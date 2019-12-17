2019-12-17T12:18:05+03:00
Общество

На Кольской АЭС в 2019 году организовали более 150 спортивно-массовых мероприятий

Для этого в Полярных Зорях есть вся необходимая инфраструктура
Поделиться:
«Атомная регата-2019» в конце июля стала одним из самых заметных событий.«Атомная регата-2019» в конце июля стала одним из самых заметных событий.
Изменить размер текста:

На Кольской атомной станции состоялся традиционный торжественный вечер, посвященный подведению итогов 46-й комплексной Спартакиады и спортивных итогов года. Наградами были отмечены более 80 лучших спортсменов, физоргов, спортивных судей, тренеров-общественников и ветеранов спорта.

2019 год был объявлен в «Росатоме» «Годом охраны труда, здоровья и здорового образа жизни». В рамках этого проекта на Кольской АЭС удалось провести более 150 масштабных спортивно-массовых мероприятий.

- Физкультура и спорт давно стали неотъемлемой частью общественной жизни коллектива Кольской АЭС. Занятия спортом не только помогают сохранять физическое здоровье и позитивный эмоциональный настрой, но и формируют лидерские качества, что очень важно для развития производства, роста производительности труда и повышения качества работ, - считает директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В 2019 году по итогам 10-й юбилейной зимней Спартакиады среди российских атомных станций спортсмены Кольской АЭС заняли первое место в неофициальном медальном зачете.

На атомной станции сформированы сборные команды по 22 видам спорта, а также действуют 10 любительских спортивно-оздоровительных клубов.

На атомной станции сформированы сборные команды по 22 видам спорта, а также действуют 10 любительских спортивно-оздоровительных клубов.

Летний спортивный сезон также ознаменовался чередой ярких корпоративных соревнований. По инициативе клуба «Марафонец» Первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС в акватории озера Пинозеро впервые состоялись соревнования по плаванию на открытой воде. Водный праздник получился настолько необычным и интересным, что решено сделать его традиционным, а также пригласить к участию спортсменов других атомных станций.

«Атомная регата-2019» в конце июля стала одним из самых заметных событий. На бурлящей воде реки Нива спортсмены разыграли более 100 наград и отметили высочайший уровень подготовки и организации состязаний, ставших еще одной визитной карточкой Кольского полуострова. Вдохновитель «Атомной регаты» и руководитель туристического клуба «ВОДИной» при профкоме Кольской АЭС Виталий Чорномаз на торжественной церемонии был награжден почетным знаком «За трудовую и спортивную доблесть».

Работники Кольской АЭС были одними из самых активных участников спортивно-оздоровительного корпоративного проекта «Мегаватт здоровья». С момента его старта они прошли, пробежали, проплыли и проехали на велосипедах 147 725 км. Это второй результат среди всех предприятий концерна «Росэнергоатом». Теперь километры будут конвертированы в рубли, которые направят на помощь тяжелобольным детям.

На протяжении всей истории Кольской атомной станции на предприятии ежегодно проводится комплексная Спартакиада среди цехов, подразделений и отделов, а также команд подрядных организаций. В 2019 году участниками Спартакиады стали более 1700 человек, которые соревновались в 14 видах спорта. Переходящий кубок состязаний в этот раз завоевала объединённая команда цеха обеспечивающих систем, химического цеха, железнодорожного участка и службы безопасности.

Всего же на атомной станции сформированы сборные команды по 22 видам спорта, а также действуют 10 любительских спортивно-оздоровительных клубов. По статистике, каждый третий житель заполярного атомграда регулярно занимается спортом, посещает спортивные секции и участвует в соревнованиях. Для этого при содействии Кольской атомной станции в Полярных Зорях создана вся необходимая инфраструктура: горнолыжный комплекс «Салма», плавательный бассейн, крытая ледовая арена, спортивные залы, футбольный и лыжный стадионы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
«Из-за какого-то слова «чурка» сломали жизнь»: суд отказался оправдать учительницу, которая велела мигрантке учить русский язык
Ветерана труда из Новосибирской области, которая отработала в школе 40 лет, признали экстремистом. Причина - инцидент на родительском собрании
Готовы ли Вы учиться после 50 лет?
В России активно в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется Программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста
Новости 24
Мурманский олигарх Геннадий Шубин требует у казначейства полмиллиона рублей за незаконное уголовное преследование
Замдиректора Фонда капремонта Мурманской области отправили под домашний арест на два месяца
В Апатитах задержали мужчину, которого обвиняют в сексуальном преступлении против несовершеннолетнего
В Мурманске четырехлетняя девочка выпала из окна на девятом этаже
В Мурманске у Спаса-на-Водах прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Время дарить подарки: отправляйте праздничные посылки в отделениях Boxberry
В Мурманске избитому до полусмерти котенку нашли новый дом
Сейдозеро признали одним из самых красивых озер России
В Мурманской области проверят культурные, спортивные и социальные объекты на наличие наледи на крышах
Конькобежцы из Мурманской области завоевали пять медалей на IV этапе Кубка Мира в Японии
В Мурманске рабочие, сбивая сосульки, сломали козырек дома
Анонимные электронные письма об угрозе взрыва получили в Апатитах, Кандалакше, Кировске и Полярных Зорях
В Мурманск театр кукол справил новоселье
По итогам 2019 года в Мурманской области должны насчитать 67 тысяч иностранных туристов
Из 49 закрытых в Мурманской области «наливаек» только три исчезли навсегда
В Мурманске уже почти два месяца ищут 29-летнего мужчину в очках
В Мурманске из-за угрозы взрыва снова эвакуируют здание областного правительства