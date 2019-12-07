Лучший специалист по социальной работе страны из Полярных Зорь Наталья Немова: «Мы берем обязательство всегда помогать»

Одна из самых трудных профессий та, что связана с непрерывным общением и помощью людям. О тихом подвиге соцработников говорят нечасто. Но именно они регулярно ухаживают за пожилыми, инвалидами, лежачими больными. «Комсомолка» пообщалась со специалистом по социальной работе из Полярных Зорь Натальей Немовой. Именно она победила в первом Чемпионате России по профессиональному мастерству среди работников учреждений культуры и социальной сферы. Северянка трудится в Полярнозоринском комплексном центре социального обслуживания населения.

В 2008 году Наталья закончила медицинский колледж в Апатитах по специальности «Фельдшер»

Встать на ноги

- Наталья, вы родились на Севере?

- Я – коренная северянка. Родилась 5 февраля 1987 года в поселке Нивский Кандалакшского района. В 2008 году закончила медицинский колледж в Апатитах по специальности «Фельдшер». И, если честно, никогда не хотела уезжать с родного Севера.

- Опишите свою деятельность. Что можно назвать успехом соцработника?

- Специалистом по социальной работе я стала в 2014 году, до этого работала медсестрой. Каждый день мы выезжаем на дом к людям, которые нуждаются в помощи. Все-таки наши подопечные ограничены, из дома не выходят. Это пенсионеры, люди, которые восстанавливаются после травм и заболеваний. Можно назвать много случаев, когда благодаря соцработникам человек вставал на ноги. Например, 92-летняя участница войны сломала шейку бедра. В течение года занимались с ней гимнастикой, сейчас женщина с помощью ходунков, конечно, но передвигается по квартире. Совсем недавно с обслуживания снялся мужчина – инвалид первой группы, который был лежачим. Три года занятий, поддержка семьи – и он смог ходить.

- Каковы ежедневные обязанности социального работника?

- Их целый перечень! Это покупка и доставка продуктов и предметов первой необходимости, помощь в приготовлении пищи, уборке, гигиенических услугах. Если подопечный лежачий – список намного шире. В первую очередь, это ежедневное посещение, выписка лекарств, оформление мер социальной поддержки. Сами делаем перевязки, обрабатываем пролежни. Я даже не могу перечислить все, чем мы занимаемся. Все сотрудницы много на себя берут и справляются.

Обязанностей у специалистов много: от обработки пролежней до закупки лекарств для подопечных.Фото: из архива героя публикации

- Что вызывает трудности?

- Конечно, психологическая сторона. У всех людей свой характер, нужно уметь под каждого подстроиться, приободрить, наладить контакт. За годы работы ни разу человек не отказался от социального обслуживания. Нужно показывать словами и действиями, что подопечный важен и дорог тебе. У каждого работника в нашем центре есть группа из 13 человек. Наши девочки очень сильно привязываются к старикам и не хотят их отдавать другому сотруднику. И нет хуже боли, когда кто-то из них умирает… Теряется сильная связь. Бывают экстренные случаи. Например, когда нужно срочно выйти на родственников или вызвать скорую для экстренной госпитализации.

На обслуживании есть люди с психическими расстройствами. Например, болезнью Альцгеймера. Родственники не хотят определять их в дома-интернаты. Но мы добиваемся, чтобы они оставались в домашних условиях. Девчонки с такими подопечными не просто находят общий язык, но и проводят занятия по поддержанию умственной деятельности, сохранению навыков самообслуживания и многое другое. А это очень нелегко. Бывает, что нельзя обойтись без консультаций психиатра. Может быть агрессия, человек банально не подпускает к себе. Врач дает рекомендации, что можно говорить подопечному, что нет. Все советы потом применяем в работе.

- С какими проблемами чаще всего сталкиваетесь?

- К сожалению, не всегда мы можем помочь физически и психологически. Есть ограничения по стандарту в государственных учреждениях. Например, к лежачему человеку нельзя приходить больше пяти раз в неделю. Тогда выручают волонтеры. Ведь одиноким лежачим больным и в выходные нужно, например, поесть и помыться. Как таковых проблем в общении с подопечными нет. Ну, повредничают и перестанут! Иногда, конечно, нужно и пожалеть, а порой сказать строго. Каждый индивидуален.

В Москве прошел Чемпионате России по профессиональному мастерству среди работников учреждений культуры и социальной сферы

Книга благодарности регулярно «тяжелеет»

- Может быть, за время работы кто-то из подопечных особенно запомнился? Были конфликты?

- Знаете, жалоб от наших бабушек и дедушек никогда не поступало. Представляете, мы тут в центре обслуживания даже свадьбу однажды сыграли! Жених – (участник войны. У нас есть мини-клуб в Африканде, и «молодые» там познакомились на занятиях! У нас есть отдельная книга, которую подопечные и их родственники регулярно пополняют словами благодарности. Сами просят: «Девочки, принесите книгу! Хочу написать!» Хотите прочитаю вам что-нибудь?

- Конечно!

- Пишет дочь одного нашего дедушки: «Хочу выразить слова огромной благодарности работникам социальной службы. В век бешеных скоростей нет времени для общения! А девушки не только выполняют свою работу, но и находят время, силы и тепло для моего папы».

А вот еще из последних записей подопечных: «Нет слов выразить мое отношение к вам! Вас объединяет призвание к работе и для тех, кому вы помогаете, это самое большое…».

«Помощь – это норма их жизни, их собственная жизнь», - написала бабушка.

«Социальными работниками рождаются, и это не пустые слова», - тоже пишут родственники.

- Как вы думаете, а что самое важное в характере соцработника? - Решительность, исполнительность, ответственность. Мы ведь не просто помогаем по хозяйству, а берем на себя обязательство всегда помогать человеку. И решать нужно абсолютно любые проблемы подопечного: вопросы через учреждения города, Пенсионный фонд, поликлиники, Совет ветеранов. Был случай, когда помогли бездомному. Мужчина ночевал в подъездах. Мы провели с ним работу: оформили в больничный стационар, где обследовали и вылечили. Затем дали квартиру, он стал получать пенсию. Но, так как у него нет родственников, сам попросился в интернат. Не отказали, человек остался доволен: там ведь уход и общение.

«Социальными работниками рождаются, и это не пустые слова»

- Расскажите о конкурсе. Какие были требования?

- Нужно было доказать владение технологиями социальной работы. Также учитывалось написание статей, общественная деятельность. Самое важное – продемонстрировать примерами свои достижения. Я представляла программы «Надомные сиделки» для лежачих больных, «Выходные без одиночества» для одиноких граждан, «Активное долголетие северян», направленную на здоровый образ жизни, «Адаптация» для новых соцработников, «Школу безопасности пожилых людей и инвалидов» и другие. Всего на конкурс приехали 26 участников. Среди специалистов по социальной работе первое место только у меня.

К сожалению, никто кроме нас не показал надомное отделение… Показывали детдома, интернаты. Мы подумали, что работа многих соцработников на дому заключается в основном в бытовой помощи. Мы же проводим и программы, и мероприятия! Вот и совсем недавно собрали небольшие подарочки со спонсорской помощью. Наши девушки навестили лежащих в больнице подопечных и порадовали их. Не только наших подопечных, а всех, кто там лежал. А когда у кого-то юбилей, то и вовсе собираемся вместе с заведующей, директором, специалистами и идем с цветами и подарками поздравлять! Нет ничего приятнее их счастливых глаз.