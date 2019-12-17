Гороскопы о судьбе самой Вселенной

Вселенная интересует человека с древних времен. На каждом этапе истории у человечества возникали свои мировоззрения - начиная с религиозных сюжетов о «Сотворении мира» и заканчивая моделями, созданными учеными: Аристотелем, Ньютоном, Эйнштейном. Сейчас за основу взята теория Большого взрыва.

Несмотря на огромное количество проведенных исследований, к существующей модели мира по-прежнему остается много вопросов, а это значит, что впереди нас ждут новые воззрения, знания и, конечно же, открытия.

Со своими гипотезами выступили выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения, заслуженный работник культуры РФ Николай Попов и заслуженный изобретатель Республики Карелия, председатель Совета директоров ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР»» Юрий Горбань.

В их статье предлагаются новые подходы к решению проблемы. Хорошо это или плохо, что авторы относятся к специалистам из других областей знаний? Пожалуй, судить об этом должен читатель. Однако факт в том, что концепции этих исследователей явно не перегружены академическими теориями. А такое, когда речь идет об изучении Вселенной, бывает довольно-таки редко…

Приведем самые любопытные фрагменты из публикации.

Движение нашей Метагалактики в общем потоке материи Вселенной по рельефу твердой основы гигантской массы вещества

Куда плывут Галактики?

В своей работе Николай Попов проводит параллель между текущей и бурлящей водой и представляемыми в различных источниках структурами Вселенной. При этом у исследователя возникает желание найти у них общее не только во внешнем сходстве.

- Как и массы воды в реке, движущейся по рельефу под воздействием гравитационных сил Земли, то есть по уклону дна реки сверху вниз в одном направлении от источника к какому-то водоему (озеро, море и т.п.), так и наша Метагалактика, которая является частью Вселенной, движется в одном направлении откуда-то куда-то, - отмечает Николай Попов.

Исследователь приводит цитату из книги Анатолия Бернацкого «100 великих тайн Вселенной»: «...Млечный путь вместе ... с другими огромными массами космической материи мчится… со скоростью 600 км/сек (!) в направлении какого-то неустановленного, но невообразимо мощного источника гравитации, масса которого около десяти тысяч галактик (крупных). И в этот гигантский и одновременно странный омут затягивается почти половина вещества нашей Вселенной. И за многие миллиарды лет в этом бездонном Вселенском колодце, вероятно, скопилось столько материи, что даже приблизительно его количество никто не осмеливается назвать. Назван этот вселенский колодец «Великий Аттрактор». До него от Млечного пути около 300 млн. световых лет. Однако увидеть что-либо в этой бесконечной дали, куда с огромной скоростью несется наш материальный мир, пока никому не удалось».

Николай Попов развивает эти мысли: «По аналогии с гравитационным воздействием массы Земли на движущиеся массы воды в реке … напрашивается мысль о гравитационном управлении и массами движущейся материи нашей Метагалактики, возможно, от какого-то невообразимого для нас, землян, объема массы вещества, которого мы не видим, но наличие которого мы можем предположить по воздействию на окружающую материю видимой нами части Вселенной».

Исследователь предполагает, что это гравитационное воздействие и может быть той самой «темной энергией», о которой сейчас так много говорится.

- В то же время в наблюдаемом объеме нашей Метагалактики происходит постоянное внутреннее движение материи, которое наблюдается в удалении (убегании) галактик от центра наблюдения (Земли), - продолжает Николай Попов. - То есть видимый нам объем Вселенной как бы постоянно расширяется. Поэтому на основании открытий XX века была принята теория возникновения Вселенной в результате Большого взрыва, но которая пока не может объяснить многое.

Отдельное внимание автор обращает на вопросы расширения и сжатия Вселенной. По его словам, расширение материи нашей Метагалактики (то самое разбегание галактик) происходит при наличии ускорения движения в ней, которое - в соответствии с законами физики - появляется и изменяется в зависимости от уклона рельефа дна, то есть твердой поверхности.

Что мы имеем в итоге? Давайте представим, что наша Метагалактика - это условный шар. И он, отталкиваясь от твердой поверхности, мчится будто вода в реке , которая двигается по рельефу...

