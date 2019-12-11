«Забегали!»: Главы городов и поселков Мурманской области после нагоняя от Андрея Чибиса массово вышли с проверками на улицы

Припекло, так припекло! После того, как разгневавшийся губернатор Мурманской области Андрей Чибис прямо на оперативном совещании уволил двух чиновников в администрации столицы Заполярья за недобросовестную уборку снега во дворах, главам администраций других городов и поселков не осталось ничего другого, как поспешить с объездами своих территорий. Тем более, что начальство велело начинать с этого каждый свой рабочий день, да еще и публиковать отчеты в соцсетях. С момента распоряжения прошло больше 24 часов. «Комсомолка» выяснила, кто из чиновников оказался самым расторопным, а кого из кабинета и поганой метлой не выгонишь.

Под козырек

Первым на улицах Кировска оказался глава администрации города Юрий Кузин, прихватив с собой представителей муниципального контроля и управляющих компаний.

Жилищникам в Кировске дали сутки, чтобы исправить недочеты. Фото: Твой Кировск

- Проверили состояние дворовых территорий в центре города. Это наиболее проблемные дворы, где у жителей есть нарекания на качество уборки. На проспекте Ленина, 24, 21а, улице Хибиногорской, 28 много замечаний по очистке козырьков подъездов, есть проблемы с вывозом снега. На улице Мира, 2 на проезжей части – снежная каша, после уборки остались кучи снега. На центральной лестнице снег убран. Есть замечания по антигололедной обработке тротуаров. На устранение недочетов жилищникам дали максимум сутки, - рапортует пресс-служба администрации Кировска.

Все жалобы от жителей, появившееся под постом о проверке, передали в муниципальный контроль.

Следом за коллегой из Кировска на инспекцию своих территорий отправился и глава Оленегорска Олег Самарский, в поле зрения которого тоже оказались проблемные дворы. Доехал чиновник до Высокого и отметил, что за последние два дня техника здесь потрудилась на славу. Правда, местные жители его оптимизма не разделяют и уверяют, что снег не вывозятся.

Олег Самарский лично проверил дворы города и Высокого. Фото: Сообщество главы Оленегорска

- Двор на Можаева, 10 и 12 прикатан и притоптан, трактор не убирал. Крыльцо, кстати, тоже не почищено. Автобусные остановки завалены снегом, как и подходы к ним и пешеходным переходам, частично соглашается с ними Олег Самарский.

На следующий день он обещался посетить Парковую, 11, Бардину, 39 и Мира, 5, 13, 15, 17 и 20 и слово сове сдержал.

А вам слабо?

В Кольском районе и вовсе решили, что объезды – это скучно, и решили устроить настоящие командно-штабные учения по уборке снега. Благо, погода не подкачала и создала идеальные декорации для тренировки.

В Коле работу жилищников оценили на твердую четвреку. Фото: Администрация Кольского района

- Стояла задача оперативно убрать дороги, улицы и дворовые территории от снега, почистить кровли домов от наледи, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – Работу подрядных организаций контролировали в режиме реального времени. Накануне вечером выезжали в Кильдинстрой и Шонгуй, там дворы убраны на четверку. В Коле коммунальщики справились со снегом на оценку «хорошо», возникли вопросы по расчистке проспекта Миронова. В Мурмашах все службы отработали на «отлично». Проверил лично. Отчитались с утра и об уборке Териберки.

В Кильдинстрое и Шонгуе все тоже расторопно убрали. Фото: Администрация Кольского района

В Ковдоре власти тоже наблюдают положительную динамику по уборке снега, наледи и вывозу мусора. Однако замечаний от жителей ждут и просят их писать в официальной группе администрации в специально созданных обсуждениях. Все недочеты обещают устранить в кратчайшие сроки.

Что касается Полярных Зорь и Никеля, то главы этих городов получили «зачет» не от правительства, а от населения.

- Спасибо главе Никеля и управляющей организации! Порядок в каждом дворе! – написал на странице у главы региона Андрей Видерников. - Ответственные люди второй год у управленческого руля, честное слово очень все рады! Чистота и порядок!

- Спасибо Пухову за оперативный отзыв по чистке дворов. Но проблема в том, что работу надо проверять, чистка прошла отвратительно, для галочки! – уверена Елена Яковлева.

Уд и неуд

Уборку снега в Кандалакшском районе в правительстве Мурманской области оценили на троечку и намекнули, что есть, куда стремиться. Михаил Павлов как глава Кандалакшского района лично контролирует ситуацию. Накануне он проверил как убирают последствия снегопада в микрорайоне Ниве-3.

- Кстати, для уборки города приобретен новый грейдер и навесное оборудование, но факт остается фактом: ещё есть проблемы с заужением, вывозом снега, расчисткой стоянок. Перечень таких мест составлен. Работа будет вестись днем и ночью. Думаю, результат уже виден. Но если есть еще места или дворы, на которые нужно обратить внимание, пишите адреса и прикладывайте фото, завтра заедем, проверим, - обратился к местным жителям Михаил Сергеевич.

Больше всего нареканий у главы региона оказалось к Мончегорску. Туда Андрей Чибис даже отправил выездную комиссию, крайне прозрачно намекнув, что ее работа вполне может повлечь отставки как сотрудников, отвечающих за уборку снега, так и самого главы администрации Виктора Садчикова. Правда, вместо того, чтобы совершить объезд, в муниципалитете решили провести очередное совещание с представителями «Городского благоустройства», «УЖКХ», управляющих компаний, ТСЖ и Государственной жилищной инспекции, а также представители прокуратуры, полиции и ГИБДД. А еще Виктор Садчиков завел свой аккаунт в «ВКонтакте», но там нет пока ни единого упоминания о борьбе со снегом.

В администрации Североморска тоже решили не торопиться с личными инспекциями, а ограничились лишь реакцией на жалобы местных жителей на странице Андрея Чибиса. В ЗАТО Александровск не стали делать и этого, хотя к его руководству Семену Каурову у северян масса претензий.