Память о подводниках спрятали в оффшор

В августе-сентябре 1941 года советские подводники совершили несколько дерзких прорывов в гавань Линахамари – одну из опорных баз противника. Первой сюда проникла подводная лодка М-174 под командованием капитан-лейтенанта Николая Егорова. К сожалению, вражеских кораблей в порту не оказалось. А вот прорыв в гавань подводной лодки М-172 капитан-лейтенанта Израиля Фисановича стал удачным: одной торпедой лодка уничтожила стоящее под разгрузкой судно. При заходе на цель капитан ориентировался прежде всего на гидроакустические данные - это была первая на нашем флоте перископно-акустическая торпедная атака. Вскоре отличилась и М174, которая, зайдя в порт, потопила транспорт.

Всего летом-осенью 1941 года подводники Северного флота по инициативе капитанов совершили девять прорывов в порты и базы противника.

В 30-летнюю годовщину этих событий Аркадий Иванович Жиделев - командир 42-й бригады подводных лодок, которая базировалась в Линахамари, предложил увековечить героизм моряков. И в 1972 году силами бригады на возвышении мыса Лодейный был построен монумент в виде фрагмента рубки и стелы, символизирующей перископ.

В 1995 году 42-ю бригаду расформировали, а ее территория перешла в частные руки. С 2012 года здесь хозяйствует ООО «Прибрежный», учредителем которого является оффшорная кипрская компания PribrezhniyInvestments. Правда суть слова «хозяйствует» в этом случае не очень понятна. Поначалу арендатор амбициозно заявлял о готовности инвестировать в строительство на его территории нефтеналивного терминала и перегрузочного комплекса. Этот проект оживил бы социально-экономическую ситуацию в Линахамари. Но до сих пор там – забор, замки на воротах, и никаких следов хозяйственной деятельности. По утрам отходит пароходик от причала, вечером возвращается. Все.

Хотя Линахамари и нельзя назвать процветающим поселком, в нем есть небезразличные люди, которые хотели подремонтировать памятник. Сообщили об этом генеральному директору «Прибрежного» Владиславу Ерченко. Его ответ общественникам передал через забор охранник: «хозяин добро не дал, пускать никого не разрешает».

В Мурманске еще живут люди, которые строили монумент. Однажды они приехали вместе с ветеранами, чтобы отдать дань памяти героям-подводникам, возложить цветы, но получили от ворот поворот…

В 2015 году Комитет по культуре и искусству Мурманской области внес монумент в реестр объектов культурного наследия, но год назад вдруг исключил. Основанием стала историко-культурная экспертиза. По оценке частного эксперта Валерия Гуляева, историко-культурной ценности монумент не имеет, поскольку события лета/осени 1941 года происходили в акватории (!!!) Линахамари, а не на суше. А значит, включение его в реестр объектов культурного наследия не обосновано.

А раз так, то государство не обязано следить за сохранностью памятника и его состоянием, а уж коммерсант - и вовсе. Снесет, да и забудет. Или оставит без ухода, как это сейчас и происходит – сам развалится. Судя по всему, для бизнесменов он не представляет такой ценности, как участок земли, на которой они ничего не делают. Что уж тут говорить о долге памяти героям далекой войны, и о социальной ответственности перед живущими сейчас. Все это словно спрятано в оффшор…