Почему пенсионеры Мурманской области судятся из-за «северной дороги»

Отпуск – удовольствие не из дешевых, поэтому государство идет на встречу заполярным жителям преклонного возраста, возвращая потраченные на дорогу деньги. Вот только далеко не каждому Пенсионный фонд стремится компенсировать расходы, поэтому пенсионеры идут в суд. «Комсомолка» разбиралась, почему сложилась такая ситуация.

Зрим в корень

Для начала надо понять, кому именно Пенсионный фонд готов компенсировать «северную» дорогу. Таких категорий три: неработающие пенсионеры; те, кто получает страховую пенсию по старости (мужчины с 60 лет и женщины – с 55 лет, кроме льготных категорий); получатели страховой пенсии по инвалидности.

При этом государство поможет рублем далеко не во всех случаях. Так, компенсацию можно получить лишь за путешествия по территории России. Также есть четыре важных правила (читайте «Конкретно»). Если пенсионеры едут в другую страну или путешествуют на личном транспорте, то попадают в законодательную дыру.

- Пенсионный фонд может отказать в выплате компенсации согласно требованиям законодательства - статье 34 Закона РФ от 19.02.1993 года и правилам, утвержденным постановлением правительства РФ от 01.04.2005 года №176. Там указано, что место отдыха пенсионера должно находиться на территории России, а личный транспорт в законе не прописан, - рассказал «КП» начальник отдела социальных выплат отделения ПФР по Мурманской области Александр Устинов.

По информации отделения, сейчас по инициативе правительства готовятся поправки в закон, предусматривающие оплату проезда пенсионерам до границы, а также проезд к месту отдыха на своих машинах.

Цифры и суды

Пока изменений в законодательстве, регулирующем этот вопрос нет, северянам приходится обращаться в суд, чтобы добиться денег. За помощью в этом деле пенсионеры обращаются в прокуратуру.

Согласно официальной статистике, с января по сентябрь этого года прокуроры Мурманской области направили в суды общей юрисдикции 246 таких исков на общую сумму 2,7 миллиона рублей. Суды удовлетворили 232 иска на 2,5 миллиона рублей, остальные находятся на рассмотрении.

- За 2018 год число исков составило 682 на сумму 6,3 миллионов рублей, - сообщила старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

По данным Пенсионного фонда Мурманской области, с 1 января по 1 октября этого года в отделении отказали с компенсации по тем или иным причинам 3470 заполярным пенсионерам.

От ворот поворот

К счастью, в подавляющем большинстве случаев проблема разрешается в пользу пенсионера, и дорожные расходы возмещают, даже если отдыхающий ездил в другую страну или путешествовал на личном авто. Однако есть и другие причины, по которым местным жителям не компенсируют дорожные траты.

- Мы не можем вернуть деньги, если человек обратился раньше, чем через два года после предоставления предыдущей компенсации. Также если северянин работает или не получает страховую пенсию по старости или инвалидности, ему вправе отказать в возвращении денежных средств, - объяснил Александр Устинов.

Еще одна причину отказа – отсутствие проездных документов. Поэтому пенсионерам обязательно нужно сохранять билеты, чеки на бензин, посадочные талоны и квитанции.

Как возместить затраты на дорогу

Компенсацию можно получить до поездки - по талонам проездных документов, либо после поездки - когда компенсируют фактические дорожные затраты.

- Чтобы получить спецталоны, дающие право на покупку билетов, пенсионеру нужно обратиться в отделение ПФР или в МФЦ с заявлением и документами, которые смогут подтвердить будущее пребывание в месте отдыха. Это может быть путевка, курсовка или приглашение на отдых от конкретного человека. После одобрения ПФР пенсионер должен обратиться в транспортную организацию, с которой заключен контракт (адреса подскажут при выдаче талонов), для обмена талонов на билеты туда и обратно, - рассказывают в Пенсионном фонде Мурманской области.

- Иногда может понадобиться дополнительная справка. Например, если пожилой северянин ехал в купейном вагоне поезда. Подробную информацию о справках можно получить по телефону либо обратившись в клиентскую службу ПФР - специалист уточнит маршрут следования, номер и категорию поезда и разъяснит, какую справку и в какой организации следует получить. Эту информацию пенсионер может выяснить в ПФР до поездки, если он уже решил, каким маршрутом и транспортом поедет, либо уже после возвращения из отпуска, - отмечает Александр Устинов.

КОНКРЕТНО

В каких случаях работает компенсация за «северную» дорогу:

1. Поездка в плацкартном вагоне;

2. билет эконом-классе самолета;

3. каюта третьей категории речного судна или четвертого-пятого класса морского судна;

4. междугородний автобус.

Для возмещения расходов уже после отпуска, нужно следовать такому алгоритму:

- Написать заявление и приложить к нему билеты. Сделать это можно в ПФР, в МФЦ, на портале «Госуслуг»;

- если заявление оформлялось в электронном виде, билеты нужно принести в отделение ПФР в течение 5 дней после получения уведомления о приеме заявления;

- в течение 10 рабочих дней ПФР сообщит о положительном решении либо об отказе, объяснив причины. Выплата компенсации приходит вместе с пенсией.

Информацию о компенсации проезда можно уточнить по телефону горячей линии отделения ПФР (8152) 403-780 или на сайте www.pfrf.ru.