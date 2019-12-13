2019-12-13T17:46:37+03:00
Конкурсы и тесты

«Комсомольская правда-Мурманск» вручила подарки победительницам фотоконкурса «Я – мама!»

Три северянки с лучшими семейными снимками получили ценные призы
Наталья ЛОБАНОВА
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Главная победительница конкурса "КП" - мурманчанка Арина СавановичГлавная победительница конкурса "КП" - мурманчанка Арина СавановичФото: Мария ПАШЕНКОВА
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Почти весь ноябрь жительницы Мурманской области делились с «КП» своими лучшими фотографиями с дочками и сыночками, а посетители сайта murmansk.kp.ru голосовали за самые прекрасные, на их взгляд, семейные снимки. Итоги конкурса «Я – мама!» были подведены 28 ноября, а победительницам вручили ценные подарки.

Всего в конкурсе «Я – мама!» участвовали 42 северянки, а за время проведения фотосостязания участницам отдал свой голос и поставил «лайк» 4501 человек.

Победительницами, собравшими наибольшее количество «лайков» в интернет-голосовании, стали:

первое место - Арина Саванович (1547 голосов);

второе место - Олеся Соловьева (1121 голос);

третье место - Дарья Саблина (254 голоса).

Дарья Саблина с подарками в редакции "КП" Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Дарья Саблина с подарками в редакции "КП"Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Каждый участник мог отправить на конкурс только одно фото, а на нашем сайте было установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) мог поставить только один «лайк» за сутки. За соблюдением этого правила следил модератор.

После завершения конкурса дам пригласили в редакцию «Комсомолки» на награждение. Всем вручили много подарков от наших спонсоров:

Кондитерский дом «Буланжери»

Адрес: Мурманск, ул. Героев Рыбачьего д. 40а.

Телефон: 8 (911) 342 34 90.

https://vk.com/bulangery

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Сеть цветочных салонов «Городские цветы»

Адреса: пр. Кольский, 114; пр. Ленина, 26; ул. Карла Маркса, 36; ул. Воровского, 20; ул. Героев-Североморцев, 15/1

Телефон для заказов: 207-702

Сайт: Городские-цветы51.рф

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Компания «Маленькие радости»

Мурманск, ул. Самойловой, 14; ТЦ "ГУМ" пр. Героев Североморцев, 77

8 (953) 306-73-55

https://vk.com/radosti51

.

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Цветочная Мастерская Веры Жук

Адрес: Мурманск, Ленинградская, 29/5

Тел. 8 (911) 300-05-77 или 700-577

https://vk.com/flowersverazhuk

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ИСТОЧНИК KP.RU

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