2019-12-23T17:55:49+03:00
Экономика

В Мурманске впервые прошел форум «Мой бизнес»

Встреча объединила около тысячи начинающих предпринимателей и тех, кто мечтает открыть свое дело
Ника СВЕТЛОВА
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Форум в Мурманске объединил более двух тысяч участников. Фото: правительство Мурманской областиФорум в Мурманске объединил более двух тысяч участников. Фото: правительство Мурманской области
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Работать в бюджетной сфере или частной – каждый решает сам для себя. Многих привлекает мысль быть самому себе начальником, но при этом не каждый решится открыть свое дело: страхов и сомнений слишком много. Поэтому важны мероприятия, которые вдохновят и научат. Одним из них стал бесплатный форум «Мой бизнес», который впервые прошел в Мурманске.

Встреча объединила как начинающих предпринимателей, так и тех, кто только думает открывать свое дело. Мурманская область стала двадцать первым регионом, где состоялся форум, продолжив серию всероссийских мероприятий под одноименным брендом. Форумы уже прошли в Иваново, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске, Кызыле, Челябинске и других городах. В общей сложности до конца года форумы «Мой бизнес» состоятся в более 25 российских регионах. Они проходят в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который был запущен в России для улучшения условий для бизнеса и будет реализован до 2024 года.

Как рассказали организаторы, форум в Мурманске собрал на одной площадке представителей бизнес-элиты, начинающих предпринимателей, руководителей и ведущих экспертов профильных министерств и ведомств. Хедлайнером форума стал маркетолог и основатель издательств «Манн, Иванов и Фербер» Игорь Манн. Также в числе спикеров были известные предприниматели, лидеры мнений и эксперты: основательница сети языковых школ Leo School Юлиана Кузнецова, автор бестселлера о правильном питании и создатель фитнес-проекта «Бешеная сушка» Василии Смольныи , основатель интернет – агентства Just Content Александр Воловик и другие, - рассказали организаторы мероприятия.

- На форуме собралось единовременно порядка тысячи гостей. Перед ними выступили 12 спикеров. Интересен форум не только для бизнесменов, но и сотрудникам фирм, например, менеджерам, маркетологам – каждый найдет для себя что-то новое и интересное. За один день можно получить большой заряд эмоций, чтобы сделать этот шаг и открыть свое дело. Для действующего бизнеса – это возможность скорректировать свою позицию на рынке, что-то изменить у себя в компании. 2019 год был знаковый для Центра поддержки предпринимательства региона. Мы преобразовываем центр услуг «Мой бизнес», в рамках одного окна здесь можно получить огромный перечень услуг, - пояснил руководитель Центра поддержки предпринимателей Мурманской области Артем Марышев.

Форум не состоялся бы в Мурманске без поддержки правительства региона. Здесь давно сделали ставку на развитие малого и среднего бизнеса.

- Надеюсь, что участники почерпнут что-то новое для себя. Бизнесменам выживать на Севере сложно - наш бизнес находится в неравных конкурентных условиях. Например, затраты на топливо, электричество и зарплаты раза в 3 выше, чем в других регионах. Для этого мы и создаем такие мероприятия. Задача правительства Мурманской области – помогать бизнесу, для этого мы сегодня работаем над созданием новых продуктов, чтобы наши предприниматели находились в выгодных условиях или хотя бы конкурентноспособных по отношению к бизнесу средней полосы, - рассказал на встрече вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов. - За счет привлечения дополнительных средств мы могли бы создать новые микрозаймы на более выгодных условиях, увеличить их размер до 5 миллионов и расширить линейку кредитного портфеля. У нас много закрытых территориальных образований, поэтому мы готовим отдельные продукты для предпринимателей, которые работают именно в ЗАТО. Не исключаем привлечения для помощи такие организации, как Корпорация малого и среднего предпринимательства и Корпорация развития Дальнего Востока. Также мы говорим о безвозмездной помощи в виде грантов.

На форуме выступил вице-губернатор Дмитрий Филиппов. Фото: правительство Мурманской области

На форуме выступил вице-губернатор Дмитрий Филиппов. Фото: правительство Мурманской области

Сейчас в регионе работает порядка 26 тысяч малых и средних Главная проблема видится в том, что с каждым годом их становится все меньше. В среднем за год исчезает около 700 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Это больше общероссийского показателя. Основных причин две – укрупнение и отток населения.

- Наша задача и этого форума, чтобы как можно больше предпринимателей узнали о помощи, которая есть от государства и нашего бизнеса, - говорит Андрей Дочкин, руководитель центра «Мой бизнес» в Мурманской области. - Помимо мер поддержки мы готовим пакет предложений для федеральных ведомств расширить перечень мер и объем предоставляемой поддержки в частности в сфере закупок. Этот год для нас очень показательный: из федерального бюджета мы получили порядка 300 миллионов рублей на поддержку предпринимательства, это в разы больше, чем в предыдущем. По микрофинансовым займам мы выдали больше 250 миллионов, годом ранее этот показатель было всего 100-120 миллионов. И такой темп мы не намерены снижать.

НА ЗАМЕТКУ

Где получить консультацию, если хочешь открыть свое дело

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, телефон (8152) 41-07-44;

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области, телефон (8152) 41-11-22;

Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, телефон (8152) 43-29-49;

Центр кластерного развития Мурманской области, телефон (8152) 41-07-95;

Центр молодежного инновационного творчества, телефон (8152) 41-07-44.

Все организации находятся по адресу Мурманск, ул.Подстаницкого, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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