оленегорск с Печенгским районом. В последнем режим работы предпраздничной недели зависит от решения Кольской ГМК.

А пока родители соседних городов и поселков хватаются за головы, если их график не совпал с тем, что утвердили в управлении образования, в Апатитах сделали гибкий режим работы, подстроив работу своих учреждений под каждого.

- Такое решение было принято по просьбе родителей. Из 17 детских садов 12 откроют свои двери в субботу, а во вторник будут отдыхать. У одного учреждения 28 декабря - выходной, а 31 - рабочий. В остальных четырех воспитатели выйдут на работу и в субботу, и во вторник. Однако при необходимости мы готовы открыть дежурные группы во всех садах, - сообщили в отделе образования администрации Апатитов.

Справедливости ради отметим, что во многих муниципалитетах, где не могут похвастаться столь гибким графиком, заверили, что готовы скорректировать режим работы детских садов по просьбе родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Крым встретил первый за пять лет поезд: Самые яркие фото "скорых" из Петербурга и Москвы
Открытие железнодорожного сообщения с Крымом превратилось в настоящий праздник с песнями, плясками и аплодисментами. На полуостров прибыли первые поезда "Санкт-Петербург-Севастополь" и "Москва-Симферополь" [фото]
Новости 24
«Ух, прокачусь!»: В Мурманске открылись три ледяные горки
В мурманском Ледовом дворце работала подпольная круглосуточная баня
В Мурманской области идет особенная акция перед Новым годом "Ищу волшебника"
Бабушка, которая в Кировске попала под погрузчик, умерла в больнице
Руслан Усачев представил видео из своего путешествия к Северному полюсу
В Мурманской области продают снег и северное сияние в банках
Северный флот наградили орденом Ушакова
К празднику телевышка в Мурманске засверкала по новым световым сценариям
Жителя Мурманска посадили на 2,5 года за хищение сотни миллионов рублей из банка
Завершены поиски 12-летней и 17-летней девочек из Мурманской области
Уборщицу магазина, заставившую покупателей снять обувь, «переселили» в Полярный
Подопечный колонии в Мурмашах стал 41 на Всероссийском чемпионате по шахматам среди осужденных
МЕХА: теория цвета
В Снежногорске осудили хирурга, из-за которого погиб 16-летний мальчик
В Северодвинске на воду спустили атомный подводный крейсер "Новосибирск"
После драки: Депутаты Апатитов хотят ужесточить наказание для буйных подростков и их родителей
Уроженец Кировска застрелил полицейского в Саратове
В Мурманске опечатали баню "Громада"
Полиция нашла всех хулиганов из Полярных Зорь, которые пытались укатить огромный новогодний шар
Жители Мурманской области в среднем должны банкам 271 тысячу рублей на человека
В 2020 году многодетным семьям Мурманской области увеличат ежемесячное пособие до 17 709 рублей
Ребята зло пошалили: В Кольской школе №2 нашли осколок в тарелке с едой
Два пловца из Мурманской области могут попасть в Олимпийскую сборную России
В Мурманске пропала 17-летняя девушка в розовых джинсах
В Мурманской области могут появиться города трудовой доблести