Ванная с окном, «евродвушка» с идеальной планировкой и вид на озеро

Начать новый год с новоселья мечтают многие, поэтому в декабре самое время изучить рынок недвижимости. Хочется все и сразу: действительно надежного застройщика, цену не заоблачную и квартиру с отделкой, чтобы сразу пригласить гостей. Здесь четыре варианта, которые вас точно удивят.

Компания именно «СФК» (расшифровывается, как ООО «Строительно-финансовая компания») успешно работает с 2000 года – общая площадь реализованных проектов за это время составила около 200 тысяч кв. м. А генеральный подрядчик – АО «Строительное предприятие № 1» на рынке аж 56 лет! О качестве точно можно не беспокоиться. Еще одна особенность «СФК» – в основном квартиры они сдают с отделкой «под ключ». В мире, где ни у кого нет времени на ремонт, – это отличное решение.

Дом по ул. Гражданской, 30

Молодые семьи, обратите внимание. Дом в пяти минутах от центра, одно- и двухкомнатные квартиры от 1.7 млн сдаются «под ключ». Особенно интересная планировка у этой «евродвушки» с большой кухней-гостиной и спальней, которые смотрят на разные стороны и разделены санузлом. Если уложите спать малыша, не нужно будет просить друзей в соседней комнате, чтобы вели себя тише. В гостиной, кроме балкона, есть окно в зоне кухни. Кто хотел готовить и смотреть в окошко? Ваше желание исполнено!

Дом по ул. Гражданской, 30, уже вовсю строится, срок окончания работ назначен на III квартал будущего года. А сроки «СФК» всегда соблюдает четко.

ЖК «Riverside»

Осуществляет еще одну мечту – жить в самом сердце города и одновременно в тихом уютном уголке. Этот дом на берегу реки в Студенческом переулке, 9, вы точно узнаете по фото. Он уже сдан и готов к новоселью. Осталось всего 3 квартиры: просторные, с удобными планировками, балконами и видом на реку и парк. Там даже есть окна в ванных комнатах! Перед глазами уже несутся бесконечные картинки с идеями дизайна – в советских квартирах это было просто нереально.

Что еще важно знать про ЖК «Riverside»? Это бизнес-класс в полном понимании: 3-метровые потолки, бесшумный лифт OTIS, безопасный двор, парковка на первом этаже и гостевая автостоянка. Все для комфортной жизни.

ЖК «Riverside»

ЖК «Райский уголок»

Жилой комплекс в 53 км от Петрозаводска в поселке Марциальные воды.

О красоте местной природы наслышаны далеко за пределами Карелии – квартиры и блок-секции здесь с удовольствием покупают иностранцы. Живут в «Райском уголке» и гости санатория «Марциальные воды», и жители Карелии, привыкшие ездить на работу из живописного пригорода. Кстати, дорогу до «Марциальных вод» недавно отремонтировали. И для временного отдыха от городского шума, и для постоянного проживания место подходит замечательно.

Предоставляется возможность приобрести не только двухкомнатные квартиры в 5-этажном доме, но и просторные квартиры в кирпичных таунхаусах. Рядом обустроены детская и спортивная площадки, зона отдыха, стоянка для машин. А еще введен в эксплуатацию магазин продовольственных товаров. В этом здании есть и офисные помещения, что точно должно заинтересовать предпринимателей.

ЖК «Райский уголок»

ЖК «Полтавский»

В последние годы Перевалка значительно преобразилась – появилось множество комфортных многоэтажных домов и активно развивается инфраструктура. По соседству с перекрестком улиц Сыктывкарской и Мичуринской, где расположен ЖК «Полтавский», есть буквально все: от перинатального центра, детских садов и школ до гигантов-гипермаркетов.

Яркий мощный жилой комплекс переменной этажности (9–17 этажей) заметен издалека. «Полтавский» состоит из 6 секций, которые строят в 4 этапа. Первые две секции сдаются до конца этого года! Понятно, что вариантов метражей и планировок хватит на всех. Наши фавориты – двух- и трехкомнатные квартиры с видом на озеро. Как замечательно будет пить утром кофе, чесать за ухом кота и любоваться пейзажем!

С такими новостройками новогодние пожелания тепла и уюта в доме уже можно считать сбывшимися! Добавьте к этому экономию по коммунальным платежам и выгодные условия ипотеки – достаточно, чтобы срочно ехать за подробностями в офис «СФК» на ул. Мурманскую, 26-а. О своем визите лучше предупредить заранее по телефону: 8 (8142) 44-55-55.

ЖК «Полтавский»

С Новым годом и новым домом вас!

День открытых дверей

7 декабря 2019 г., с 10.00 до 14.00,

по адресу: г. Петрозаводск,

ул. Мурманская, 26А

На мероприятии можно выбрать и приобрести

квартиры в новостройках!»

8 (8142) 444455, 747690

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