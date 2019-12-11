Декабрьская метель: В Мурманске за три часа выпало 8 миллиметров снега

Заполярью обещали аномальную оттепель, а в результате Кольский полуостров накрыла метель. В мгновение окна пошел снег, задул ветер, и северные города окутало тончайшей кружевной шалью, которая надежно скрыла от глаз привычные объекты. Спешащие после работы люди тщетно пытались спрятаться от щедро брошенного в лица колючего снега, но в итоге в общественный транспорт заходили маленькие сугробы. Как же пережили северяне напор стихии?

ТОП-3 по осадкам

- На северо-западе Мурманской области с Баренцева моря вышел полярный мезомасштабный вихрь, который принес сначала на побережье, а потом и в весь регион снег и порывистый ветер. Образования хоть и довольно компактные, но могут быть весьма мощными, - прогнозировала непогоду группа «Погода в Мурманске».

Собственно говоря, так и получилось: после обеда Мурманск и остальные города накрыла метель, грозящая транспортным коллапсом из-за переметов и мелких аварий. Максимальный порыв ветра на метеостанции к 18.00 достиг 19 метров в секунду.

Мост через Колський залив втсал в пробке из-за буксующих фур. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Дунуло так, что пришлось ограничить движение для большегрузов сразу на двух участках федеральной трассы: с 1347 по 1380 километр (от Лопарской до Мурманска) и с 1408 по 1513 километр (от отворотки на Полярный до Спутника). После того, как стихия прошла, движение восстановили. Это случилось в 22.00 и 20.00 соответственно.

Предполагалось, что метель будет бушевать всю ночь, а под утро непогода угомонится и температура воздуха начнет понижаться. К слову, прогноз начал сбываться даже чуть раньше. Однако последствия разгула стихии впечатляют.

- Итоги кратковременного снегогеддона весьма неожиданные. Обычно при выходе полярных вихрей с Баренцева моря в лидерах всегда метеостанции севера области. Но на этот раз они уступили центру региона, - анализируют в «Погода в Мурманске». – Итак, лидером по количеству осадков стали Апатиты, где выпало 12 миллиметров снега. На втором месте Мурманске с 8 миллиметрами. Тройку лидеров замыкает Ура-Губа – 5 миллиметров.

Бескорыстный самаритянин

А вот северян такой кратковременной метелью не напугаешь. Вместо того, чтобы переживать из-за стихии, они всерьез получали истинное удовольствие от нее.

- Круто я с ребенком погуляла. Пришла домой не я, а сугроб с размазанным лицом, - делится впечатлениями Ксения Шадрина.

- Прекрасная зимняя погода! С удовольствием прогулялась по улице! У природы нет плохой погоды! – уверена Ирина Островерх.

И таких мнений большинство. Даже автомобилисты, обычно не сильно радующиеся предстоящей расчистке своих парковочных мест от снега, не стали сетовать на погоду. Тем более, что некоторых ждали приятные сюрпризы от доброжелателей.

Привет от доброго самаритянина получил мурманчанин. Фото: Иван Громов

- Снега вчера выпало очень много, во дворе места для парковки было не найти, загнал вечером машину в сугроб и ушел. Утром, подходя к машине, издалека увидел записку под дворником. Ну, думаю, объявился внезапный псевдоземлевладелец, да здравствуют парковочные войны! Но не тут-то было, содержание оказалось совсем иным: «Я почистил. Не за что! (Мне было скучно!)». Действительно, внезапно пропал почти полуметровый сугроб по периметру парковки. Спасибо неизвестному бескорыстному самаритянину! Приятно удивил, есть еще добрые люди! – поделился своей историей в соцсетях Иван Громов.

Ни авария, так фура

Однако снежного коллапса в Мурманске из-за метели избежать все же не удалось. Сначала авария из четырех машин парализовала движение на спуске с улицы Книповича, следом образовалась пробка у кинотеатра «Мурманск» в сторону севера, а затем встала и улица Домостроительная. После 18.00 затор начал образовываться и на въезде со стороны улицы Кооперативной на Восточно-объездную дорогу из-за забуксовавшей в горку машины. В это же время встали Прибрежная автодорога и мост через Кольский залив. Кстати, причиной длиннющей пробки стала не авария, а фуры, которые застряли на подъеме.

Спуск с улицы Книповича встал один из первых. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Несмотря на непогоду и предупреждения экстренных служб, нашлись и храбрецы, отважившиеся на дорогу из Никеля в Мурманск.

- Никель – Заполярный: метет, но ехать 90 километров в час можно. Заполярный – Мурманск: заметает сильно, особо не разгонишься. Местами невидно дальше капота, большую часть пути по памяти... От Спутника ехал на аварийке. В 28 километрах от Мурманска военный КамАЗ ушел прокладывать дорогу на обочине, но в какой-то момент что-то пошло не так – вытаскивают другим КамАЗом. На выезде с Лавны – ДТП, экипаж ГИБДД на месте, разбираются. Поворот на Полярный – сложился бензовоз... Всю дорогу ужасная каша! Дорога не чищена! Не видел ни одного снегоуборщика! – поделился своей историей Дима Владимирович.

Бензовоз сложился на на трассе "Кола". Фото: Мурманск ДТП ЧП

По информации УГИБДД по Мурманской области за вечер произошло 45 небольших аварий. Серьезных последствий избежать удалось, но движение транспорта в час пик они серьезно затруднили.

Иными словами, работы теперь и жилищникам, и чиновникам, которых обязали жестко контролировать уборку результатов разгула зимы, хватит. Тем более, что асфальт в такой снег все равно укладывать запретили.