- При движении по твердой поверхности условный шар в зависимости от угла наклона перемещается на участках во времени с разными скоростями и приобретает разные расширения. Во Вселенском колодце расширения не происходит. Соответственно, и разбегания галактик нет, - добавляет Николай Попов.

- Так осуществляются процессы расширения и сжатия нашей Метагалактики, которые не являются критическими для человечества и имеют место постоянно в течение всей жизни Вселенной, - отмечает исследователь.

Изложенное выше подтверждается обнаруженным замедлением расширения Метагалактики в период 5÷11 млрд лет после Большого взрыва, и затем примерно с 11 млрд лет происходит ускоренное расширение.

«Природа не терпит пустоты»

Между тем, Юрий Горбань подчеркивает, что Вселенную в более полном понимании разделяют на миры: макромир - наше окружение, микромир - атомы и элементарные частицы, мегамир - наша Вселенная со звездами и галактиками. Гипотетически есть еще Гипермир - в него входят другие Вселенные, кроме нашей.

- Миры связаны между собой. Можно даже найти общее в их структурном построении. Так, строение атома - это протон в центре и электроны на орбитах. Подобная структура у звездных систем, например, у Солнечной: Солнце в центре с планетами на орбитах, - говорится в работе Юрия Горбаня.

Он отмечает, что по строению самой Вселенной известны многочисленные ее модели, которые меняются по мере появления новых знаний и открытий. В модели Эйнштейна Вселенная стационарна и равномерно заполнена галактиками. Но, согласно теории гравитации Ньютона, это привело бы к сжатию. Поэтому для предотвращения сжатия Эйнштейн ввел в свои уравнения отталкивающую силу. Однако основоположник современной физической космологии, базируясь на открытии Фридмана, в 1922 году определил, что эти силы больше, чем гравитация, и Вселенная расширяется, что затем подтвердил Эдвин Хаббл.

- Это стало основанием теории XX века о возникновении Вселенной в результате Большого взрыва, - продолжает Юрий Горбань. - Если Вселенная открытая, тогда ее расширение неограниченно продолжается. После 1013 лет происходит тепловое равновесие и тепловая смерть Вселенной. Через 1014 лет звезды остывают, планеты покидают звезды, а звезды покидают галактику и улетают в космическое пространство. Вот такая существующая версия будущего мира. Хоть это и очень далеко, но все же грустно.

По словам исследователя, в предлагаемой гипотезе используются известные физические законы, действие которых, полагается, распространяется и по Вселенной.

Часть Вселенной (поток космической материи) с нашей Метагалактикой.

- Собственно, изучение космических тел, прилетевших на нашу планету, позволяет судить, что вещество в космическом пространстве имеет такое же строение и свойства, - отмечает Юрий Горбань. - Изучение же новых неизвестных материалов позволяет синтезировать такие материалы на Земле искусственно. Таким образом, например, моделируя процессы в углеродных звездах, была создана самая красивая молекула Вселенной - фуллерен, кстати, затем обнаруженная в минерале шунгит из Карелии.

Автор статьи акцентирует внимание на том факте, что вещество в природе может находиться в разных агрегатных состояниях: твердом, жидком, газообразном и плазменном. При этом газообразное состояние характеризуется свойством заполнять все доступное пространство.

- Это самое распространенное состояние вещества Вселенной, - пишет Юрий Горбань. - Вещество Вселенной - это межзвездное вещество, туманности, звезды, атмосферы планет, которые можно представить и в виде массы-энергии (эквивалент массы и энергии в знаменитой формуле Эйнштейна - E=mс2), включающих в себя видимую и невидимую (темную, проницаемую для фотонов) материю и темную энергию, находящихся в гравитационном взаимодействии.

Исследователь рассказывает, что вакуум, окружающий Вселенную, как раз является тем свободным пространством, которое стремится заполнить вещество Вселенной, обладающее свойствами газообразности.

