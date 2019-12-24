В Апатитах появился самый большой чум в нашей стране

Этот рекорд родился случайно. Никто и подумать не мог, когда начиналось строительство, что Апатиты прогремят на всю страну как город, где есть самый большой чум.

Появился он в этнической деревне, что находится при базе отдыха «Огни Имандры».

- В 30-х годах прошлого века на этом месте Сергей Киров организовал пионерские лагеря. В 70-х года «Апатит» построил ведомственную базу отдыха. При ней был стадион, который в наши дни стал непопулярен, ведь спортивные площадки есть во многих дворах. Поэтому на его месте решили сделать этническую деревню для туристов, - рассказывает директор «Огней Имандры» Денис Соложенников.

С каждым годом объект пользовался все большим спросом, и пришло понимание, что надо расширяться. Так, в деревне было два чума, гостей водили в средний, где вмещалось до 30 человек, но при таком количестве было тесно. Поэтому начали строить новый.

- Сначала у нас не было задачи гнаться за рекордом. А когда начали строить, поняли, что он у нас получается огромным. Летом в Кировске проходил фестиваль «Полярный день», на котором представители Книги рекордов России фиксировали рекорд по ухе, сваренной из наибольшего количества видов рыб (рипус, сиг, семга, окунь, щука, корюшка, хариус, палия, голец, форель, язь, плотва, кумжа, ерш, горбуша, навага, зубатка, налим, сельдь, палтус, треска, мойва, керчак, пинагор, пикша, сайда, камбала, путассу, ряпушка, гольян, - Ред.). И мы решили, что можем заявиться, - пояснил Денис Соложенников.

И достижение было зафиксировано! На минувших выходных на базу отдыха приехали представители Книги рекордов России. И главный редактор Станислав Коненко (он же, к слову, фиксировал уху), торжественно вручил северянам диплом, что их чум – самый большой в России. Для понимания, его высота – 8 метров, а диаметр основания более 12 метров.

- При строительстве мы, конечно, учитывали знания саами, изучали специальную литературу. Это не новодел, а ручная работа по всем правилам. Те, кто окажется внутри, увидят, что там есть жерди, очаг и многое другое, - поясняет руководитель проекта.

В чуме специально обученный гид рассказывает гостям о жизни коренного малочисленного народа Кольского полуострова, знакомит с обычаями. Также на территории этнической деревни есть три, где можно пострелять из лука, вольер с оленями и собаками, настоящий парящий сейд, баня с молодильным чаном и традиционные саамские жилища.

- Этим мы хотим направить туристический поток на Апатиты. Сейчас он распространяется неравномерно: те туристы, кто не любит активный отдых, обычно едут в Мурманск или Териберку. Рекордный чум поможет привлечь к нам внимание. Есть хэштег «#НаСевереЖить», а мы придумали «#АвХибинахОтдыхать», - делится своими мыслями Денис.

К слову, познакомиться с культурой саами можно и в других городах Мурманской области, первенство здесь за Ловозерским районом, где живет большая часть представителей этого коренного малочисленного народа.