В Мурманске состоялась премьера уникального спектакля-путешествия с полным погружением

Не зря Евгений Гоман стал министром культуры Мурманской области. Его культурные проекты не покрыты пылью, не заскорузлые, приковывающие внимание: "The Хор", дом молодежи "Mr. Pink", "Арктический театр".

Последний на днях представил премьеру. Да такую, что мурманчане удивились - а так можно? Дело в том, что во время спектакля "Мурманск 4145" не надо сидеть в зале. Зрители ходят по улицам города, а постановка играет у них в наушниках. Такой жанр называется иммерсивная постановка или с полным погружением.

Как уже понятно из названия, спектакль рассказывает о военной истории города и о нелегкой жизни северян в то время. Для создания его канвы использовались архивные документы. Особо пронзителен эпизод посвящен знаменитому пожару 18 июня 1942 года. Тогда гитлеровцы сбросили на Мурманск более 1200 зажигательных бомб, и город был практически стерт с лица земли.

Уникальный высокотехнологичный спектакль создан Арктическим театром при поддержке правительства Мурманской области, торгового порта и "Большого радио". Программный директор станции, известный мурманский радиоведущий Андрей Жданов выступил в роли рассказчика и звукорежиссера. Атмосферу военного Мурманска мастерски создали актеры Арктического театра и областного театра кукол.

На премьере спектакля-путешествие побывал губернатор Андрей Чибис с супругой Евгенией.

- Сценой и декорациями к спектаклю стали машины, улицы и здания нашего героического города, который практически был стерт с лица земли. Зрители, гуляя по городу в наушниках, приобщаются к великой истории севера времен Великой Отечественной. Пробирает до мурашек. Не из-за погоды, а из-за полного погружения в прошлое. Спектакль просто супер! Евгений Гоман большой молодец! Браво! - прокомментировал увиденное и услышанное Андрей Владимирович.

Андрей Чибис с супругой Евгений побывали на премьере спектакля. Фото: vk.com/arctictheater

Ни один из зрителей не ушел домой без вывернутой наизнанку души.

- Спектакль поставлен Арктическим театром и сделан очень качественно: не было фальши в голосах актеров, не было излишней патетики в тексте сценария, все просто, достаточно буднично, но очень зримо, хотя сцена фактически была у каждого в голове. Все началось на площади морвокзала, где нам выдали наушники. Мы слушали голоса в наушниках и участвовали в жизни Мурманска в те годы: от 22 июня 1941 до 9 мая 1945. За полтора часа мы прошли по городу от набережной и причалов, через железнодорожный вокзал, через дворы и улицы и слышали звуки взрывов, крики людей, голоса солдат и рабочих. Мы видели вражеские самолеты, атакующие порт, бомбящие железнодорожные пути, сбрасывающие зажигательные бомбы и фугасы на город, чтобы стереть его с лица земли: неприступный со стороны Долины Смерти, он должен был исчезнуть, - делится впечатлениями мурманчанка Ирина Руденко.

Есть у постановки изюминка: во время путешествия зрители делают остановку, чтобы съесть фронтовые 20 граммов хлеба с чаем.

Зрители делают остановку, чтобы съесть фронтовые 20 граммов хлеба. Фото: vk.com/arctictheater

КОНКРЕТНО

Хотите увидеть спектакль "Мурманск 4145"? Выбирайте дату! Он состоится 11, 13, 18, 20 декабря в 19.00, 14 и 21 декабря в 13.00. Подробности в группе театра в "ВКонтакте".