- Еще Аристотель сказал, что «природа не терпит пустоты», - напоминает Юрий Горбань. - Взаимодействие вакуума с газообразной средой создает большие пространственные силы. Достаточно привести пример с вакуумной бомбой, где только частичное снижение давления по отношению к атмосферному приводит к колоссальной разрушительной силе, соизмеримой с ядерным взрывом.

«Вакуумный маятник»

Какой можно сделать вывод? Юрий Горбань предполагает: исходя из всего вышеперечисленного, вполне реально рассматривать, что, кроме Большого взрыва, в расширении Вселенной участвуют силы космического вакуума, окружающего Вселенную.

- Этим, а не только пока непонятной темной энергией, можно объяснить и наблюдаемое ускорение расширения Вселенной, в то время как энергия взрыва по мере распространения в пространстве со временем угасает, - считает ученый. - При расширении происходит перемещение вещества Вселенной, связанного гравитационными силами, от центра к окружающему космосу, и в ее центре создается пространство со средой, близкой к абсолютному вакууму с предельно малым количеством вещества.

Со временем, утверждает Юрий Горбань, это пространство увеличивается до галактических размеров и приобретает гигантский энергетический потенциал, соизмеримый по действию с вакуумом, окружающим Вселенную.

- Вселенная оказывается на вакуумной растяжке, где присутствуют две взаимно противоположные силы, - добавляет автор гипотезы. - Это, собственно, и сдерживает галактики от их разбегания в космос. Невольно возникает аналогия с экспериментом по растяжению вакуума магдебургскими полушариями, показывающими внушительную силу вакуума.

Что происходит дальше?

- Но наступает предел растяжению - Вселенная разрывается и, как большой космический «триггер», переводит движение галактик на реверс, - объясняет Юрий Горбань. - Наступает период сжатия Вселенной. Под действием сил, устремленных к центру, происходит уплотнение звездного вещества, связанного гравитационными силами. В пределе это воздействует на атомы и изменяет их структуру до состояния, когда электроны вдавливаются в позитроны. Сжатие прекращается и возникает обратная ударная волна, идущая наружу, увлекающая с собой вещество со скоростью до 40 тыс. км/с. В галактическом масштабе это приводит к Большому Взрыву.

Исследователь заключает: «Далее наступает период расширения с известной картиной мира, в котором мы живем. Такие процессы под действием «вакуумного маятника» могут продолжаться и далее. Парадокс, но по этой версии Вселенную от исчезновения в бездне космического вакуума тот же вакуум и спасает!».

Виталий ИВАНОВ.

НАША СПРАВКА

Николай Леонидович ПОПОВ. Заслуженный работник культуры РФ.В 1968 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения в 1968 г., специальность - следящий электропривод летательных аппаратов. Последнее место работы - музей «Кижи», главный реставратор (1997-2013 гг.). Автор раздела «Технология реставрационных работ» в общем проекте реставрации Преображенской церкви.

Юрий Иванович ГОРБАНЬ. Заслуженный изобретатель Республики Карелия. Академик Национальной академии наук пожарной безопасности. Председатель Совета директоров ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР»».

ДОСЛОВНО

«Я решил попробовать написать популярную книгу о пространстве и времени после того, как в 1982 г. прочитал курс Лебовских лекций в Гарварде. Тогда уже было немало книг, посвященных ранней Вселенной и черным дырам, как очень хороших, например книга Стивена Вайнберга «Первые три минуты», так и очень плохих, которые здесь незачем называть. Но мне казалось, что ни в одной из них фактически не затрагиваются те вопросы, которые побудили меня заняться изучением космологии и квантовой теории: откуда взялась Вселенная? Как и почему она возникла? Придет ли ей конец, а если придет, то как? Эти вопросы интересуют всех нас. Но современная наука насыщена математикой, и лишь немногочисленные специалисты достаточно владеют ею, чтобы разобраться во всем этом. Однако основные представления о рождении и дальнейшей судьбе Вселенной можно изложить и без помощи математики так, что они станут понятны даже людям, не получившим специального образования. Это я и пытался сделать в своей книге. Насколько я преуспел в этом - судить читателю...».

Отрывок из книги Стивена Хокинга «Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр».

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