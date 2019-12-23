2019-12-25T11:33:12+03:00
Звезды

Мурманский областной драмтеатр представил премьеру новогоднего спектакля "Елка для наследника Тутти"

Постановка для детей сделана по мотивам сказки "Три толстяка"
Мария ПАШЕНКОВА
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"Елка для наследника Тутти" - интерактивный спектакль. Фото: vk.com/murmandrama"Елка для наследника Тутти" - интерактивный спектакль. Фото: vk.com/murmandrama
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22 декабря в Мурманском областном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Елка для наследника Тутти". Это необычная постановка, созданная для новогодней кампании по мотивам сказки Юрия Олеши "Три толстяка".

- Новогоднюю сказку всегда выбирают, потому что очень сложно современного ребенка чем-то удивить, - рассказывает режиссер театра Станислав Васильев. - Во многих театрах сейчас для детей постарше делают одну елку, для малышей - другую. Мы пока, к сожалению, себе такого позволить не можем. И мы решили совместить.

Конечно, "Три толстяка" не самое веселое произведение, в нем заложен глубокий смысл рассуждений о том, кто стоит у власти, могут ли люди чувствовать себя людьми, а не механическими куклами. На первый взгляд кажется, что сюжет не самый праздничный. То режиссер-постановщик из Тольятти Олег Толоченко смог обыграть все так, что дети, не отрываясь, смотрят на сцену.

В сказке есть и те самые Три толстяка, и наследник Тутти, у которого, говорят, вместо живого сердца - железное, и веселая девочка Суок. И, как и в книге, их задача свергнуть злых правителей. Вот только поможет им в этом добрый Дедушка Мороз! Только волшебник не придет в город, где нет нарядной елочки. И героям спектакля надо сделать невозможное - достать дерево (а елки запрещены указом злых толстяков) и нарядить ее.

- Сказка проходит в декорациях цирка. Дети вовлечены в происходящее на сцене, это очень интерактивный спектакль, есть действия и на сцене, и в зале. На премьерных спектаклях мы смотрели на реакцию юного зрителя - она была очень хорошей, - продолжает Станислав Васильев. - У нас есть и грустный клоун, и веселый. Сама форма цирка позволяет нам все это воплотить.

Что интересно, до спектакля с детьми играют прямо в фойе театра артисты. Да и сама постановка не заканчивается на сцене: после нее тоже в фойе начинается еще одна веселая игра, которая продолжает сюжет.

Сказка не заканчивается на сцене, а продолжается в фойе в виде веселой игры. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сказка не заканчивается на сцене, а продолжается в фойе в виде веселой игры.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

К слову, в действе принимают участие студентки Мурманского колледжа искусств. Как признаются в театре, им очень нужна молодая кровь, и такие кадры только украшают спектакль.

"Елка для наследника Тутти" будет идти и до Нового года, и на январских праздниках. Познакомиться с афишей можно на сайте "драмы" или в группе "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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