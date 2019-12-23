В Никеле обсудили перспективы развития моногорода в XXI веке

Никель – уникальный моногород для Заполярья. Он находится в 30 километрах от российско-норвежской границы, здесь красивая природа и живут удивительные люди. Но долгие годы эти преимущества почти не использовались, а ставка делалась на производство «Норникеля». Однако в начале декабря начался процесс закрытия плавильного цеха Кольской ГМК – к этому шли несколько лет. Шаг серьезный, но волнения, что жизнь в Никеле сбавит темп, напрасны. 19 декабря в визит-центре заповедника «Пасвик» прошла стратегическая сессия «Никель: от моногорода к поливозможностям», на которой обсудили дальнейшие перспективы развития поселка без плавильного производства. Участие в ней приняли губернатор Мурманской области Андрей Чибис, старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова, директор Кольской ГМК Евгений Борзенко, представители Министерства экономического развития Российской Федерации, некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» и фонда «Сколково», а также экологи, эксперты и представители общественных организаций.

Никелю необходим глоток свежего воздуха - развитие нового бизнеса, чтобы появились рабочие места.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Своих не бросаем

Генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко пояснил, что цех закрывается по нескольким причинам. Среди них - выбросы в атмосферу диоксида серы, что пагубно сказывается на экологии и доставляет дискомфорт соседям приграничной зоны, устаревшее производство и экономическая нецелесообразность его модернизации. Этот шаг предпринимается в рамках беспрецедентной экологической программы «Норникеля» и позволит свести к нулю экологическую нагрузку в Печенгском районе.

- Кольская ГМК до 25 декабря следующего года будет поэтапно останавливать производство в цехе. Это затронет интересы 660 человек, которые здесь трудились. Однако более 90% из них готовы повышать квалификацию, менять профессию и обучаться, - подчеркнул Евгений Викторович. - Сейчас остановлен один плавильный агрегат, на котором работали 65 человек. Большая часть рабочих уже трудоустроена на других предприятиях компании.

Для тех, кто хочет продолжить работу в других городах, где присутствует компания, будут выделены средства на обучение персонала. Также в поселке будет создан Центр трудоустройства, где можно будет получить информацию о наличии вакансий, о возможностях переобучения, получить консультацию, узнать полезные телефоны и оставить сведения о себе.

Генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко пояснил, что цех закрывается по нескольким причинам.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Будущее поселка

Никелю необходим глоток свежего воздуха - развитие нового бизнеса, чтобы появились рабочие места.

- Мы видим будущее в развитии готовых франшиз, социальном предпринимательстве, туризме. На этой форсайт-сессии мы сформируем пул идей, которые в ближайшие три месяца должны быть интерпретированы как программа развития Печенгского района и Никеля. Только объединив мнение всех заинтересованных сторон, можно получить жизнеспособный план. Мы настроены на то, что появятся новые предприятия разного спектра деятельности - от информационных технологий до туризма, каждое из которых даст возможность людям работать и получать достойное вознаграждение. Экономика района, которая держится на платежеспособном населении, останется прежней. Наша задача, чтобы она еще и развивалась, - отметила старший вице-президент – руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ПАО «ГМК «Норильский Никель» Лариса Зелькова.

Андрей Чибис подчеркнул, что есть много путей для развития поселка, а закрытие плавцеха - лишь импульс для новых возможностей:

- Дальнейшее развитие Никеля мы обсуждаем с местными жителями, с федеральным Минэкономразвития, руководством компании «Норникель» и Кольской ГМК. Географическое положение поселка, где можно организовать безвизовый въезд для иностранных туристов, прекрасная природа, порт Лиинахамари, Кольская сверхглубокая скважина, – это все безусловные точки роста. Они дают возможность не для выживания, а именно для развития. Важно, чтобы здесь была точка жизни, экологически чистая и безопасная. Мы готовы уже сегодня выдать на открытие своего дела до миллиона рублей, помимо национальных проектов.

До 2023 года «Норникель» инвестирует в проекты Мурманской области около 140 миллиардов рублей.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

И это не вся поддержка: как рассказал старший управляющий директор департамента проектного офиса Фонда Альмир Хабибрахимов, фонд готов предоставить потенциальным инвесторам беспроцентные займы до 250 миллионов рублей и выше - под 5% годовых. Тему развития моногорода при помощи туризма затронул руководитель автономной некоммерческой организации «Беллона» Андрей Золотков.

- Так как Никель расположен на границе с Норвегией, здесь вполне можно заняться туризмом. Например, сделать супермаркет, где норвежцы смогут купить дешевые товары; организовать для гостей недорогую медицинскую помощь, косметические услуги и тому подобное. Но чтобы туризм появился, Никелю нужен свой «Левиафан». Как мы помним, Териберка стала привлекательной именно благодаря этому фильму, и Никелю нужно что-то подобное, - поделился идеями Андрей Золотков.

Он также отметил, что совместно с норвежской «Беллоной» в поселке могут провести культурное мероприятие, которое усилит интерес к Никелю. Подробности станут известны в ближайшее время.

В целом, на то, чтобы выстроить план действий, понадобится не так много времени.

- Есть много наработок, различные мероприятия, спецпроекты. Минэкономразвития России посодействует в разработке программы развития Печенгского района, которая должна полностью сформироваться ко второму кварталу 2020 года – подчеркнул директор Департамента планирования территориального развития Минэкономразвития РФ Алексей Елин.

Мелющие шары и переработка шлаков

На форсайт-сессии выступили бизнесмены, которые предложили уже готовые проекты для реализации в северном поселке. Одним из них стало создание мини-металлургического завода по производству мелющих шаров.

- Основное сырье, которое планируем использовать, лом черных металлов. Часть будет получена за счет утилизации затонувших судов, что поспособствует решению экологической проблемы в Мурманской области. На предприятии предполагается порядка 350-400 рабочих мест. Это поможет снизить социально-экономическую напряженность в поселке, - рассказал представитель компании ООО «Сириус» Алексей Райкевич.

Второй интересный бизнес для Никеля - создание завода по переработке шлаков в абразивные порошки.

- Такие абразивы используются в судоремонте, нефтяной промышленности. Предполагается строительство небольшого предприятия, где будет 50-55 рабочих мест. Мы уже подписали договор о поставке продукции с Кольской ГМК, выделили землю под завод. Реальный срок реализации проекта - 2022 год, – пояснила директор ООО «Уралгрит» Надежда Перевалова.

Как видим, органы власти, предприниматели, общественные организации и компания «Норникель» готовы поддержать поселок и заинтересованы в том, чтобы уже в ближайшем будущем здесь кипела жизнь и сюда хотелось приехать.

- Мы хотим, чтобы в Никеле не нарушился баланс жизни, и население чувствовало себя комфортно. Будем делать все возможное, чтобы поселок развивался полным ходом, - подчеркнула депутат Совета депутатов городского поселения Никель Валентина Тедеева.

Немаловажно, что до 2023 года «Норникель» инвестирует в проекты Мурманской области около 140 миллиардов рублей.