В Заполярье создадут Арктический центр судоремонта и судостроения

Форпост Арктики, ворота в Арктику, столица Арктики, - как только не называют Мурманск не только в СМИ, но и в официальных речах наших политиков. В сторону белой макушки Земли смотрит с интересом не только Россия. Канада, Норвегия, США и даже Китай, - все они заинтересованы в своем присутствии в царстве льда и наращивании мощи. Не удивительно, что Мурманску отводят такую роль в этой игре. Но чтобы она Россия была примой на сцене, надо воплотить в жизнь амбициозные проекты.

Москва дала добро

Один из них губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, во время его рабочей поездки в наш регион. Глава федерального ведомства ознакомился с логистическими и судоремонтными мощностями на территории региона, а также провел выездное заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга РФ.

В сопровождении первых лиц области Денис Мантуров ознакомился с ходом реконструкции сухого дока филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка», совершил облет акватории Кольского залива и ряда объектов, среди которых – стройплощадки порта «Лавна» и Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПО «НОВАТЭК», 82 СРЗ в Росляково и другие.

Было озвучено важное решение, которое повлияет на все развитие большой отрасли экономики нашего региона. Сейчас предприятия, которые отвечают за «корабельные» дела, работают обособленно друг от друга. Но скоро они будут трудиться плечо о плечо.

В ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом глава Минпромторга сообщил, что федеральный центр поддерживает инициативу региона по созданию в Заполярье судоремонтного промышленного кластера. 35 СРЗ, 10 СРЗ и завод «Нерпа» будут объединены в новое предприятие – Арктический центр судоремонта и судостроения. Заводы по-прежнему останутся в периметре Объединенной судостроительной корпорации, но за счет своей автономности Арктический центр сможет работать более эффективно. В свою очередь, Мурманская область возьмет на себя обеспечение АЦСС высококвалифицированным персоналом.

В сопровождении первых лиц области Денис Мантуров ознакомился с ходом реконструкции сухого дока филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка», совершил облет акватории Кольского залива и ряда объектов. Фото: правительство Мурманской области

- Консолидация трех предприятий позволит оптимизировать издержки, повысить управляемость, сконцентрировать ресурсы, повысить производительность труда и заработную плату, увеличить сумму налогов в региональный бюджет. Совместно с ОСК и Мурманской областью мы будем наращивать компетенции в судоремонте и рассчитываем на то, что в регионе будут развиваться и другие отрасли обрабатывающей промышленности, – подчеркнул Денис Мантуров.

Новые ниши

Заседание Координационного совета по промышленности было посвящено диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в регионах. По словам Дениса Мантурова, доля гражданской продукции в общем объеме выпуска оборонных предприятий уже достигла почти 21%, но для достижения целевых уровней, установленных Президентом РФ (50% к 2030 году), требуется проектирование новых, конкурентоспособных видов продукции, освоение экономически эффективных технологий и выход на новые рыночные ниши.

- Нам необходимо уже сейчас максимально задействовать наши компетенции в ОПК, чтобы в полной мере использовать существующие возможности для масштабирования спроса на гражданскую продукцию «оборонки, – отметил министр.

По мнению Андрея Чибиса, основной компетенцией ОПК нашего региона, способной к диверсификации, является судоремонт и судостроение, и в этом плане решение о создании Арктического центра судоремонта дает области серьезный толчок к развитию.

- Те компетенции, которые у нас есть, те мощности, которые существуют, и тот спрос, который сегодня появляется благодаря большим инвеспроектам, связанным с развитием Севморпути, работой на шельфе, новым портом «Лавна», – все это обеспечивает спрос и загрузку. Наша задача – сделать так, чтобы у нас появился настоящий центр судоремонта с «головой» в Мурманской области, крупный налогоплательщик и работодатель, – подчеркнул глава региона.

Помимо Арктического центра судоремонта и судостроения, поддержку Минпромторга РФ получили еще два проекта Мурманской области – по созданию в Заполярье испытательного полигона нефтегазового оборудования и логистической базы шельфовых проектов.

КСТАТИ

Остановить отток денег

После заседания Координационного совета Андрей Чибис и президент ОСК Алексей Рахманов подписали соглашение о сотрудничестве в создании на базе 10-го СРЗ морехозяйственного комплекса «Полярный».

В частности, на нем промысловые суда получат причалы для швартовки и стоянки. Это значит, они здесь можно будет выгружать, принимать, хранить и отгружать рыбопродукцию. Помимо этого будет осуществляться тот же ремонт ссудой, оборудования, которое необходимо в море, и многого другого. Предполагается, что в проект инвестируют с разных уровней около 2,3 миллиарда рублей.

- К сожалению, в значительной степени рыболовный флот сегодня обслуживается не в России. В этом смысле мы очень серьезно проигрываем конкурентам, например, из Норвегии. Притом что у нас один из крупнейших рыбопромышленных кластеров, мы добываем огромные объемы рыбы. Наши суда и компании являются потенциальными потребителями услуг судоремонта в Мурманской области. 24 судна заложены или уже дорабатываются по инвестквоте для наших рыбопромышленников. Эти суда мы уже имеем шанс забрать на судоремонт, на обслуживание себе, а не отдать в порты других стран, - подчеркнул Андрей Чибис.

Для справки, каждый год судовладельцы тратят на ремонт гражданских судов, чьи порты приписки находятся в Мурманской области, почти 2 миллиарда рублей. Только четверть от этой суммы приходится на наш регион. Остальная прибыль уходит за его пределы.