Сколько стоит заказать Деда Мороза и Снегурочку в Мурманске 2019: цены, особенности

На носу Новый год: витает аромат мандаринов, кругом предпраздничная суета, северяне вовсю наряжают зеленых красавиц дома, а дети с нетерпением ждут подарков от Деда Мороза. По последнему пункту перед родителями каждый раз встает дилемма и приходится ломать голову: пригласить домой профессионального новогоднего волшебника с его внучкой, что влетит в копеечку, или все-таки снарядить поздравлять ребенка переодетого папу или другого родственника, что будет дешево и сердито, но с вероятностью того, что ребенок сможет разгадать хитрый план.

Если рисковать все-таки не хочется, можно обратиться в компанию, которая предоставит Деда Мороза и Снегурочку. Тут и ребенок будет счастлив, и родители спокойны.

В Мурманске, в среднем заказать главного волшебника вместе со Снегурочкой будет стоить 2500 рублей. Но все зависит от конкретного дня, в который пригласить актеров. Так, до 28 декабря цены оказались невысокие – программу на 15-20 минут, которая включает в себя игры, стихи, хороводы, вручение подарков и фото на память, многие мурманские компании предлагают за 1500 рублей.

С приближением Нового года стоимость начнет расти. С 28 по 30 декабря подарить своему чаду частичку волшебства можно будет примерно за 2500 рублей.

А вот 31 декабря, в самый канун праздника, цены взлетают выше крыши: Дед Мороз и Снегурочка порадуют ребенка за 3200 рублей до 17 часов и уже после этого времени, так сказать, в самый пик, за 4000 рублей. Так что для такого случая мурманским родителям придется знатно раскошелиться. Зато ребенок наверняка будет в полном восторге.

Уже после Нового года цены идут на спад. Так, 1 и 2 января юного северянина поздравят профессиональные волшебники за 2000-2500 рублей.

Самого дешевого Деда Мороза можно заказать за 1100-1300 рублей, но только на 10-15 минут. Соответственно, такие расценки продержатся до 28 декабря. Ну, а услуги самого дорогого волшебника будут стоить в районе 4500 рублей за полчаса, если хочется пригласить дедушку под самый Новый год.

«Забронировать» Деда Мороза и Снегурочку в заполярной столице пока еще можно. Как выяснил корреспондент «КП», места есть даже на 31 декабря.

Самое короткое поздравление новогодних чародеев будет длиться 10 минут, а самое длинное – один час. Помимо вручения подарков, песенок, стихов и хороводов разные компании предоставляют свои интересные услуги. Например, зажжение сердца пожеланий, подарок-сюрприз от Деда Мороза, фокусы, мандариновый турнир. А вот символ этого года – мышь, вряд ли заглянет на огонек, так как большинство организаций предлагает только главных новогодних чародеев. Даже американскую версию новогоднего волшебника - Санта-Клауса - заказать в Мурманске, скорее всего, не получится. Как отвечают «Комсомолке» в разных организациях по проведению праздников, «Дед Мороз – это все-таки классика».

В том случае, если тратиться на профессионала своего дела желания нет, есть другой вариант – взять на прокат костюмы Деда Мороза и Снегурочки, и самим поздравить ребенка, переодев себя, своих знакомых или родственников. В Мурманске можно взять один костюм на сутки за 500-1000 рублей. Соответственно, полный комплект для двух человек обойдется до 2000 рублей, что выходит дешевле услуг новогодних аниматоров. Главное, чтобы малыш ничего не заподозрил.

А вот наймете ли вы Деда Мороза и Снегурочку, или сами станете ими – это не важно. Важно, чтобы дети в итоге оказались счастливы и поверили, что чудеса действительно случаются.