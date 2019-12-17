На Кольской АЭС в 2019 году организовали более 150 спортивно-массовых мероприятий

На Кольской атомной станции состоялся традиционный торжественный вечер, посвященный подведению итогов 46-й комплексной Спартакиады и спортивных итогов года. Наградами были отмечены более 80 лучших спортсменов, физоргов, спортивных судей, тренеров-общественников и ветеранов спорта.

2019 год был объявлен в «Росатоме» «Годом охраны труда, здоровья и здорового образа жизни». В рамках этого проекта на Кольской АЭС удалось провести более 150 масштабных спортивно-массовых мероприятий.

- Физкультура и спорт давно стали неотъемлемой частью общественной жизни коллектива Кольской АЭС. Занятия спортом не только помогают сохранять физическое здоровье и позитивный эмоциональный настрой, но и формируют лидерские качества, что очень важно для развития производства, роста производительности труда и повышения качества работ, - считает директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В 2019 году по итогам 10-й юбилейной зимней Спартакиады среди российских атомных станций спортсмены Кольской АЭС заняли первое место в неофициальном медальном зачете.

На атомной станции сформированы сборные команды по 22 видам спорта, а также действуют 10 любительских спортивно-оздоровительных клубов.

Летний спортивный сезон также ознаменовался чередой ярких корпоративных соревнований. По инициативе клуба «Марафонец» Первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС в акватории озера Пинозеро впервые состоялись соревнования по плаванию на открытой воде. Водный праздник получился настолько необычным и интересным, что решено сделать его традиционным, а также пригласить к участию спортсменов других атомных станций.

«Атомная регата-2019» в конце июля стала одним из самых заметных событий. На бурлящей воде реки Нива спортсмены разыграли более 100 наград и отметили высочайший уровень подготовки и организации состязаний, ставших еще одной визитной карточкой Кольского полуострова. Вдохновитель «Атомной регаты» и руководитель туристического клуба «ВОДИной» при профкоме Кольской АЭС Виталий Чорномаз на торжественной церемонии был награжден почетным знаком «За трудовую и спортивную доблесть».

Работники Кольской АЭС были одними из самых активных участников спортивно-оздоровительного корпоративного проекта «Мегаватт здоровья». С момента его старта они прошли, пробежали, проплыли и проехали на велосипедах 147 725 км. Это второй результат среди всех предприятий концерна «Росэнергоатом». Теперь километры будут конвертированы в рубли, которые направят на помощь тяжелобольным детям.

На протяжении всей истории Кольской атомной станции на предприятии ежегодно проводится комплексная Спартакиада среди цехов, подразделений и отделов, а также команд подрядных организаций. В 2019 году участниками Спартакиады стали более 1700 человек, которые соревновались в 14 видах спорта. Переходящий кубок состязаний в этот раз завоевала объединённая команда цеха обеспечивающих систем, химического цеха, железнодорожного участка и службы безопасности.

Всего же на атомной станции сформированы сборные команды по 22 видам спорта, а также действуют 10 любительских спортивно-оздоровительных клубов. По статистике, каждый третий житель заполярного атомграда регулярно занимается спортом, посещает спортивные секции и участвует в соревнованиях. Для этого при содействии Кольской атомной станции в Полярных Зорях создана вся необходимая инфраструктура: горнолыжный комплекс «Салма», плавательный бассейн, крытая ледовая арена, спортивные залы, футбольный и лыжный стадионы.